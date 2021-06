Inflation, les retards de la chaîne d’approvisionnement peuvent ne pas être temporaires

La lauréate Hal Lawton accepte le prix sur scène lors du gala 2019 Fashion Scholarship Fund Awards le 10 janvier 2019 à New York.

Tractor Supply Company a augmenté certains prix face à l’inflation et aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement, des vents contraires qui, selon le PDG du détaillant, sont là dans un avenir prévisible.

« Nous avons connu des augmentations de prix modérées dans l’ensemble de notre entreprise. À ce jour, nos clients n’ont démontré aucune élasticité ou préoccupation là-bas », a déclaré Hal Lawton, PDG de Tractor Supply vendredi lors d’une interview lors de la conférence en ligne de la National Retail Federation.

« C’est notre obligation d’essayer de maintenir les prix aussi bas que possible pour eux, même si nous naviguons dans cet environnement inflationniste dans lequel nous nous trouvons et que je soupçonne d’être plus structurel que transitoire, malgré certaines des autres rhétoriques », a déclaré Lawton.

L’entreprise est confrontée à des augmentations de prix dans tous les domaines, y compris les coûts des matières premières et le transport des marchandises.

« Il y a de l’inflation sur le marché dans presque toutes les facettes », a déclaré Lawton. « L’un des principaux composants des matières premières pour nous est le maïs, et nous avons vu les prix du maïs augmenter considérablement au cours des trois derniers mois. Un autre composant important des matières premières pour nous est l’acier. augmentations et le coût des importations.

Lawton a également déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les retards dans la chaîne d’approvisionnement disparaissent de si tôt.

« Il y a des perturbations importantes dans la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Lawton. « Je pense que nous allons voir les choses de cette façon pendant un certain temps alors que nous migrons au cours de la seconde moitié de l’année. Cela va être un problème pour nous dans un avenir prévisible. »

Malgré des retards importants dans sa chaîne d’approvisionnement et une demande accrue, l’entreprise a été en mesure de maintenir suffisamment de stocks dans ses magasins en raison de ses relations avec ses fournisseurs, a déclaré Lawton.

Comme pour d’autres détaillants, les retards que connaît l’entreprise se produisent à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, c’est pourquoi il pourrait prendre du temps pour se remettre à niveau.