Influence des femmes dans la sécurité et la vie privée

« Les femmes ont leur place partout où les décisions sont prises. Il ne faut pas que les femmes soient une exception.» Ces mots sont venus de feu la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg en 2009, mais ils sont toujours valables aujourd’hui.

Les femmes représentent la moitié de la population et offrent des compétences et des perspectives uniques qui ne doivent pas être négligées. Les métiers de la protection de la vie privée sont l’un des rares secteurs dans lesquels les hommes et les femmes jouent sur un pied d’égalité. C’est une bouffée d’air frais lorsque j’arrive à une conférence sur la confidentialité et que je constate une répartition 50-50 entre hommes et femmes. Il y a dix ans, ce n’était pas le cas lorsque j’assistais à une conférence du secteur juridique ; ce serait une mer d’hommes en costumes sombres.

Selon le Association internationale des professionnels de la vie privée (IAPP), les métiers de la protection de la vie privée sont répartis presque également entre hommes et femmes, et les femmes sont également représentées à parts égales aux niveaux de direction. Un fait encore plus intéressant, en particulier pour les femmes qui veulent s’assurer d’avoir un cheminement de carrière au sein de leur secteur, est qu’il y a actuellement plus de femmes responsables de la protection de la vie privée (CPO) que leurs homologues masculins. Tandis que les professionnels de la protection de la vie privée continuent de créer un climat d’opportunités pour les hommes et les femmes, les secteurs adjacents doivent rattraper leur retard, en particulier celui de la sécurité.

La sécurité, comme de nombreux autres domaines technologiques, reste dominée par les hommes. En 2022, seulement 25 % des professionnels de la cybersécurité dans le monde étaient des femmes, selon Magazine sur la cybercriminalitéet ce chiffre devrait augmenter jusqu’à seulement 30 % d’ici 2025.

Dans le secteur technologique, les professionnels de la protection de la vie privée jouent un rôle crucial dans la défense de l’inclusion des femmes, en particulier dans le secteur de la cybersécurité. En donnant aux femmes les moyens de prendre place à la table des négociations, nous avons le potentiel d’enrichir l’industrie de perspectives, de talents et de compétences uniques, et de renforcer la collaboration entre des secteurs adjacents tels que la protection de la vie privée et la cybersécurité. En tant que professionnelle de la protection de la vie privée, je serais ravie de voir davantage de femmes occuper des postes de direction en matière de cybersécurité, tels que responsables de la sécurité de l’information (RSSI), car la confidentialité et la sécurité travaillent souvent en étroite collaboration. Il est important d’avoir une perspective et une contribution féminine à tous les niveaux et dans tous les domaines d’une entreprise, et j’attends avec impatience le jour où une entreprise ayant une répartition moyenne de 50-50 au sein de son équipe de direction sera la norme et non l’exception. La cerise sur le gâteau serait une femme CPO et RSSI !

Voici mes meilleurs conseils pour que les femmes continuent de placer la barre plus haut et d’œuvrer en faveur d’un monde plus égalitaire entre les sexes en matière de confidentialité et de sécurité :

Pour les managers et les dirigeants

Les femmes qui soutiennent les femmes : Soyez un modèle et montrez l’exemple. Identifiez les femmes au sein de votre entreprise qui, grâce à un soutien et un mentorat, ont le potentiel de leadership. Soyez leur défenseur et aidez-les dans la formation et le développement du leadership.

Possibilités de soutien en matière d’éducation et de formation certifiante : En tant que leader, l’un des meilleurs moyens de cultiver un vivier de talents diversifié est d’éliminer les barrières à l’entrée, notamment les exigences en matière de formation et d’éducation basées sur les compétences. Cela peut impliquer une formation basée sur les compétences plutôt que d’accepter uniquement des diplômes universitaires, de s’impliquer dans des programmes éducatifs destinés aux jeunes tels que Girls Who Code ou d’offrir des opportunités de poursuivre leurs études sur le lieu de travail.

Créez un espace sûr pour la diversité de pensée : Les équipes qui réussissent créent un lieu où les gens peuvent partager leurs opinions et accueillir la diversité des pensées et des expériences. Avoir une variété de points de vue sur une équipe rend la situation formidable. Les membres de l’équipe doivent avoir des opinions et des points de vue sur la confidentialité ou la sécurité et ne doivent pas avoir peur de les partager.

Encouragez le mentorat : Si vous en avez la capacité, devenez le mentor d’un collègue prometteur. Le mentorat est souvent mutuellement bénéfique pour les deux parties.

Pour les candidats

Trouvez l’inspiration et un mentor: Trouvez une personne dont vous souhaitez refléter la carrière. Y a-t-il des objectifs ou des jalons que vous pourriez viser au cours des prochaines années ? Trouvez un mentor et apprenez de ce qu’il a déjà vécu. Ils travaillent déjà à relever le plafond de verre, et vous pouvez suivre leur chemin.

Établir la devise de la relation : Une fois que vous avez obtenu un poste, désignez un défenseur ou un sponsor au sein de votre équipe et de votre entreprise. Faites le travail et assurez-vous que votre défenseur ou sponsor connaît les résultats de votre travail afin qu’il puisse se porter garant de vous. Un défenseur/sponsor exceptionnel doit voir votre travail et y croire, ainsi qu’entretenir une relation authentique avec vous. Le défenseur/parrain doit avoir l’autorité et le pouvoir de vous promouvoir ou de faire pression pour votre promotion. Dépasser les attentes en termes de performance, associé au soutien de votre défenseur, entraînera probablement une croissance plus rapide au sein de votre carrière.

Restez à jour sur les tendances de l’industrie: Aidez votre équipe et/ou votre manager à rester informés. Soyez désireux d’apprendre et de suivre les principaux leaders d’opinion de votre secteur. J’ai trouvé la meilleure méthode pour le faire via LinkedIn. J’ai commencé avec les 10 meilleures personnes de mon secteur, je les ai suivis, et je suis maintenant un réseau de plus de 100 influenceurs clés au sein du secteur de la protection de la vie privée, et ils fournissent régulièrement des informations précieuses.

Apprendre pour toujours: Absorbez autant d’informations que possible, quelle que soit la forme disponible. Assistez à des webinaires et à des événements qui couvrent des sujets et des enjeux importants pour votre secteur. Le paysage de la vie privée est en constante évolution et la curiosité intellectuelle constitue un avantage essentiel.

Continue! Le changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais tant que nous continuerons à relever la barre et à briser les préjugés, nous continuerons d’avancer. La recherche montre qu’une plus grande égalité entre les sexes contribue à des avantages économiques plus larges, à une augmentation de la productivité et, souvent, des revenus, et à une meilleure résolution des problèmes (Massachusetts Institute of Technology/Américain scientifique). Pour les professionnels de la sécurité et de la confidentialité, garantir la diversité des pensées et des expertises permet aux équipes de mieux lutter contre la liste toujours croissante de menaces et de défis. Il est de notre devoir de combler cet écart pour un avenir meilleur pour nos industries et celui de la prochaine génération.