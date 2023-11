Influence des états cérébraux sur la prise de décision

Résumé: Une nouvelle étude sur la prise de décision chez la souris révèle que le choix n’est pas un moment unique mais le reflet de l’état préexistant du cerveau.

La recherche, utilisant le test de Buridan, suggère que le cerveau des souris diffuse constamment son objectif, avant même que les options ne soient disponibles, avec des schémas d’activité neuronale prédisant le choix.

La faim et la soif ne déterminent pas directement le comportement ; au lieu de cela, ils modulent la définition d’objectifs du cerveau, avec un élément aléatoire provoquant des changements entre les besoins, garantissant que les deux sont satisfaits au fil du temps.

Faits marquants

La faim et la soif modulent indirectement le comportement des souris, affectant l’objectif du cerveau plutôt que de motiver directement le choix. Les modèles d’activité neuronale dans le cerveau peuvent prédire le choix d’une souris avant même qu’elle ne soit confrontée à des options, indiquant une diffusion constante de l’objectif actuel du cerveau. Le hasard joue un rôle clé dans la prise de décision, les souris répétant souvent leurs choix avant de changer brusquement, garantissant ainsi que leurs besoins en matière de faim et de soif seront finalement satisfaits.

Source: Stanford

Prendre des décisions est difficile. Même lorsque nous savons ce que nous voulons, notre choix laisse souvent autre chose sur la table. Pour une souris affamée, chaque morceau compte. Mais et si la décision était plus conséquente que de choisir entre les miettes et le fromage ?

Des chercheurs de Stanford ont étudié comment les souris résolvent les conflits entre les besoins fondamentaux dans une étude publiée dans Nature le 8 novembre. Ils ont présenté à des souris qui avaient à la fois faim et soif un accès égal à la nourriture et à l’eau et ont observé ce qui se passait ensuite.

Le comportement des souris a surpris les scientifiques. Certains se sont d’abord tournés vers l’eau, tandis que d’autres ont choisi la nourriture. Puis, avec des périodes d’indulgence apparemment « aléatoires », ils ont alterné.

Dans leur étude, le doctorant Ethan Richman, auteur principal de l’article, et ses collègues des départements de biologie, de psychiatrie et des sciences du comportement, ainsi que de bio-ingénierie, ont exploré pourquoi.

Ce travail s’appuie sur des années de collaboration entre les co-auteurs principaux Karl Deisseroth, professeur DH Chen à Stanford Medicine, et Liqun Luo, professeur Ann et Bill Swindells à l’École des sciences humaines et des sciences, pour comprendre comment le cerveau maintient le corps en vie. .

Buridan, c’est quoi ?

“Il y a ce vieux dilemme philosophique appelé Buridan’s Ass”, a expliqué Richman, “où vous avez un âne qui a également faim et soif et qui est également loin de la nourriture et de l’eau.”

Le concept a été posé par les philosophes Aristote, Jean Buridan et Baruch Spinoza, sous différentes formes. La question était de savoir si l’âne choisirait un besoin plutôt qu’un autre ou s’il resterait obstinément au milieu.

Mais les animaux font constamment des choix. Nous devons satisfaire nos besoins pour maintenir l’homéostasie. Richman et ses collègues voulaient savoir comment le cerveau dirige le trafic via des signaux contradictoires pour contourner Buridan. Ils appellent leur expérience comportementale « Test de Buridan ».

Si la faim ou la soif motivait directement une souris à manger ou à boire, elle changerait dès qu’un besoin l’emportait sur l’autre. Lorsque les besoins étaient égaux, la souris restait bloquée. Ce n’est pas ce que les chercheurs ont observé.

“Nos données indiquent que la soif et la faim n’agissent pas comme des forces directes sur le comportement”, a déclaré Richman. « Au lieu de cela, ils modulent le comportement de manière plus indirecte. Ils influencent ce que nous considérons comme l’objectif actuel de la souris.

Le but d’une souris

Nous pensons souvent aux choix comme à un moment décisif. Les chercheurs voulaient comprendre quand et où les choix entre la nourriture et l’eau prennent naissance dans le cerveau. Grâce aux progrès récents de la technologie d’enregistrement, ils ont surveillé l’activité des neurones individuels répartis dans le cerveau de la souris.

À leur grande surprise, les modèles d’activité neuronale dans tout le cerveau prédisaient le choix de la souris, avant même qu’on lui présente des options.

“Au lieu d’un seul moment de choix, le cerveau de la souris diffuse constamment son objectif actuel”, a déclaré Richman.

“Les résultats des choix les plus difficiles que vous faites – lorsque les options sont étroitement équilibrées en importance, mais que les catégories sont fondamentalement différentes – peuvent avoir à voir avec l’état dans lequel se trouvait votre cerveau, avant même que le choix ne soit présenté”, a déclaré Deisseroth.

“C’est un résultat intéressant et cela nous aide à mieux comprendre certains aspects du comportement humain.”

Explorer le hasard

Les chercheurs ont découvert que les souris affamées et assoiffées font souvent le même choix à plusieurs reprises avant de changer soudainement.

« En mode alimentation, la souris se contentera de manger et de manger. En mode boisson, il boira et boira », a déclaré Luo.

« Mais il y a un aspect aléatoire qui les amène à basculer entre les deux. De cette façon, à long terme, ils satisfont aux deux besoins, même s’ils n’en choisissent qu’un à un moment donné.

Pour tester ce caractère apparemment aléatoire, les chercheurs ont mené une autre expérience, cette fois avec des souris affamées. Pendant que les souris mangeaient, les scientifiques ont introduit la soif grâce à une technique appelée optogénétique.

