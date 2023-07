Inflation : quels aliments sont chers au Canada ?

Les prix des produits d’épicerie continuent d’être l’un des principaux facteurs de l’inflation élevée au Canada.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de juin a montré un taux d’inflation de 2,8 % d’une année sur l’autre, après une augmentation de 3,4 % en mai 2023.

Bien que cette baisse soit positive, Statistique Canada affirme qu’elle était « assez généralisée ».

« Les Canadiens ont continué de voir des prix d’épicerie élevés (9,1%) et des coûts d’intérêt hypothécaires (30,1%) en juin, ces indices contribuant le plus à l’augmentation de l’IPC global », indique l’IPC. « L’indice d’ensemble à l’exclusion des aliments a augmenté de 1,7 pour cent. »

L’essence a entraîné une diminution du ralentissement global de l’inflation, a indiqué l’agence.

Les prix des épiceries ont continué d’augmenter chaque mois, bien que les articles qui coûtent le plus aux Canadiens fluctuent.

En juin, la viande, les produits de boulangerie, les produits laitiers et les aliments préparés ont été les principaux contributeurs à l’inflation.

FRUITS ET LÉGUMES

Le prix des fruits a augmenté plus rapidement en juin qu’en mai, selon l’IPC.

Cela a été principalement dû au prix du raisin, qui a grimpé en flèche de 30 % de mai à juin.

Cela a augmenté le prix de la « catégorie des autres fruits frais » dans le tableau de répartition des aliments de l’IPC, qui comprend les autres baies et les cerises.

Le prix des oranges a augmenté de 2,3 % entre mai et juin, ce qui a entraîné une augmentation de 16,5 % d’une année à l’autre.

Les pommes de terre ont coûté 4,8 % de plus en juin qu’en mai. Il s’agit d’une augmentation de 9,3 % d’une année sur l’autre.

Le prix des bananes a également légèrement augmenté, augmentant de 0,5 % entre mai et juin, ce qui représente une augmentation de 0,7 % d’une année sur l’autre. Ils font partie des produits qui ont largement évité les impacts de l’inflation.





Les tomates ont connu une baisse de prix de 5,4 % entre mai et juin. D’une année sur l’autre, ils sont restés l’un des produits les plus chers, coûtant 12,6 % de plus qu’à cette époque en 2022.

Le prix de certains légumes a chuté en juin, ce qui a réduit l’incidence globale d’une année à l’autre de l’inflation sur cette catégorie.

Les prix de la laitue ont chuté de 8,7 % entre mai et juin, avec un taux d’inflation inférieur à 6 % d’une année sur l’autre.

RIZ, FARINE ET BOULANGERIE

Les biscuits et les craquelins sont parmi les produits d’épicerie les plus touchés au Canada, note l’IPC.

D’une année sur l’autre, les prix des articles ont augmenté de 15 %, mais ont connu une légère baisse de 0,3 % d’un mois à l’autre.

Le prix des céréales pour petit-déjeuner a augmenté d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre.

Entre mai et juin, le coût des céréales a augmenté de 1,3 %, ce qui a entraîné une augmentation des prix de 14,8 % d’une année à l’autre.

Le riz était un autre aliment qui coûtait plus cher en juin qu’auparavant.

Le prix du produit a augmenté de 1,4 % de mai à juin. D’une année sur l’autre, ce chiffre est passé à 9,6 %.

La farine et les mélanges à base de farine ont continué d’être élevés en juin, avec une augmentation de 9,8 % d’une année à l’autre et une légère augmentation (0,7 %) par rapport à mai.

D’un autre côté, les Canadiens ont constaté une baisse du prix des pâtes alimentaires en juin. D’une année à l’autre, ces articles ont coûté 8,3 % de plus le mois dernier, des prix qui étaient en moyenne de 6,3 % inférieurs à ceux de mai.

PRODUITS LAITIERS, RESTAURANTS ET VIANDE

StatCan a accusé la viande d’avoir contribué à la raison pour laquelle les prix des épiceries sont restés élevés en juin.

Le bœuf frais et congelé a mené la hausse, coûtant aux Canadiens 2,1 % de plus en juin qu’en mai. Ces prix représentent une augmentation de 9,4 % pour les produits d’une année à l’autre.

Le poisson, frais ou congelé, a également contribué aux prix élevés de la viande en juin.





D’une année sur l’autre, les produits ont connu un taux d’inflation de 4,8 % et une augmentation de 1,1 % de mai à juin.

Malgré une augmentation de certaines viandes, la volaille fraîche et congelée est demeurée relativement stable en juin.

Entre mai et juin, le prix du produit a baissé de 0,6 %. Ils ont enregistré un taux d’inflation d’une année sur l’autre de 8,1 %.

Certains produits laitiers ont connu des baisses de prix importantes entre mai et juin.

En mai, le coût des produits liés à la crème glacée augmentait juste au moment où le temps commençait à se réchauffer, mais en juin, le prix avait chuté de 3,4 %. Ce chiffre est demeuré élevé d’une année à l’autre, avec un taux d’inflation de 8,5 %.

Le prix du beurre a également légèrement baissé, ce qui a entraîné un taux d’inflation d’une année sur l’autre de 8,2 %. Entre mai et juin, cela a diminué de 0,6 %.

Le prix du fromage continue d’être plus élevé, à 5 % de plus qu’en juin 2022, mais les acheteurs ont constaté une légère baisse de 0,5 % d’un mois à l’autre.

Le prix des œufs a légèrement augmenté (0,2 %) entre mai et juin. D’une année sur l’autre, le produit a été indexé à un taux de 8,9 %.

Les Canadiens qui achètent de la nourriture au restaurant pourraient remarquer une légère augmentation du prix de leurs repas.

Après une augmentation en mai, les aliments des restaurants ont poursuivi leur trajectoire ascendante, augmentant de 0,3 % le mois suivant. Cela s’est traduit par une augmentation de 6,6 % d’une année sur l’autre.