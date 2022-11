Inflation : un sondage montre que les Canadiens essaient d’économiser sur l’alimentation

Selon un nouveau sondage, les Canadiens achètent des aliments moins chers, stockent de la nourriture et mangent même moins pour faire face aux prix des aliments alors que l’inflation monte en flèche.

L’enquête, menée par Nanos Research pour le compte de CTV News, a demandé à plus de 1 000 Canadiens si leur ménage avait utilisé une option économique au cours du mois dernier en réponse au prix des aliments.

La réponse la plus courante était d’acheter des aliments moins chers, six Canadiens sur 10 déclarant l’avoir fait au cours des 30 derniers jours.

Un peu plus du quart des Canadiens ont déclaré n’avoir pas du tout changé leurs habitudes alimentaires.

Mais un autre quart a déclaré avoir stocké de la nourriture ce mois-là, et 17 % des Canadiens interrogés ont déclaré qu’ils mangeaient moins de nourriture en raison des prix des denrées alimentaires.

Six pour cent des répondants ont déclaré qu’ils utilisaient activement des coupons ou recherchaient des articles en solde.

Les quatre options restantes ont été choisies chacune par 1 % des participants : acheter moins de nourriture, aller à la banque alimentaire, utiliser les articles qu’ils avaient déjà ou jardiner et chercher de la nourriture.

LES FEMMES SONT PLUS SUSCEPTIBLES D’AVOIR MODIFIÉ LEURS ACHATS ALIMENTAIRES

Lorsque les réponses étaient réparties entre les hommes et les femmes, les femmes étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir modifié leur comportement d’achat alimentaire que les hommes.

Environ 34 % des hommes ont déclaré n’avoir rien changé à leurs habitudes alimentaires, contre 23 % des femmes. De même, 64 % des femmes ont déclaré qu’elles achetaient des aliments moins chers, contre environ 57 % des hommes qui ont dit la même chose.

Cependant, lorsque la question n’était pas liée à l’achat de nourriture, les réponses des hommes et des femmes étaient similaires, 23 % des hommes déclarant stocker de la nourriture contre 26 % des femmes, et 17 % des hommes et des femmes déclarant tous deux ils avaient mangé moins de nourriture au cours des 30 derniers jours.

LES JEUNES CANADIENS CHANGENT LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES PLUS

Les jeunes Canadiens étaient également plus susceptibles que les Canadiens plus âgés d’avoir modifié leur comportement au cours des 30 derniers jours en raison des prix des aliments.

Plus de 70 % des 18-34 ans ont déclaré acheter des aliments moins chers, contre 65 % des 35-54 ans et environ 51 % des 55 ans et plus.

La même tendance est apparue en sens inverse lorsqu’on a demandé aux participants s’ils n’avaient rien fait pour changer leurs habitudes d’achat alimentaire, avec seulement 20 % des 18 à 34 ans choisissant cette option contre 24,7 % des 35 à 54 ans. ans et 37 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

Seuls 13 % des adultes âgés de 55 ans et plus ont déclaré avoir moins mangé au cours des 30 derniers jours en réponse aux prix des denrées alimentaires, contre 18,5 % des 35 à 54 ans et 21 % des 18 à 34 ans. -ans.

LES PROVINCES DE L’ATLANTIQUE MANGEANT MOINS, LE QUÉBEC STOCKANT DE LA NOURRITURE

En termes de lieu, il y avait une différence de 4 % entre les réponses les plus élevées et les plus faibles pour savoir qui achetait des aliments moins chers, 62 % des répondants de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique ayant choisi cette option, comparativement à 58 % des répondants du Québec. .

Le Québec avait également l’un des pourcentages les plus élevés de répondants qui ont déclaré n’avoir pas changé leurs habitudes alimentaires, environ 31 % ayant choisi cette option.

Dans l’ensemble, les répondants du Québec étaient généralement moins susceptibles que les autres régions de déclarer utiliser les diverses options de réduction des coûts, 11,5 % déclarant qu’ils mangeaient actuellement moins de nourriture pour économiser de l’argent. La seule exception concernait le stockage de nourriture, où le pourcentage le plus élevé de répondants provenait du Québec, à 33 %.

Ceux de la Colombie-Britannique étaient les moins susceptibles de stocker de la nourriture, avec seulement 21 % d’entre eux qui l’ont choisi.

La Colombie-Britannique avait le pourcentage le plus élevé de répondants qui ont déclaré n’avoir changé aucune de leurs habitudes alimentaires, soit environ 32 %.

Les provinces de l’Atlantique ont peut-être été les plus durement touchées par l’inflation en termes de prix des aliments, selon cette enquête, avec plus de participants de ces régions utilisant ces options de réduction des coûts que d’autres régions.

Le pourcentage le plus élevé de répondants ayant déclaré manger moins provenait des Maritimes, plus d’un participant sur cinq de cette région ayant choisi cette option.

Environ 29 % des répondants des provinces de l’Atlantique ont déclaré qu’ils stockaient de la nourriture, juste derrière le Québec.

Les provinces de l’Atlantique affichaient également le pourcentage le plus faible de personnes n’ayant rien changé à leurs habitudes d’achat d’aliments, soit seulement 21 %.

MÉTHODOLOGIE

Nanos Research est une firme de recherche sur l’opinion publique.

Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 084 Canadiens âgés de 18 ans ou plus entre le 30 octobre et le 4 novembre dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.

Les personnes ont été appelées au hasard à l’aide de la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels.

La marge d’erreur de cette enquête est de ±3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.

Les nombres peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis.