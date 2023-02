[Infographic] Éclairant votre expérience de recharge, OH24B offre la solution de signalisation ultime – Samsung Global Newsroom

Alors que les véhicules électriques continuent de gagner en popularité, Samsung Electronics a dévoilé l’OH24B, une solution de signalisation extérieure optimisée pour les bornes de recharge de véhicules électriques, lors de l’Integrated Systems Europe (ISE) 2023, le plus grand événement de systèmes audiovisuels au monde. La signalisation extérieure de 24 pouces est dotée de cristaux liquides résistants aux hautes températures, qui sont moins affectés par la lumière du soleil et offrent d’excellentes performances dans des conditions lumineuses. Avec des niveaux de luminosité de pointe de 1 500 nits et une vérification UL pour la visibilité à l’extérieur, l’OH24B affiche clairement le contenu à l’extérieur — même en plein soleil.

De plus, ses caractéristiques d’étanchéité à la poussière et à l’eau classées IP66 offrent une durabilité maximale, et sa technologie Advanced Magic Glass est classée IK10, minimisant les dommages à l’écran dus aux chocs physiques ou aux éléments. L’OH24B est facile à utiliser car son système sur puce (SoC) hautes performances permet la gestion de contenu sans l’utilisation d’un PC supplémentaire. De plus, la solution MagicINFO, une plate-forme de gestion d’appareils et de contenu basée sur le cloud, contrôle à distance le contenu en temps réel, ce qui rend la surveillance et la gestion du contenu transparentes et simples.

Avec des accessoires Wi-Fi et Bluetooth détachables, l’OH24B crée un environnement de réseau sans fil stable et rapide dans toutes les conditions d’installation en extérieur, permettant au contenu de fonctionner quelle que soit l’heure de la journée. Non seulement l’OH24B est une solution de signalisation très performante et sans tracas, mais elle offre également des économies d’énergie incroyables. L’OH24B est livré avec une efficacité énergétique améliorée avec la consommation d’énergie la plus faible de l’industrie (jusqu’à 90 W) tout en offrant des images brillantes d’une clarté étonnante. En termes simples, l’OH24B est la solution de signalisation idéale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, qui doivent afficher en continu divers contenus, notamment des informations sur la charge, les conditions de circulation et les publicités en magasin.

Consultez l’infographie ci-dessous pour explorer l’OH24B ainsi que ses technologies révolutionnaires développées par Samsung, qui occupe la première place sur le marché mondial des écrans commerciaux pendant 13 années consécutives.