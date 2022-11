Inflation? Récession? À partir du Black Friday, l’Amérique prévoit de dépenser

Les piétons voient les vitrines des fêtes du grand magasin phare de Macy’s Inc. dans le quartier Herald Square de New York, aux États-Unis, le jeudi 2 décembre 2021. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les Américains ne prévoient pas de réductions majeures des dépenses de vacances cette année, à commencer par le Black Friday, malgré les craintes d’inflation et le risque de récession étant les principales préoccupations de la majorité des consommateurs, selon une enquête annuelle menée par CNBC et SurveyMonkey avant le premier grand shopping week-end de haute saison. Les deux tiers des Américains (67 %) s’inquiètent de l’inflation qui rend plus difficile pour eux d’acheter les articles qu’ils veulent. Ils sont encore plus nombreux (69 %) à craindre qu’une récession ne limite leur capacité à faire des achats. Mais les réductions prévues des dépenses des consommateurs ne sont que légèrement en hausse par rapport à l’année dernière – 39% contre 36% – la majorité des Américains déclarant qu’ils s’attendent à dépenser la même chose (44%) ou plus (14%) cette année, selon le annuel CNBC|Samedi des petites entreprises SurveyMonkey sondage. “Les gens sont assez constants sur le montant qu’ils s’attendent à dépenser pour les achats des Fêtes”, a déclaré Laura Wronski, directrice principale de la recherche scientifique chez Momentive. “Les choses vont coûter plus cher et vous devez accepter qu’il n’y a pas de moyen secret de contourner cette inflation élevée”, a-t-elle déclaré. Mais elle a averti qu’il existe toujours un risque que le comportement des consommateurs change une fois que les acheteurs évaluent les prix. “L’intention peut être différente du résultat. Ils verront un choc des autocollants et découvriront que leur budget n’ira pas aussi loin que les années précédentes”, a déclaré Wronski. Les résultats de l’enquête révèlent la fracture des consommateurs dans l’économie, les préoccupations en matière de dépenses étant plus répandues aux niveaux de revenu inférieurs. Soixante-dix-huit pour cent des ménages gagnant moins de 50 000 $ s’inquiètent de leur pouvoir d’achat au milieu de l’inflation en cette saison des fêtes, un chiffre qui tombe à 56 % pour les ménages dont le revenu est de 100 000 $ ou plus. Les préoccupations économiques sont également relativement élevées chez les jeunes Américains, avec 73% des 18-34 ans inquiets de pouvoir acheter ce qu’ils veulent en raison de l’inflation, le plus élevé parmi tous les groupes d’âge de l’enquête. Les données sur l’inflation correspondent aux préoccupations de l’enquête de l’année dernière concernant une chaîne d’approvisionnement qui, à l’époque, était rompue. “L’inflation joue ce rôle de la saga de la chaîne d’approvisionnement cette année”, a déclaré Wronski. Le sondage en ligne SurveyMonkey a été réalisé du 9 au 13 novembre 2022 auprès d’un échantillon national de 3 549 adultes.

Les prévisions de la National Retail Federation publiées plus tôt cette semaine prévoyaient des ventes record pour le premier week-end de magasinage des Fêtes, commençant le Black Friday, s’attendant à huit millions d’acheteurs supplémentaires (166 millions) cette année par rapport à l’année dernière, et au niveau le plus élevé depuis 2017. Certains rapports récents sur les bénéfices des détaillants démontrent la résilience du consommateur. Best Buy a annoncé des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street et a déclaré s’attendre à ce que les dépenses des Fêtes ressemblent davantage aux périodes de vacances historiques, l’activité d’achat des clients étant concentrée sur la semaine du Black Friday, le Cyber ​​​​Monday et les deux semaines précédant le 25 décembre. Abercrombie & Fitch a déclaré cette semaine qu’il était “prudemment optimiste” quant aux ventes de vacances. Mais les préoccupations concernant les jeunes consommateurs ont également été affichées dans les récents rapports sur les ventes au détail. Le PDG d’Urban Outfitters, Richard Hayne, a déclaré lors de son appel aux résultats plus tôt cette semaine que la société avait augmenté les prix “plus que nous n’aurions dû” dans ses magasins – elle a une base de consommateurs plus jeune qui est plus touchée par l’inflation. Le PDG d’American Eagle Outfitters a déclaré lors de son appel aux résultats qu’il s’attendait à “une saison des fêtes hautement promotionnelle”. Les détaillants devraient offrir des remises assez importantes pour déplacer les stocks, à commencer par le Black Friday.

“L’inflation et la récession sont liées et sont toutes deux prioritaires pour les consommateurs, mais les habitudes sont tenaces”, a déclaré Wronski. “C’est la période de l’année où l’on s’attend à ce que vous fassiez des achats et dépensiez plus que vous ne le devriez. … C’est le principal point à retenir. Ils ne font pas de grands changements malgré le fait qu’ils ont des problèmes de récession et que nous sommes dans une forte inflation environnement.” Le sondage CNBC | SurveyMonkey révèle qu’avec de nombreuses habitudes de dépenses des consommateurs conformes au passé, les changements brusques dans les habitudes d’achat causés par la pandémie, tels que le commerce électronique par rapport aux magasins, s’installent dans une nouvelle normalité. Voici quelques-unes des principales conclusions de l’enquête de cette année. Le Black Friday reste la fête du shopping n°1 L’enquête a constamment révélé que le battage médiatique autour des vacances shopping est souvent plus élevé que l’excitation réelle des consommateurs. Plus de la moitié (55 %) des personnes interrogées ne prévoient pas de faire du shopping le Black Friday, le Small Business Saturday ou le Cyber ​​Monday. L’année dernière, ce chiffre était de 52 %. Mais le Black Friday reste la fête de magasinage n ° 1 que les Américains disent dépenser. Un consommateur sur cinq (21 %) est « le plus enthousiaste » à l’idée de faire du shopping le Black Friday, soit près du double des consommateurs prévoyant de faire du shopping le Cyber ​​Monday (12 %). Small Business Saturday est un troisième lointain, à 7%. Pour les petites entreprises, le concept d’une journée de magasinage des Fêtes est plus difficile à transmettre car il y a tellement de types d’entreprises différentes qui s’inscrivent sous l’égide de Main Street, a noté Wronski, de la librairie locale aux restaurants et à de nombreux autres types de commerce de détail, et il y a aussi moins de coordination des remises possibles par rapport aux détaillants à grande surface. Il y a eu une forte baisse au cours des quatre dernières années du nombre d’acheteurs de vacances qui prévoient de fréquenter une petite entreprise le samedi des petites entreprises, passant de 44 % en 2018 à 28 % cette année.

