Inflation : un “choc des autocollants” sur les achats des Fêtes est attendu

Alors que l’inflation continue de peser sur les dépenses des Canadiens, un expert du commerce de détail affirme que des rabais trompeurs basés sur des prix réguliers plus élevés pourraient induire les acheteurs en erreur cette saison des fêtes.

Bruce Winder a déclaré dimanche à CTV News Channel que les consommateurs peuvent s’attendre à voir “beaucoup de chocs d’autocollants” dans les magasins de détail au cours des prochains mois.

“Vous allez voir beaucoup de remises, mais beaucoup de ces remises seront basées sur des prix réguliers plus élevés d’une année sur l’autre en raison de l’inflation”, a-t-il déclaré.

« Mon hypothèse est que les consommateurs vont commencer [holiday shopping] tôt et ils vont vraiment sélectionner les articles à prix réduits.

Contrairement à l’année dernière, lorsque les magasins de détail ont été confrontés à des pénuries de la chaîne d’approvisionnement, Winder a expliqué que les détaillants avaient accumulé des stocks excédentaires pour cette saison des fêtes.

“[Retailers] a dû passer des appels il y a environ un an avant que l’inflation n’éclate et que l’économie [took a] succès. Les détaillants ont donc fait ces gros paris et ils sont tous arrivés », a-t-il déclaré.

Winder a ajouté que ces détaillants devront réduire considérablement cet inventaire excédentaire pour « le sortir », et les consommateurs devraient faire le tour s’ils recherchent des offres.

Le dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada montre que le taux d’inflation annuel du Canada en septembre a légèrement diminué, passant de 7,0 % en août à 6,9 %.

Il s’agit d’une baisse plus faible que ce que les économistes avaient prévu compte tenu de la hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada, et bien que les projections économiques d’une récession technique aient ajouté à la tempête de sentiment des consommateurs aigri, certains consommateurs craignent que les détaillants n’augmentent leurs coûts pour atténuer des pressions financières plus tard.

“Les détaillants essaieront principalement de répercuter les augmentations de coûts lorsqu’ils le pourront”, a déclaré Winder. « Certains peuvent et d’autres non. Mais il y a des hypothèses qui circulent selon lesquelles certains détaillants le remboursent encore plus que l’inflation.

Winder a déclaré que les consommateurs “ne sauront pas vraiment”.

“La meilleure chose que je dirais si vous êtes un consommateur est de magasiner”, a-t-il conseillé.

« Recherchez de vraies aubaines et ne vous contentez pas de supposer que c’est une bonne affaire parce que c’est une remise. Magasin de comparaison. Recherchez les détaillants qui ont beaucoup de stocks en magasin – vous le remarquerez et ils feront probablement des rabais plus importants. »