Influenceurs des tribunaux des Maldives au milieu de Covid-19

Les Maldives, une nation insulaire au large des côtes de l’Inde, ne tolèrent pas seulement les touristes comme Mme Steel, mais les exhortent à visiter. Plus de 300000 sont arrivés depuis que le pays a rouvert ses frontières l’été dernier, dont plusieurs dizaines d’influenceurs, des stars des médias sociaux avec de nombreux adeptes qui sont souvent payés pour acheter des produits. De nombreux influenceurs ont été courtisés par le gouvernement et ont voyagé sur des junkets payants vers des complexes exclusifs.

Influenceuse numérique et star de la télé-réalité, Mme Steel a quitté l’Angleterre fin décembre pour Dubaï, où elle a fait la promotion de la lingerie sur Instagram depuis un hôtel de luxe. En janvier, elle était dans une station balnéaire des Maldives, où les soins de spa comprennent des enveloppements corporels avec du basilic doux et de la poudre de noix de coco.

Alors que les gens du monde entier s’abritent sur place, certains influenceurs ont publié des articles sur le fait de fuir vers de petites villes ou des pays étrangers et d’encourager leurs adeptes à faire de même, mettant potentiellement en danger les habitants et les autres avec lesquels ils entrent en contact lors de leurs voyages.

La stratégie des Maldives comporte des risques épidémiologiques et souligne à quel point les lieux de vacances éloignés et les influenceurs qu’ils courtisent sont devenus des points chauds pour la controverse.

«Ce qui ne va pas avec la campagne des Maldives, c’est le moment choisi», a-t-il dit, notant qu’elle a commencé avant que les voyageurs ne puissent être vaccinés. « Il est éteint. Ce n’est pas le moment de faire ça.





Lorsque les Maldives ont fermé leurs frontières en mars dernier pour se prémunir contre le virus, elles n’ont pas pris la décision à la légère: le tourisme emploie plus de 60000 des 540000 personnes du pays, plus que toute autre industrie du secteur privé, selon Nashiya Saeed, un consultant aux Maldives, qui a récemment co-écrit une étude gouvernementale sur l’impact économique de la pandémie.

«Lorsque le tourisme s’est arrêté, il n’y avait aucun revenu entrant dans le pays», a déclaré Mme Saeed. De nombreux travailleurs licenciés des stations balnéaires qui vivent dans la capitale, Malé, ont été contraints de retourner dans leurs îles d’origine parce qu’ils ne pouvaient plus se le permettre, a-t-elle ajouté.

Alors que les autorités sanitaires s’efforçaient de contenir les flambées locales, les conseillers du président Ibrahim Mohamed Solih ont élaboré une stratégie pour relancer le tourisme le plus rapidement possible. L’un des avantages était que la plupart des complexes de luxe du pays se trouvaient sur leurs propres îles, ce qui rendait l’isolement et la recherche des contacts beaucoup plus faciles.

«Nous avons vraiment planifié cela, nous savions quels étaient nos avantages et nous leur avons joué», a déclaré le porte-parole de M. Solih, Mohamed Mabrook Azeez.

Lorsque les Maldives ont rouvert en juillet, les responsables de la santé ont exigé des tests PCR, entre autres protocoles de sécurité, mais n’ont pas soumis les touristes à des quarantaines obligatoires. À peu près au même moment, l’agence de relations publiques du pays a changé sa campagne de marketing international et a exhorté les voyageurs à «redécouvrir» les Maldives.