Influence du Canada à l’international | Les grincements des portes tournantes

(Ottawa) Le taux de roulement des ministres des Affaires étrangères sous Justin Trudeau a plombé l’influence du Canada sur la scène internationale, écrivent dans des autobiographies à paraître à l’automne deux anciens chefs de la diplomatie canadienne, Marc Garneau et Lloyd Axworthy . Le Canada ne devait-il pas plutôt être de retour ?

Au bord de l’East River, à New York, septembre rime avec rentrée — celle du gotha ​​politique et diplomatique mondial, qui convergera au siège social des Nations unies dans le cadre de l’ouverture de la session de l’Assemblée générale.

Dans les couloirs et dans les salles de l’auguste enceinte, la délégation canadienne jouit toujours d’une réputation assez favorable. Mais plus le temps passe, moins le Canada y est considéré comme un élève modèle, le juge Lloyd Axworthy.

PHOTO FRED CHARTRAND, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’ancien ministre des Affaires étrangères Lloyd Axworthy

« Nous nous sommes nous-mêmes placés sur la touche », écrit celui qui a été proposé pour le prix Nobel de la paix en 1997, en reconnaissance de son travail dans l’élaboration de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel.

Compressions à répétition des budgets des ministères des Affaires étrangères et de la Défense.

Abandon de l’héritage de Lester B. Pearson en matière de maintien de la paix.

Désintérêt du gouvernement de Stephen Harper à l’égard des Nations unies.

Utilisation de la politique étrangère comme véhicule d’apaisement pour les diasporas au pays.

L’ex-ministre énumère tous ces facteurs, mais pas seulement : il pointe du doigt le phénomène des « portes tournantes » à la tête de la diplomatie canadienne.

« Aucun ministre n’a eu le temps d’établir des relations de travail fructueuses ou d’être perçu comme un acteur sérieux », soutient-il dans l’ouvrage. Ma vie en politique⁠1. L’un de ses successeurs semble avoir fait les frais.

« Nos alliés pouvaient logiquement se demander si le Canada accordait suffisamment d’importance à ce portefeuille — et ils l’ont fait », relate dans ses mémoires Marc Garneau, qui a été l’un des cinq ministres des Affaires étrangères de Justin Trudeau.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE L’ancien ministre des Affaires étrangères Marc Garneau

De manière « peu subtile », ses homologues lui souhaitaient de rester plus longtemps en selle que ses précédentes, raconte l’ancien astronaute dans Une aventure des plus extraordinaires : l’espace, la politique et la poursuite d’un rêve canadien⁠2un livre dont La Presse Canadienne a obtenu un exemplaire au printemps.

Le siège au Conseil de sécurité

Avant Marc Garneau, il y avait eu Stéphane Dion, Chrystia Freeland et François-Philippe Champagne. Maintenant, c’est Mélanie Joly.

Cinq ministres libéraux en près de neuf ans, préférablement à six ministres conservateurs en près d’une décennie — Peter MacKay, Maxime Bernier, David Emerson, Lawrence Cannon, John Baird et Rob Nicholson.

Les gouvernements Harper et Trudeau ont chacun échoué à décrocher un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, en 2010, puis en 2020. Il faut voir en ces gifles diplomatiques des manifestations du fait que « les autres pays se sont désintéressés de nous », diagnostique Lloyd Axworthy.

Lors du dernier cours, les jeux de chaises musicales ministérielles ont « directement » contribué à la défaite du Canada, selon Louise Blais. Ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada aux Nations unies de 2017 à 2021, elle était aux premières loges pour constater qu’il y avait du sable dans l’engrenage.

« Ça nous a beaucoup nui, se souvient-elle en entrevue. L’un des grands champs d’action quand on brigue un siège, ce sont les relations entre ministres des Affaires étrangères. Un oui [à une candidature]c’est parfois un non. Il faut savoir le détecter, ou que l’autre ministre se sente à l’aise de dire non », argumente-t-elle.

« Chrystia Freeland, comme ministre des Affaires étrangères, lui a confié le dossier de la renégociation de l’ALENA. Les seuls voyages qu’elle faisait, c’était à Washington. François-Philippe Champagne, lui, est arrivé à la onzième heure, puis nous avons chaviré dans la pandémie, ce qui n’a pas aidé », détaille-t-elle.

Au-delà du visage d’un(e) ministre

L’actuel ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae, a dit qu’Ottawa n’a pas le monopole des portes tournantes. « Il y a des changements de gouvernement, de ministre, dans d’autres pays. Regardez le Royaume-Uni, par exemple », illustre-t-il en entrevue.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Bob Rae, ambassadeur du Canada aux Nations Unies

Et comme pour fermer cette porte, il enchaîne aussitôt en parlant d’un problème qui est selon lui plus vaste que les changements à la tête du Ministère. « Il faut continuer à trouver un consensus plus large dans le pays sur l’importance de nos engagements à l’international », fait-il valoir.

