Influence du Real Madrid, la pression affecte les décisions d’arbitrage

Le PDG de l’Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, a déclaré que “l’énorme influence” du Real Madrid et la pression qu’il exerce sur les arbitres affectent leurs décisions, après la victoire 3-1 de Madrid sur l’Atletico en quart de finale de la Copa del Rey jeudi.

Álvaro Morata a donné l’avantage à l’Atletico à la 19e minute au Bernabeu et l’égalisation de Rodrygo à la 79e minute a forcé le temps supplémentaire, lorsque des buts de Karim Benzema et Vinicius Junior ont placé Madrid en demi-finale. L’Atletico n’était pas satisfait de la décision de l’arbitre Cesar Soto Grado de ne pas montrer au milieu de terrain Dani Ceballos un deuxième carton jaune pour un défi sur Thomas Lemar, avant d’expulser le défenseur Stefan Savic à 1-1.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“J’ai le plus grand respect pour les arbitres et je suis convaincu qu’ils ont toujours les meilleures intentions”, Gil Marin dit dans un communiqué publié vendredi sur le site de l’Atletico. “Mais quiconque le regarde de l’extérieur peut voir que depuis des décennies, la même chose se produit presque toujours. Malheureusement, cela ne surprend plus personne, ce n’est plus une nouvelle.

“[Real] Madrid est un club avec une énorme influence, avec beaucoup d’intérêts autour d’eux. Ils créent tellement de pression qu’il est normal que cela affecte les personnes qui doivent prendre des décisions. Ils sont conscients de ce qui les attend s’ils leur font du mal avec une erreur, ou même s’ils réussissent quelque chose. Nous assistons souvent à une campagne contre ceux qui, selon eux, leur ont fait du mal.”

Angel Gil Marin est PDG de l’Atletico Madrid depuis 1993. Paolo Blocco/GC Images

La rivalité entre les deux clubs madrilènes a été âprement disputée depuis que Diego Simeone a pris la relève en tant qu’entraîneur de l’Atletico en 2011, l’Atletico remportant deux titres de champion en 2014 et 2021 et s’inclinant face au Real lors de deux finales de la Ligue des champions en 2014 et 2016.

“Ce stade [the Bernabeu] et la couleur de ce maillot ne devrait pas avoir de poids quand il est temps de prendre des décisions justes”, a déclaré Gil Marin. “Sur le terrain [on Thursday] nos joueurs ont subi les conséquences de toute cette pression et cela me met en colère comme n’importe quel fan, de n’importe quelle équipe, qui attend seulement que tout le monde soit traité de la même manière.

“Le deuxième carton jaune [for Ceballos] était évident, incontestable, selon les lois. Mais à 0-1, à la 71e minute, jouer pour une place en demi-finale de Copa dans son propre stade, laisser le Real Madrid avec 10 hommes, c’est un gros problème.”

La défaite de jeudi en Copa – après une heure d’avance – signifie que terminer dans le top quatre de la Liga est le seul objectif de l’Atletico cette saison, avec Simeone sous pression après une campagne décevante.

“Nous nous sommes habitués au système”, a déclaré Gil Marin. “Nous avons lu des pages et des pages dans les journaux, des heures de radio et de télévision, dans les jours précédant un derby, parlant de la façon dont un certain joueur d’une certaine équipe doit être protégé. Honnêtement, je pense que qui n’était pas protégé [on Thursday] a été [Antoine] Griezmann ou Morata, par exemple, qui ont été bottés toute la nuit, mais c’est le système.

“Je ne parle presque jamais, car on vous accuse rapidement de vous considérer comme une victime, mais celui qui connaît vraiment l’ADN de l’Atletico Madrid sait que nous n’aimons pas nous excuser. Pour éviter tout doute : nous sommes responsables de l’endroit où se trouve l’équipe, pour ne pas avoir progressé depuis la phase de groupes de la Ligue des champions et avoir sept points de retard sur l’équipe classée troisième de la Liga. [we have left] pour finir la saison aussi haut [up the table] que possible dépend de nous.”

L’Atletico jouera à Osasuna en Liga dimanche, avant que le Real Madrid n’accueille la Real Sociedad en forme.