Inflexion Games d’Edmonton remodèle Nightingale avec Realms Rebuilt

«Les retours que nous avons reçus ont été d’une valeur inestimable dans la direction que nous avons prise avec Realms Rebuilt, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de continuer à construire le jeu aux côtés de nos joueurs.

La mise à jour, publiée le 12 septembre, remanie fondamentalement l’expérience utilisateur de Nightingale en se basant sur des mois de commentaires des joueurs. Ces changements incluent des systèmes de progression et d’artisanat entièrement repensés, des armes et des matériaux supplémentaires, de nouveaux types d’ennemis, de tout nouveaux royaumes artisanaux, des donjons, des combats de boss et bien plus encore.

« Il faut trouver un équilibre entre de nombreuses perspectives différentes tout en conservant une vision créative claire, et c’est une tâche difficile », a déclaré Flynn. Il cite cependant un jeu comme Baldur’s Gate 3, sorti en 2023 et développé par Larian Studios, qui a passé trois ans en accès anticipé, utilisant les commentaires des joueurs pour itérer sur le projet jusqu’à ce qu’il soit jugé prêt pour la sortie finale.

Le jeu a été lancé le 20 février et a rencontré un certain succès, mais a également fait l’objet de nombreuses critiques de la part des joueurs en raison de la complexité de ses systèmes et d’un sentiment d’inutilité. Sur Steam, la note globale actuelle du jeu est mitigée, avec 64 % des 11 788 utilisateurs ayant laissé un avis positif. Les critiques étaient parfois dures, a déclaré Flynn, mais elles provenaient également d’un public qui, selon lui, souhaite voir le jeu réussir.

En février, le studio a sorti son premier jeu, Nightingale, un jeu de survie en monde ouvert dans un univers fantastique drapé d’une esthétique et de fonctionnalités dieselpunk. Pour ajouter encore plus de pression au projet, il a été publié en tant que jeu en accès anticipé – ce qui signifie qu’il est jouable mais inachevé, à la manière d’un Kickstarter, invitant les consommateurs qui achètent le jeu maintenant à participer à son développement ultérieur par le biais de commentaires et d’une communication directe.

En utilisant le modèle d’accès anticipé, explique Flynn, Larian « a utilisé ces retours pour peaufiner et étendre son expérience, avant de sortir un produit final qui a époustouflé tout le monde. Je pense qu’en tant que développeur, vous devez voir la valeur de ce modèle et prendre l’idée très au sérieux. »

Photographie de Greg Southam / Postmedia

Reconstruire les royaumes et les relations

Flynn explique que la plupart des retours que lui et son équipe ont reçus de la part des joueurs concernaient un besoin de structure plus importante, au sens propre comme au sens figuré. Au sens littéral, les utilisateurs voulaient pouvoir construire des demeures et des bâtiments plus grands et plus hauts. Au sens figuré, les joueurs voulaient être guidés sur les sentiers battus un peu plus que ce que l’équipe avait initialement supposé.

« Choix « Nous avons créé des jeux qui, selon nous, offraient aux joueurs plus de liberté et une expérience sandbox, mais qui, en fin de compte, causaient de la confusion et des frictions », a déclaré Flynn. Cette prise de conscience a conduit l’équipe à la mise à jour Realms Rebuilt, qui ajoute un nouveau système d’histoire et de progression artisanal qui guide les joueurs de manière plus légère mais plus claire tout au long de leur parcours.

« En fin de compte, les joueurs devraient ressentir une plus grande connexion et un plus grand sens à la fois dans la façon dont ils progressent dans l’histoire et dans la façon dont leur personnage évolue au fil du temps. »