Avec l’optogénétique, ils ont utilisé la lumière pour activer les neurones provoquant la soif. Parfois, les souris se tournaient vers l’eau, et parfois elles l’ignoraient et continuaient à manger. Le niveau de soif était le même à chaque fois, ce qui a conduit les chercheurs à conclure qu’il existe un élément aléatoire clé influençant l’objectif de la souris.

Les scientifiques étaient perplexes face à l’interaction entre ce caractère aléatoire et les intensités relatives de la faim et de la soif. Pour mieux le comprendre, ils se sont tournés vers la modélisation mathématique. Inspirés par une ressemblance conceptuelle entre leurs résultats et un domaine lointain de la physique, les chercheurs ont emprunté, peaufiné et simulé plusieurs équations.

“Nous avons été extrêmement surpris et enthousiastes de constater que quelques équations simples issues d’une discipline apparemment sans rapport pouvaient prédire de près certains aspects du comportement et de l’activité cérébrale de la souris”, a déclaré Richman.

Les résultats de leur modélisation suggèrent que l’activité cérébrale liée à l’objectif de la souris est constamment en mouvement. Il est piégé par des besoins comme la faim et la soif. Pour s’échapper et passer d’un objectif à un autre, la souris s’appuie sur une série d’activités aléatoires.

Ce travail établit l’importance du changement de l’état de base du cerveau lorsqu’il s’agit de prise de décision. À l’avenir, les chercheurs exploreront ce qui donne le ton et pourquoi les décisions n’ont pas toujours de sens.

Au-delà de Buridan

“En ce qui concerne l’âne de Buridan, nous pouvons dire que la décision de l’âne est prise avant qu’on lui donne le choix”, explique Richman, “et s’il doit attendre, son choix peut alors changer spontanément.” Les applications cliniques de ces travaux dans le contexte humain sont un peu plus complexes.

“En tant que psychiatre, je réfléchis souvent à la façon dont nous prenons des décisions saines (adaptatives) ou néfastes (inadaptées)”, a déclaré Deisseroth. (Les comportements inadaptés ont un impact sur la capacité des personnes à prendre des décisions dans leur meilleur intérêt et sont fréquents dans les troubles psychiatriques.)

« Il est très difficile pour la famille et les amis de voir leurs proches agir contre leurs propres pulsions de survie. Cela peut aider à comprendre que les choix effectués reflètent le paysage dynamique sous-jacent du cerveau du patient, affecté par le trouble davantage que par la volonté consciente du patient.

Même si ces travaux n’expliquent peut-être pas le comportement humain, ils commencent à révéler un cadre important pour la prise de décision. “Il s’agit d’une découverte scientifique fondamentale qui dépend d’une neuro-ingénierie assez avancée, mais nous abordons essentiellement des questions universelles auxquelles les gens réfléchissent et sont constamment confrontés”, a déclaré Deisseroth.

« C’est passionnant de développer et d’appliquer des outils modernes pour répondre à ces questions très anciennes, profondes et personnelles. »

Parmi les autres co-auteurs de Stanford figurent Nicole Ticea, ancienne étudiante de premier cycle, BS ’20, qui est maintenant doctorante à Stanford, et l’ancien étudiant diplômé William E. Allen, PhD ’19, qui est maintenant à l’Université Harvard.

Deisseroth est également professeur de bio-ingénierie, de psychiatrie et de sciences du comportement, et membre de Stanford Bio-X et du Wu Tsai Neurosciences Institute.

Luo est également professeur de biologie, membre du corps professoral du Sarafan ChEM-H et membre de Stanford Bio-X, du Stanford Cancer Institute et du Wu Tsai Neurosciences Institute. Deisseroth et Luo sont tous deux enquêteurs du Howard Hughes Medical Institute.

Financement: Ce travail a été financé par la National Science Foundation, les National Institutes of Health et la Gatsby Foundation.

À propos de cette actualité décisionnelle et recherche en neurosciences

Auteur: Taylor Kubota

Contact: Taylor Kubota – Stanford

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“La diffusion du paysage neuronal résout les conflits entre les besoins au fil du temps» par Ethan Richman et coll. Nature

Abstrait

La diffusion du paysage neuronal résout les conflits entre les besoins au fil du temps

Les animaux adoptent des comportements flexibles et orientés vers un objectif pour satisfaire leurs besoins physiologiques de base. Cependant, on sait peu de choses sur la manière dont les comportements unitaires sont choisis face à des besoins conflictuels.

Nous révélons ici les principes par lesquels le cerveau résout ces conflits entre les besoins au fil du temps.

Nous avons développé un paradigme expérimental dans lequel une souris affamée et assoiffée a le libre choix entre de la nourriture et de l’eau à égale distance. Nous avons constaté que les souris collectent des récompenses adaptées à leurs besoins en structurant leurs choix en périodes persistantes avec des transitions stochastiques.

Des enregistrements électrophysiologiques à haute densité au cours de ce comportement ont révélé des corrélats distribués entre neurones uniques et populations neuronales d’un état d’objectif interne persistant guidant les choix futurs de la souris. Nous avons capturé ces phénomènes avec un modèle mathématique décrivant un état de besoin mondial qui se diffuse bruyamment dans un paysage énergétique en évolution.

Les simulations de modèles ont prédit avec succès les données comportementales et neuronales, y compris la dynamique neuronale de la population avant les transitions de choix et en réponse à la stimulation optogénétique de la soif.

Ces résultats fournissent un cadre général pour résoudre les conflits entre les besoins au fil du temps, enraciné dans les propriétés émergentes de la persistance de l’état dépendant des besoins et des changements induits par le bruit entre les objectifs comportementaux.