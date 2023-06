Influenceurs ? Voici venir les « désinfluenceurs »

Écartez-vous, influenceurs.

Nous avons tous vu ces personnes jeunes et photogéniques qui font la promotion de la mode, des aliments ou des services auprès de leurs nombreux abonnés sur TikTok et Instagram.

Mais maintenant, une nouvelle race de « désinfluenceurs » est arrivée, et ils disent que le matérialisme et les tendances hors de prix ne sont plus à la mode. Alors que les consommateurs surveillent leurs dépenses en ces temps d’inflation, ce groupe émergent d’utilisateurs de médias sociaux exhorte les gens à évaluer s’ils ont vraiment, vraiment besoin de cette couverture pondérée de 185 $.

Leurs messages sont simples et directs : ces articles sont surfaits, vous n’en avez pas besoin, et voici pourquoi. Parfois, ils suggèrent d’autres options. Ils parlent également de durabilité et du coût des déchets associés à des industries spécifiques, telles que la beauté et la mode.

Les désinfluenceurs gagnent en popularité. Sur TikTok, par exemple, 582 millions des 584 millions de vues au total pour le hashtag #deinfluencing ont eu lieu au cours des 12 mois, a indiqué la plateforme en mai.

Pour avoir une idée plus précise de ce qu’est – et n’est pas – la désinfluence, nous avons parlé aux personnes qui la comprennent le mieux.

QU’EST-CE QUE LA DÉSINFLUENCE ?

La désinfluence est une tendance émergente des médias sociaux qui décourage les consommateurs d’acheter certains produits que le désinfluenceur a jugés indulgents, inefficaces ou qui ne valaient pas la peine, explique Kris Ruby, analyste des médias sociaux et président de Ruby Media Group.

Cela survient alors que les médias sociaux sont devenus cruciaux pour la commercialisation de produits et de services, en particulier auprès des jeunes consommateurs. Une étude récente a montré que 87% des personnes interrogées ont suivi une marque, visité son site Web ou effectué un achat en ligne après avoir vu un produit annoncé sur les réseaux sociaux, rendant les plateformes visuelles telles qu’Instagram et TikTok lucratives pour les promotions.

Les marques et les entreprises paient des influenceurs pour commercialiser des biens, des expériences et des services auprès de leurs abonnés. En bref, influencer tente de persuader les utilisateurs de médias sociaux d’acheter certains produits.

La désinfluence est le contraire de cela – mais avec quelques mises en garde.

N’EST-CE PAS JUSTE INFLUENCER PAR UN AUTRE NOM ?

Ruby le pense certainement.

« Plutôt que de dire achetez ceci, ils disent – ​​n’achetez pas cela. Les deux sont des formes d’influence. Ce n’est pas différent de dire ‘Votez pour ce candidat’ par opposition à ‘Voici pourquoi vous ne devriez pas voter pour ce candidat’ », déclare Ruby.

Cependant, dit-elle, la désinfluence et le contrecoup contre la surconsommation reflètent une tendance croissante au minimalisme. Au lieu d’acheter une série de « must have » vantés par une figure des médias sociaux, cette tendance incite les consommateurs à évaluer s’ils ont besoin d’un article avant de dépenser de l’argent dessus.

Mikayla Mains, 28 ans, est une créatrice de contenu de Saint-Louis qui dit qu’elle se connecte à la culture de désinfluence. Elle dit que la tendance est rafraîchissante à un moment où le marketing des médias sociaux peut être ressenti comme une pression en suggérant que vous avez besoin de luxes coûteux pour vous sentir bien dans votre peau.

« En tant que personne qui a toujours lutté dans le domaine des influenceurs avec la morale de l’influence, j’aime nous voir prendre un virage dans une direction différente », dit-elle.

« Bien que je ne pense pas qu’influencer soit une mauvaise chose, j’aime le fait que nous prenions du recul pour repenser la façon dont nous consommons non seulement les produits, mais aussi le contenu. »

Michelle Skidelsky, une désinfluenceuse canadienne, a utilisé un message récent pour dire à ses 173 000 abonnés TikTok qu’ils n’ont pas besoin d’une nouvelle garde-robe au début de chaque saison.

« Tout d’abord, les nouveaux vêtements qui ne ressemblent pas à la mode rapide sont si chers de nos jours », dit-elle. « Si vous partez en voyage, si vous allez à un concert, vous n’avez probablement pas besoin d’une toute nouvelle garde-robe pour l’une ou l’autre de ces choses. Faites avec ce que vous avez et vivez selon vos moyens.