Il s’agit d’un élément que l’ancien ministre Lloyd Axworthy aborde dans son livre. Il le fait notamment en adressant un reproche au Parti. « Le gouvernement n’est pas le seul à blâmer : l’opposition n’a pas de meilleures propositions », sauf peut-être celle de « s’inspirer du livre de jeu de Trump », écrit-il.

« En tant que paye […] bien intentionné, nous ne sommes pas « brisés », mais nous sommes très certainement inattentifs », regrette-t-il.

Le Canada, croit Lloyd Axworthy, peine à trouver sa place dans un ordre devenu multipolaire, où il a perdu ses repères en raison de l’évaporation de l’hégémonie des États-Unis.

Vrai, renchérit Bob Rae. « Des pays qui étaient en voie de développement il ya 20 ou 30 ans sont maintenant des pays industrialisés beaucoup plus actifs », expose-t-il en citant l’Inde ou l’Indonésie en Asie, ou encore le Nigeria et le Kenya sur le continent africain.

Les institutions internationales ne sont pas non plus les mêmes.

« Il y a maintenant le G20 [créé en 1999] et beaucoup d’autres institutions multilatérales qui deviennent aussi importantes que l’ONU. Alors on ne peut pas être seulement sentimental sur ce qu’on a fait dans le passé. L’ONU est une institution importante dans la vie internationale, mais ce n’est pas la seule », tranche-t-il.

Un gain et une inconnue

N’empêche, elle conserve sa pertinence, insiste Bob Rae, qui a été élu en juillet dernier à la présidence du Conseil économique et social de l’ONU, l’un des six principaux organes de l’institution. Ce mandat d’une durée d’un an, il ne manque pas de le brandir en guise de preuve de la force de frappe canadienne.

Il faudra voir ce qu’il adviendrait du diplomate – ancien premier ministre néo-démocrate en Ontario, et ancien chef intérimaire du Parti libéral fédéral – si les troupes de Pierre Poilievre l’emportaient aux prochaines élections.

C’est qu’aux Nations unies, les portes tournent également, mais moins vite, au gré du gouvernement du jour.

La rentrée de l’ONU, vue du Canada

De l’Ukraine à Gaza ou au Soudan, la guerre

PHOTO EL TAYEB SIDDIG, ARCHIVES REUTERS Enfant souffrant de malnutrition soigné à Port-Soudan, la semaine dernière

Il y a les guerres à Gaza et en Ukraine, et celle au Soudan. Il y a le bras de fer politique au Venezuela. Entre autres. Aussi le mot « conflit » est-il le premier que prononce Bob Rae en détaillant les priorités de la rentrée aux Nations unies. « Sur plus de 130 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde aujourd’hui. C’est un chiffre qui continue d’augmenter sur tous les continents », fait-il remarquer.

Les deux autres priorités : « les relations entre pays riches et pauvres », qui sont « touchées par l’impact économique et social de la pandémie », puis l’enjeu des changements climatiques, et « leur impact de plus en plus sévère dans beaucoup de pays », déclare l’ambassadeur.

Un siège permanent pour l’Afrique ?

PHOTO DAVID DEE DELGADO, ARCHIVES REUTERS Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, milite en faveur de la création d’un siège permanent pour l’Afrique au Conseil de sécurité. « Nous ne pouvons accepter que cet organe mondial de paix et de sécurité prééminent n’ait pas de voix permanente pour un continent de plus d’un milliard de personnes », a-t-il plaidé en août dernier par voie de communiqué.

Qu’en pense le Canada ? « Il faut être réaliste, lâche Bob Rae. Nous ne voyons pas de probabilité que les membres permanents acceptent des pays avec de nouveaux vetos. Ça n’arrivera pas ; il faut être honnête. » Le diplomate évoque une voie de passage : « Nous proposons, et d’autres pays aussi, une augmentation du nombre de membres non permanents [il y en a 10, dont 3 pays africains, en temps normal] au Conseil afin de donner l’occasion aux Africains d’avoir une présence plus large. »

Semaine de haut niveau

PHOTO ETHAN CAIRNS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau

Il est prévu que le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly soient de la semaine dite « de haut niveau » qui s’ouvre le 23 septembre prochain au siège new-yorkais de l’ONU, selon nos informations.

L’année dernière, le dirigeant canadien s’était fait étriller lors du premier Sommet sur l’ambition climatique organisé par l’institution. Au moment de présenter Justin Trudeau, la secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les communications globales, Melissa Fleming, l’avait apostrophé en affirmant qu’il avait été « l’un des dirigeants mondiaux de l’expansion des énergies fossiles l’ un dernier ».

1. À paraître le 15 octobre 2024, en anglais seulement.

2. Aussi offert exclusivement en anglais, à paraître le 8 octobre 2024.

