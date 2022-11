Inflation : les prix des aliments pourraient s’améliorer, mais continuent d’abuser les Canadiens

Alors que les Canadiens et les gens du monde entier font face à une inflation importante et à une augmentation du coût de la vie, de bonnes nouvelles se profilent à l’horizon.

Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie et directeur principal du laboratoire d’analyse agroalimentaire, a déclaré à l’émission Your Morning de CTV qu’il y a des améliorations dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et qu’il pourrait y avoir de meilleures perspectives pour les prix des aliments en 2023.

Alors que l’année prochaine ne sera peut-être pas significativement “plus facile” que 2022, “en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement, les choses sont beaucoup plus faciles qu’il y a à peine 12 mois”, a déclaré Charlebois jeudi.

Il y a aussi de bonnes nouvelles concernant les contrats à terme sur le blé, à partir de jeudi, ils sont en baisse, a-t-il déclaré.

La Russie s’était initialement retirée de son accord sur les céréales avec l’Ukraine au milieu de la guerre, ce qui aurait empêché l’Ukraine d’exporter des céréales. Jusqu’à mercredi, la Russie avait signalé qu’elle se retirerait.

Comme la Russie et l’Ukraine sont de très grands producteurs de céréales, toute pénurie d’exportations aurait un impact sur les prix des céréales car il s’agit d’un produit de base mondial, a déclaré Opher Baron, professeur de gestion des opérations à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, dans une interview avec CTVNews. .ca mardi.

Lundi matin, les contrats à terme sur le blé ont augmenté de près de 6 % après l’annonce que la Russie n’autoriserait pas l’exportation de céréales hors d’Ukraine.

La Russie a fait marche arrière mercredi, lorsqu’elle a accepté de rétablir l’accord.

« Les céréales sortent d’Ukraine, ce qui laisse de la place pour la récolte de cette année », a déclaré Charlebois.

“Les prix de l’orge sont moins chers, ils sont plus bas, et pour les transformateurs, il leur en coûtera probablement moins cher que prévu d’acheter l’orge et le blé”, a déclaré Charlebois.

Mais dans le même temps, le coût de la production agricole a augmenté en 2022 en raison de l’inflation globale. Cela a également un impact sur les coûts accrus des produits laitiers, y compris le lait et le beurre, a-t-il déclaré.

“Les produits laitiers deviennent déjà plus chers en raison d’une augmentation que nous avons constatée cette année, de plus de 11%”, a-t-il déclaré.

“Les aliments, les coûts énergétiques pendant l’hiver, les producteurs laitiers doivent chauffer les étables, c’est une grosse dépense… pour capitaliser leur opération coûte beaucoup d’argent”, a-t-il déclaré. La hausse des taux d’intérêt a également exercé une pression sur les agriculteurs, a-t-il expliqué.

Ces prix des produits laitiers devraient se stabiliser d’ici le printemps 2023, ce qui apportera un certain soulagement aux consommateurs, a-t-il déclaré.

Avant cela, les prix du lait devraient augmenter à nouveau le 1er février 2023, alors que la Commission canadienne du lait a déclaré mardi qu’elle avait approuvé une augmentation de 2,2 %, ce qui représente un peu moins de deux cents le litre, selon les rapports. de la Presse canadienne.

Ces hausses surviennent après deux augmentations de prix en 2022, qui étaient de 2,5 % en septembre et de 8,4 % en février.

En réponse à la hausse des prix des aliments, le Bureau de la concurrence du Canada a annoncé fin octobre qu’il lançait une étude sur la concurrence des épiceries pour voir comment les gouvernements pourraient lutter contre les hausses de prix.

L’agence de la concurrence a déclaré dans son annonce que les Canadiens connaissent les augmentations les plus rapides des prix des aliments en 40 ans, toutes affectées par des conditions météorologiques extrêmes, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Les résultats seront publiés en juin 2023.



Avec des fichiers de Daniel Otis et Rachel Aiello de CTVNews.ca