Skidelsky décourage alors les gens d’aller trop loin sur les accessoires d’été tels que les lunettes de soleil, les sacs à main, les ceintures et les sacs.

« Vous n’avez certainement pas besoin de plusieurs nouvelles paires de lunettes de soleil », dit-elle. « Écoutez, je sais que c’est vraiment amusant d’avoir vos lunettes de soleil assorties à votre tenue et de les utiliser comme accessoires, etc. Mais que pense votre compte bancaire de l’achat constant de nouvelles lunettes de soleil ? Probablement pas génial.

DANS QUELLE MESURE POUVONS-NOUS FAIRE CONFIANCE AUX DÉINFLUENCEURS ?

Tout le monde n’est pas convaincu de la désinfluence. Aria Connor, 36 ans, crée du contenu lifestyle sur les réseaux sociaux et affirme que certains désinfluenceurs n’y participent pas pour les bonnes raisons.

« Beaucoup de personnes participant à la tendance à la désinfluence sont plus intéressées à faire en sorte que les gens se sentent mal parce qu’ils dépensent leur argent d’une manière qui ne correspond pas aux valeurs ou au budget du désinfluenceur », dit-elle.

D’autres, dit-elle, essaient simplement de persuader les gens d’acheter un autre produit. Connor ne croit pas que l’un ou l’autre soit utile aux consommateurs.

« Il y a tellement de désinfluenceurs qui disent à leur public : ‘N’achetez pas ça. Achète ça.’ Et dans ce cas, arrêtez d’appeler cela de la désinfluence », dit-elle. « Appelez simplement cela une différence d’opinion sur ce que sont les meilleurs produits. »

Certains désinfluenceurs suggèrent à leurs abonnés d’éviter des produits spécifiques, tandis que d’autres parlent plus généralement de ne pas gaspiller d’argent sur des articles dont les gens n’ont pas vraiment besoin. Ruby dit qu’il n’est pas clair si certains désinfluenceurs sont payés par des marques rivales pour dénigrer les produits.

Mais ceux qui disent à leurs abonnés ce qu’il faut éviter peuvent avoir plus de crédibilité que les personnes qui ne partagent que des recommandations sur ce qu’il faut acheter, dit-elle. Ruby dit que les désinfluenceurs peuvent inspirer plus de confiance à leurs abonnés parce que leurs conseils semblent honnêtes.

Mains, qui compte 13 000 abonnés à TikTok, affirme que les désinfluenceurs peuvent apporter un équilibre indispensable aux plateformes sociales qui encouragent la surconsommation et ont été accusés d’une augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents.

Mais les conseils des médias sociaux sur ce qu’il faut acheter ou ne pas acheter ne sont pas si significatifs, dit-elle. Au lieu de cela, les désinfluenceurs devraient amener les gens « à se demander comment nous consommons, ce que nous consommons et pourquoi nous le consommons », dit-elle.

« Le problème avec un nouveau mouvement comme celui-ci, c’est que tout le monde peut en quelque sorte se forger sa propre signification », ajoute-t-elle.

CERTAINS DISENT QUE LES DÉINFLUENCEURS AIDENT À TENIR LES MARQUES RESPONSABLES

Victoria Sola, une influenceuse qui crée du contenu beauté, affirme que la désinfluence favorise des conversations honnêtes sur les produits et habilite les consommateurs sous-représentés.

À titre d’exemple, elle cite des désinfluenceurs qui appellent les marques qui excluent les produits pour les personnes de couleur.

Ces désinfluenceurs aident à promouvoir la transparence et à responsabiliser les marques, déclare Sola, qui compte 17 000 abonnés sur TikTok et a contesté l’efficacité de certains écrans solaires sur les personnes de couleur.

« Beaucoup de gens perdent confiance dans les influenceurs qui veulent juste être payés et oublient que de l’autre côté, il y a une personne qui veut juste que vous leur parliez de manière honnête et réelle », dit-elle.

Ruby, l’analyste des médias sociaux, offre une autre perspective. Influencer et désinfluencer sur les plateformes sociales ne sont pas si différents, dit-elle.

« Pour être désinfluencé, il faut d’abord être influencé. Je pense que la tendance à la désinfluence se produit dans un système de médias sociaux de chambre d’écho où les gens sont… familiarisés avec les produits désinfluencés », dit-elle.

La clé pour les consommateurs, dit-elle, est de ne pas faire confiance à tout ce que vous voyez sur TikTok, YouTube ou Instagram. De cette façon, vous n’avez pas besoin d’être désinfluencé.