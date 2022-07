Inflation : les personnes âgées et les personnes à faible revenu sont les plus touchées par la hausse des taux

Le Canada connaît un taux d’inflation jamais vu depuis 1983, mais les économistes disent que tout le monde ne le vit pas de la même manière.

Le taux d’inflation du Canada – une augmentation du coût des biens et des services mesuré par l’indice des prix à la consommation – a atteint 7,7 % en mai, selon Statistique Canada, en raison d’une combinaison d’augmentation du coût de la vie, de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de l’invasion russe d’Ukraine.

Selon les économistes Rachel Samson et Kevin Milligan, l’intensité avec laquelle chaque personne ressent les effets d’un panier de biens et services de plus en plus cher dépend de son niveau de revenu, des biens pour lesquels elle dépense la plus grande partie de son budget et de sa vulnérabilité financière globale. Samson est vice-président de la recherche à l’Institut de recherche en politiques publiques et Milligan est professeur à la Vancouver School of Economics de l’Université de la Colombie-Britannique.

QUI EST LE PLUS TOUCHÉ ?

Les Canadiens dont le budget des ménages est principalement consacré aux nécessités comme la nourriture et le logement sont les plus touchés par l’inflation à court terme, a déclaré Samson. Comparativement à 2021, le coût des aliments au Canada a augmenté de 9,7 % en avril et en mai, tandis que le coût du logement a augmenté de 7,4 %, selon Statistique Canada.

« Dans les grandes villes, environ 60 à 70 % des locataires à faible revenu consacrent plus de 50 % de leur revenu avant impôt au loyer. Cela laisse peu de place pour les coûts alimentaires supplémentaires », a déclaré Samson à CTVNews.ca dans un courriel vendredi, ajoutant que les personnes à faible revenu qui doivent se rendre au travail en voiture sont confrontées à des défis supplémentaires à court terme avec la hausse des prix de l’essence.

Parmi les personnes à faible revenu les plus vulnérables, a déclaré Samson, figurent les adultes handicapés en âge de travailler qui ont du mal à se procurer les nécessités de base sans la pression de l’inflation, ainsi que les minorités visibles, qui, selon elle, connaissent des taux de pauvreté plus élevés par rapport à la population générale.

« Le taux de pauvreté parmi les minorités visibles est presque le double de celui des minorités non visibles », a-t-elle déclaré. “Pour certaines ethnies, c’est le triple de celui des non-minorités visibles.”

Milligan, qui se spécialise dans l’économie du travail et l’économie des enfants et des personnes âgées, s’est dit préoccupé par quiconque dépend de sources de revenus fixes, telles que les pensions de retraite ou les prestations d’invalidité, qui n’augmentent pas en même temps que le coût de la vie.

« Pour les personnes qui touchent des pensions, certaines de ces pensions ne sont même pas ajustées en fonction de l’inflation. C’est assez courant dans le secteur privé », a déclaré Milligan à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

«Mais même celles comme les pensions publiques qui sont indexées sur l’inflation, les mises à jour du coût de la vie de ces pensions ont tendance à prendre un peu de retard. Cela reflète ce qui s’est passé il y a six mois ou il y a un an, pas ce qui se passe aujourd’hui.

IMPACT SUR LES ÉLÈVES, LES FAMILLES

Étant donné que l’inflation peut augmenter le prix de pratiquement n’importe quel bien ou service, Milligan a déclaré que ses effets touchaient de nombreux segments de la population, des étudiants aux propriétaires. Par exemple, les étudiants, comme d’autres personnes dont les budgets sont majoritairement alloués au logement, sont touchés par les augmentations de loyer.

« Je sais qu’ici à Vancouver, les loyers ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, et cela affectera les étudiants pour qui cela représente une grande partie de leur budget », a déclaré Milligan.

Miligan a déclaré que les familles sont vulnérables aux changements du coût de la nourriture et du carburant, ce dernier ayant augmenté de 48% en mai par rapport à l’année dernière. Quiconque consomme de l’essence, du gaz naturel ou du propane est touché par les prix de l’énergie, qui ont augmenté de 34,8 % en mai par rapport à l’an dernier, selon Statistique Canada.

Samson a noté que les propriétaires peuvent également être sensibles si l’inflation persiste et conduit à une récession.

“Les propriétaires qui se sont étirés pour acheter une maison pourraient être pressés par l’augmentation des paiements d’intérêts sur la dette et la baisse de la valeur de leur maison”, a-t-elle déclaré.

Samson et Milligan sont divisés en ce qui concerne les adultes célibataires qui travaillent. Parce que ce groupe a tendance à avoir une incidence de pauvreté plus élevée et moins d’accès aux prestations, Sampson a déclaré que les adultes célibataires qui travaillent sont vulnérables aux effets de l’inflation à court terme.

Alors que Milligan a reconnu que les adultes célibataires sont touchés par l’inflation, il a déclaré qu’ils peuvent réagir avec plus de flexibilité que les étudiants, les personnes âgées ou les familles. Par exemple, s’ils le veulent et le peuvent, ils peuvent entreprendre un travail supplémentaire pour compléter leurs revenus, si du travail est disponible.

“Ils ont un peu plus de flexibilité pour travailler un peu plus, pour prendre des heures supplémentaires, pour essayer de gagner un peu plus de revenus”, a déclaré Milligan. “C’est pourquoi ce groupe en général pourrait être un peu plus capable de gérer les choses. ”

LUTTER CONTRE L’INFLATION

Samson, dont l’organisation se préoccupe d’influencer les politiques publiques par la recherche, affirme que les gouvernements devraient examiner qui est le plus vulnérable à l’inflation et élaborer des politiques ciblées sur ces individus et ces ménages, tout en augmentant les avantages existants.

“Des mesures générales telles que la réduction des taxes sur l’essence ne sont pas efficaces, car il n’est pas clair quelle part de la réduction fiscale ira aux consommateurs, et elle profite aux consommateurs à revenu élevé”, a-t-elle déclaré.

«Des mesures telles que celles mises en œuvre à Vancouver qui subventionnent les vélos électriques pour les personnes à faible revenu, ou les laissez-passer de transport en commun subventionnés pour les travailleurs au salaire minimum, peuvent être plus efficaces.»