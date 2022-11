Inflation : un sondage montre que les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par leurs finances

Face à la hausse des coûts et à une inflation élevée, les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par leurs finances, selon un nouveau sondage réalisé par Nanos Research pour Bloomberg News.

L’enquête a révélé que 47% des répondants estimaient que leurs finances s’étaient détériorées au cours de l’année écoulée, ce qui est le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que Nanos a commencé à poser la question dans un sondage hebdomadaire en 2008.

“Le plus important, c’est que les Canadiens ont survécu à la récession de 2008, ils ont survécu à la pandémie et se sont inquiétés pour leur emploi”, a déclaré Nik Nanos, scientifique en chef des données, dans une interview avec CTV News. “Maintenant, nous sommes dans une période post-pandémique, et ils rapportent qu’ils sont plus mal lotis maintenant qu’ils ne l’ont jamais été dans le suivi que Nanos a fait.”

Seulement 13 % des répondants au sondage ont déclaré que leurs finances s’étaient améliorées au cours de l’année écoulée. Les répondants étaient également pessimistes quant à l’économie, 64 % s’attendant à ce qu’elle se détériore au cours des six prochains mois, et seulement 9 % anticipent une amélioration.

Quarante pour cent des personnes interrogées s’attendaient quant à elles à une baisse des prix des maisons au cours des six prochains mois. Selon Nanos, le sentiment entourant l’immobilier est en baisse depuis mars, lorsque la Banque du Canada a commencé à augmenter les taux d’intérêt.

Le seul point positif de l’enquête semble être la sécurité d’emploi. Treize pour cent des répondants étaient au moins quelque peu inquiets de perdre leur emploi, ce qui est dans la moyenne pour le sondage hebdomadaire.

Au milieu de la hausse des prix des aliments, un autre sondage récent a révélé que près de 20 % des Canadiens réduisaient la taille des repas ou sautaient des repas pour économiser de l’argent.

“Je suis extrêmement, extrêmement inquiète de ce que les prochains mois vont apporter, surtout pendant l’hiver”, a déclaré Linda MacRae, coordonnatrice de la Glace Bay Food Bank en Nouvelle-Écosse, à CTV News.

Le coût de la nourriture préoccupe également la propriétaire d’un bar à salade montréalais, Stephanie Russell, qui essaie de réduire ses dépenses ailleurs avant d’augmenter les prix.

“Ce mois-ci seulement, notre cas de laitue qui en général, je dirais en moyenne, comme un prix équitable quelle que soit la saison est d’environ 35 $, il est passé à 75 $, à 120 $”, a déclaré Russel à CTV News. “J’ai eu de nombreux clients réguliers qui se sont contentés de dire:” OK, alors je suppose que vous allez augmenter vos prix. “”

Nanos mène un sondage téléphonique hebdomadaire auprès de 250 Canadiens pour connaître leur point de vue sur les finances personnelles, la sécurité d’emploi, l’économie et les prix de l’immobilier. Bloomberg publie ensuite les résultats toutes les quatre semaines et 1 000 réponses.

Nanos affirme que la méthode qu’il utilise est précise à moins de 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



Avec des fichiers de BNN Bloomberg