Inflation : pourquoi la Banque du Canada a un objectif de 2 %

La Banque du Canada a de nouveau haussé son taux d’intérêt directeur dans le but de réduire l’inflation, qui demeure au-dessus de sa cible de 2 % d’une année à l’autre.

La banque a annoncé mercredi qu’elle augmenterait le taux du financement à un jour de 25 points de base à 5 %, son plus haut niveau depuis 2001. Un point de base équivaut à un centième de point de pourcentage.

Il s’agit de la 10e augmentation des taux de la banque depuis mars 2022, l’inflation passant d’un sommet de 8,1 % l’été dernier à 3,4 % en mai.

Maintenant, la banque prévoit que l’inflation restera autour de 3 % au cours de l’année à venir et n’atteindra pas 2 % avant la mi-2025, soit deux trimestres fiscaux plus tard que prévu.

QU’EST-CE QUE L’OBJECTIF D’INFLATION ?

La Banque du Canada et le gouvernement fédéral ont convenu de cibler un taux d’inflation de 2 % en 1991 après une période de forte inflation annuelle qui a dépassé 12 % en 1981.

L’objectif de 2 % sert de point médian entre une fourchette de 1 et 3 %.

La banque a expliqué en 2020 que cela « avait entraîné de bonnes performances économiques globales » et un accord sur cet objectif a été continuellement renouvelé depuis, y compris aussi récemment que 2021 jusqu’en 2026.

« Nous ciblons l’inflation parce qu’un taux d’inflation faible, stable et prévisible est bon pour l’économie », a déclaré la banque.

« Lorsque les particuliers et les entreprises sont convaincus qu’ils savent quel sera le taux d’inflation, ils peuvent établir des plans financiers à long terme. Cela conduit à une économie qui fonctionne mieux. La croissance économique moyenne est plus forte et l’emploi est plus élevé. »

POURQUOI 2 POUR CENT ?

La banque affirme qu’un taux d’inflation annuel de 2% a tendance à être « lorsque l’économie tourne près de sa capacité – lorsque la demande de biens et de services est à peu près égale à ce que l’économie offre ».

À mesure que le taux d’intérêt augmente, le coût d’emprunt de l’argent pour des choses comme les hypothèques a également tendance à augmenter, ce qui réduit la demande et fait baisser l’inflation au fil du temps. L’inverse se produit également lorsque les taux d’intérêt baissent.

La banque affirme que, comme il faut du temps pour que les modifications des taux d’intérêt affectent toutes les parties de l’économie, le taux est fixé en fonction de l’inflation prévue dans les 18 à 24 mois à venir.

Dans un discours prononcé devant la Chambre de commerce de la région de Toronto en mai, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que « le travail n’est pas terminé tant que nous n’avons pas rétabli la stabilité des prix », ou tant que l’inflation annuelle n’atteint pas la cible de 2%.

« La stabilité des prix est importante car c’est un ingrédient clé d’une économie prospère », a déclaré Macklem. « Une inflation faible et stable renforce les forces concurrentielles de l’économie et permet aux Canadiens de planifier et d’investir avec la certitude que leur argent conservera sa valeur.

Dans un document de 2011, la banque a cité quelques raisons pour ne pas viser un taux d’inflation plus proche de zéro, en partie parce que cela affecterait la capacité de la banque à stimuler l’économie.

De même, selon la banque, avec un objectif plus proche de quatre ou cinq pour cent, une inflation plus élevée a tendance à être « plus incertaine et volatile ».