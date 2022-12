Inflation : plus de Canadiens à la recherche d’activités secondaires

MONTRÉAL –

Les budgets des Canadiens sont mis à rude épreuve à mesure que le coût de la vie grimpe – et pour compenser, certains prennent une bousculade.

Qu’il s’agisse de revendre des articles d’occasion ou de promener un chien, de conduire des équipes pour les services de livraison ou d’agir en tant qu’ambassadeur de la marque, il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent supplémentaire.

Erin Rappaport, une généraliste en ressources humaines basée à Montréal, a gagné de l’argent supplémentaire de différentes manières.

Rappaport a travaillé comme ambassadeur de la marque pour diverses entreprises, offrant des échantillons gratuits et fournissant des informations sur les produits dans des sites célèbres de Montréal tels que le Centre Bell.

Elle utilise également des plateformes de revente telles que Poshmark et Facebook Marketplace pour vendre des chaussures, des vêtements et des meubles usagés de toute la maison.

“J’ai des semaines où j’ai quatre ventes et puis parfois je n’en ai aucune, ça dépend vraiment”, a déclaré Rappaport.

De nouvelles données de la société de services professionnels Accenture ont révélé que 41% des Canadiens prévoient de se lancer dans une activité secondaire comme la garde d’enfants, la promenade de chiens et la vente d’articles en ligne pour gagner un revenu supplémentaire avant les vacances.

Selon un sondage mené auprès de 1 510 Canadiens qui ont acheté un article pour leur usage personnel au cours des six derniers mois, 39 % ont déclaré qu’ils accepteraient d’effectuer des heures de travail supplémentaires pour gagner de l’argent supplémentaire.

Que ce soit pour économiser de l’argent à long terme ou à court terme, la première chose à faire est d’indiquer le point de pression d’un budget, a déclaré Anne Arbour, porte-parole de la Credit Counselling Society

Ensuite, comprenez combien de temps est disponible pour l’agitation secondaire et quelles forces pourraient être utilisées pour générer des revenus supplémentaires, a déclaré Arbour.

Cependant, il existe d’autres facteurs à prendre en compte dans la recherche d’un revenu supplémentaire, tels que déclarer les revenus et réclamer des déductions et s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts avec une source principale de revenu.

“Si le but est d’améliorer votre situation financière, vérifiez que le revenu supplémentaire ne vous place pas dans une tranche d’imposition plus élevée, de sorte que vous pourriez par inadvertance vous blesser plus que vous aider”, a déclaré Arbour.

Avoir une agitation secondaire a gagné en popularité lorsque de nombreuses personnes avaient plus de temps libre pendant les blocages de COVID-19. Et pour ceux qui ont été licenciés pendant la pandémie, leur bousculade parallèle est devenue une réalité à plein temps.

Une agitation secondaire qui est devenue particulièrement populaire pendant la pandémie était le travail de l’économie des concerts, comme conduire pour une entreprise de covoiturage ou un service de livraison de nourriture.

En 2017, Jennifer Scott a commencé à travailler à temps plein comme porte-vélos, livrant de la nourriture pour un certain nombre d’applications de livraison à Toronto, et a quelques mots de prudence pour ceux qui envisagent de rejoindre l’industrie.

Devant souvent naviguer dans la circulation et dans des conditions météorologiques difficiles, Scott a déclaré qu’elle s’était blessée au genou et qu’elle avait dû passer à la livraison à pied.

“On me rappelle constamment que si je me blesse au travail lorsque j’accouche dans ces conditions, je n’ai personne, je n’ai que moi-même pour essayer de comprendre comment gérer cela”, a déclaré Scott.

Les travailleurs de l’économie à la demande sont considérés comme des entrepreneurs privés, ce qui signifie qu’ils n’ont pas droit à des protections d’emploi similaires à celles des autres travailleurs.

“Il n’y a pas de jours de maladie là-bas”, a déclaré Scott. “Il n’y a pas d’assurance, il n’y a rien.”

Arbour a déclaré que lors de la recherche d’une source de revenu supplémentaire, il est important de vérifier auprès de l’assurance pour voir ce qui doit être couvert.

Mais pour certains, comme Scott, des protections supplémentaires pour le travail telles que les soins de santé privés sont un luxe.

“Pour les gens qui ont ça, c’est excellent, mais pour la plupart des gens qui font ce travail, ce n’est pas possible”, a déclaré Scott.

Qu’il s’agisse de livrer de la nourriture ou d’assumer des quarts de travail en tant qu’ambassadeur de la marque, il faut considérer que lorsqu’elles sont combinées à un emploi à temps plein, les heures de travail supplémentaires peuvent entraîner un épuisement ou un épuisement.

Bien qu’il soit fatiguant de travailler à temps plein en parallèle, Rappaport a déclaré que c’est l’argent supplémentaire qui la fait avancer.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 décembre 2022.