Inflation : quels produits baissent leurs prix ?

Alors que les Canadiens ressentent les déboires de la flambée de l’inflation, certains produits sont en fait devenus moins chers au cours des derniers mois.

Selon les données de Statistique Canada, le prix des poulets entiers a baissé de 13 % depuis décembre 2021. Les côtelettes de porc ont connu une baisse similaire.

« En ce moment, nous sommes en pleine saison des barbecues. Donc, si vous voulez guetter les aubaines, ne vous éloignez pas du comptoir des viandes. En fait, vous pouvez y trouver de très bonnes aubaines », a déclaré Sylvain Charlebois, directeur. du Laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie, dans une entrevue avec Your Morning de CTV.

Les prix des tomates ont chuté de 26 %, tandis que le saumon en conserve a chuté de 4 %. Selon Charlebois, d’autres produits qui ont commencé à voir des baisses de prix comprennent le tofu, les bananes et le beurre d’arachide.

Pour ces produits, Charlebois a déclaré que les prix des produits de base à la ferme ont commencé à baisser.

“Les prix (des matières premières) ont en fait baissé au cours des derniers mois, ce qui atténue vraiment la pression sur la chaîne d’approvisionnement.”

Selon Statistique Canada la semaine dernière, le taux d’inflation d’une année sur l’autre dans ce pays était de 8,1 % en juin 2022, le taux le plus élevé depuis près de 40 ans. Le taux d’inflation des aliments reste également élevé à 8,8 %, mais les données montrent que les prix des aliments commencent à plafonner.

Alors que les conditions du marché deviennent plus favorables et prévisibles, Charlebois a déclaré que les épiceries commencent maintenant à offrir de meilleures ventes et des rabais.

“Si vous avez remarqué ces dernières années, il y a moins de ventes à perte, moins de remises, moins de promotions. Pourquoi ? Parce qu’il a été plus difficile pour les entreprises de planifier à l’avance. Maintenant, cela devient plus facile. Donc, en tant que consommateur qui se rend à l’épicerie magasin, vous devriez vous attendre à plus de rabais, ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde.

De tels accords interviennent à un moment où les prix du carburant sont également en retrait de leur récent pic. Partout au pays, les prix de l’essence ont chuté le week-end dernier à leurs niveaux les plus bas depuis avril.

“Il y a quelques semaines à peine, nous payions beaucoup plus pour le carburant qu’en ce moment. Et cela a un impact sur les prix des aliments en général, en particulier sur les produits qui doivent venir de très, très loin”, a déclaré Charlebois.



Regardez l’entrevue complète avec Sylvain Charlebois en haut de cette vidéo.