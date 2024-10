InFlux Technologies lance FluxONE, une image d’IA pionnière

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 8 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Technologies InFlux (Flux), un leader mondial des technologies décentralisées spécialisé dans l’infrastructure cloud, l’intelligence artificielle et les services de cloud computing décentralisés, a annoncé aujourd’hui son FluxAI suite de produits a lancé FluxONE, une plate-forme de génération d’images IA alimentée par FLUX.1 technologie, un modèle texte-image. Développé par Black Forest Labs, FLUX.1 est le leader en matière de technologie de synthèse d’images.

« Nous sommes fiers de proposer aux créateurs du monde entier la technologie d’image la plus avancée basée sur l’IA via FluxONE », a déclaré Daz Williams, directeur de l’IA chez InFlux Technologies. « Notre plateforme démocratise l’accès à la génération d’images IA de pointe, permettant aux artistes, designers et innovateurs de donner vie à leurs visions avec une rapidité et une précision sans précédent.

Les principales fonctionnalités de FluxONE incluent :

Détail de l’image : produit des visuels haute fidélité incroyablement nets et complexes

Respect rapide : traduit avec précision les descriptions textuelles en représentations visuelles (en moyenne six secondes par image)

Diversité de style : offre un large éventail d’options artistiques et stylistiques

Complexité de la scène : gère des compositions d’images complexes, larges et diverses

Traitement rapide : six secondes en moyenne par image

Galerie : propose une galerie publique où les utilisateurs peuvent présenter leurs créations

Cette puissante technologie d’IA générative propose deux options. Un forfait gratuit vous permet de créer 10 images chaque mois. Il existe également un forfait payant qui permet d’obtenir 300 images pour seulement 5 $ par mois.

FluxONE n’est qu’un composant de FluxAI, qui permet également aux utilisateurs de participer à un chat IA (optimisé par Llama 3.1) et d’utiliser l’assistance au codage. FluxEdge le premier réseau de calcul GPU décentralisé au monde, héberge cette suite de fonctionnalités d’IA et fournit 90 % des capacités des principaux concurrents à une fraction du coût. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à ces outils innovants sur fluxai.app .

En utilisant FluxAI sur FluxEdge, les utilisateurs profitent des avantages du calcul GPU décentralisé. FluxEdge offre des ressources de calcul évolutives et abordables par rapport aux solutions cloud traditionnelles. Il donne accès à des outils d’IA avancés à moindre coût.

À propos de FluxAI

FluxAI est une solution d’IA de pointe optimisée par FluxEdge, un réseau de calcul GPU décentralisé qui fournit des services d’IA évolutifs à des coûts réduits. En fusionnant diverses fonctions d’IA en une seule plateforme cohérente, FluxAI simplifie l’accès à de puissantes technologies d’IA. Apprenez-en plus sur FluxAI et FluxONE ici : https://fluxai.app .

À propos de InFlux Technologies

InFlux Technologies (Flux) alimente une infrastructure cloud Web3 décentralisée composée de nœuds de calcul exploités par l’utilisateur, évolutifs et distribués à l’échelle mondiale. Flux fournit l’infrastructure critique à haute disponibilité pour le nouvel Internet. Le service Flux offre une alternative entièrement décentralisée à certains des plus grands fournisseurs d’infrastructure cloud au monde tout en proposant des prix compétitifs. Flux s’engage à développer des solutions disruptives qui responsabilisent les individus et les entreprises du secteur de la blockchain, des technologies émergentes comme l’IA et de l’espace technologique plus large à l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de l’entreprise à l’adresse www.runonflux.com .

