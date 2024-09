Influence du biais de temps immortel et de la survie conditionnelle sur la comparaison de la cystectomie radicale et de la thérapie trimodale pour le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire

(UroToday.com) La réunion annuelle 2024 de l’IBCN comprenait une session sur le cancer de la vessie, avec une présentation du Dr Amy Chan discutant de l’influence du biais de temps immortel et de la survie conditionnelle sur la comparaison de la cystectomie radicale par rapport à la thérapie trimodale pour le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire. Le Dr Chan et ses collègues ont récemment démontré, dans une étude multi-institutionnelle d’analyse pondérée et appariée par score de propension, des résultats oncologiques similaires entre la cystectomie radicale et la thérapie trimodale pour certains patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire [1]. Malgré l’utilisation de l’appariement par score de propension et de la pondération inverse du traitement par probabilité (IPTW) pour équilibrer les groupes lorsqu’une étude randomisée n’est pas disponible, des variables de confusion et des biais inhérents peuvent persister. Lors de l’IBCN 2024, le Dr Chan a étudié l’impact du biais de temps immortel ainsi que de la survie conditionnelle sur les résultats.

Cette analyse rétrospective a porté sur 722 patients atteints d’un cancer de la vessie invasif musculaire au stade clinique T2-T4N0M0 (440 cystectomies radicales, 282 thérapies trimodales), de tumeurs solitaires

En tenant compte du temps immortel, il n’y avait aucune différence entre la thérapie trimodale et la cystectomie radicale en termes de survie sans métastases (HR pour IPTW et appariement par score de propension, 0,92, IC à 95 % 0,68, 1,23, p = 0,56, et HR 0,95, IC à 95 % 0,72, 1,25, p = 0,70, respectivement) :

Français De plus, il n’y avait aucune différence dans la survie sans maladie (HR pour IPTW et appariement du score de propension, 0,89, IC à 95 % : 0,67, 1,19, p = 0,60, et HR 0,92, IC à 95 % : 0,70, 1,21, p = 0,56, respectivement) et la survie spécifique au cancer (HR pour IPTW et appariement du score de propension, 0,74, IC à 95 % : 0,52, 1,06, p = 0,10, et HR 0,73, IC à 95 % : 0,52, 1,03, p = 0,07, respectivement). Pour la survie globale, le HR pour l’IPTW et le score de propension correspondant étaient en faveur du traitement trimodal (HR 0,73, IC à 95 % 0,55, 0,96, p = 0,02 et HR 0,75, IC à 95 % 0,59, 0,64, p = 0,03, respectivement) :

En analysant la survie conditionnelle comparant la survie globale, la survie sans métastases, la survie spécifique au cancer et la survie sans maladie, toutes les valeurs de p à 1, 2, 3, 4 ou 5 ans n’ont pas atteint de signification statistique.

Le Dr Chan a conclu sa présentation en discutant de l’influence du biais de temps immortel et de la survie conditionnelle sur la comparaison de la cystectomie radicale par rapport à la thérapie trimodale pour le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire, en soulignant que même après avoir pris en compte les biais potentiels dus au biais de temps immortel et en réanalysant les données avec la survie conditionnelle, cette étude multi-institutionnelle a montré des résultats oncologiques similaires entre la cystectomie radicale et la thérapie trimodale pour certains patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire.

Présenté par : Amy Chan, Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ontario, Canada

Rédigé par : Zachary Klaassen, MD, MSc – Oncologue urologique, professeur associé d’urologie, Georgia Cancer Center, Wellstar MCG Health, @zklaassen_md sur Twitter lors de la réunion annuelle 2024 de l’International Bladder Cancer Network (IBCN), Berne, Suisse, du jeudi 19 septembre au samedi 21 septembre 2024

