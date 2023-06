[Infographic] Aperçu de la gamme élargie de moniteurs de jeu Odyssey OLED – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé le lancement mondial de l’Odyssey OLED G9, élargissant la gamme de moniteurs de jeu Odyssey OLED pour offrir aux consommateurs une plus large gamme d’options de moniteurs de jeu. Les moniteurs de jeu Samsung Odyssey OLED sont désormais disponibles en trois types : deux Odyssey OLED G9 de 49 pouces avec un rapport de 32:9 (nom du modèle : G95SC, G93SC) et un Odyssey OLED G8 de 34 pouces avec un rapport de 21:9 (nom du modèle : G85SB).

Les trois moniteurs de jeu Odyssey OLED offrent des couleurs vives et un contraste précis grâce au contrôle de la gradation au niveau des pixels auto-émetteurs. Dans le même temps, sa réponse rapide de 0,03 ms (GtG) et AMD FreeSync™ Premium Pro permettent un gameplay plus exaltant et réactif.

Le « Slim Metal Design » dans un cadre en métal et le « Core Lighting+ » rendent votre espace de jeu élégant et attrayant. La technologie d’éclairage avancée à l’arrière du moniteur correspond aux couleurs à l’écran et offre un contenu plus dynamique, donnant vie à chaque expérience de jeu.

Pour offrir une qualité d’image inégalée et époustouflante, les G95SC et G85SB sont équipés du processeur Neo Quantum Pro et du processeur Neo Quantum. À l’aide de ces technologies, les moniteurs de jeu Odyssey OLED ajustent la luminosité et le contraste tandis que l’IA Upscaling améliore automatiquement le contenu de résolution inférieure pour tirer pleinement parti de l’écran. En conséquence, le moniteur peut exprimer une grande variation de teintes et de profondeur, pixel par pixel. De plus, Smart Hub et Samsung Gaming Hub permettent aux utilisateurs de profiter plus facilement des services OTT et des jeux cloud.

Odyssey OLED G9, le premier moniteur de jeu double QHD OLED au monde, rejoint la gamme pour ouvrir une nouvelle ère de jeu OLED. Jetez un œil à l’infographie ci-dessous pour en savoir plus.