Inflation : StatCan publiera les chiffres de mai aujourd’hui

OTTAWA –

Statistique Canada publiera sa dernière lecture sur l’inflation ce matin et on s’attend à ce qu’elle grimpe encore plus haut.

L’agence doit publier son indice des prix à la consommation pour le mois de mai.

Le taux d’inflation annuel a atteint 6,8 % en avril, son plus haut niveau depuis janvier 1991, lorsqu’il avait atteint 6,9 %.

Cependant, les économistes de la Banque de Montréal prédisent que le chiffre de mai dépassera les 7 % dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.

Les prévisions de la grande banque prévoient un gain d’une année sur l’autre de l’indice des prix à la consommation de 7,4 % en mai.

Il indique que si les prévisions sont correctes, cela en ferait le rythme le plus rapide depuis février 1983.



