Inflation : les locataires ressentent l’impact de la hausse du coût de la vie

Un taux d’inflation en flèche oblige les Canadiens à faire face à une augmentation du coût de la vie, car les prix de l’épicerie et de l’essence sont en constante augmentation. Mais pour ceux qui louent leur logement, une hausse de l’inflation est également susceptible de faire grimper les prix des loyers au cours des mois à venir, selon les experts.

Moshe Lander, professeur d’économie à l’Université Concordia à Montréal, a déclaré que les Canadiens peuvent s’attendre à voir le taux d’inflation augmenter dans un proche avenir, ainsi qu’une hausse des prix des loyers.

« Le loyer est l’une de ces choses qui, parce qu’il est essentiel, va généralement augmenter », a déclaré Lander à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. «Il est parfaitement raisonnable que si vous êtes locataire, vous devriez vous attendre à une forte augmentation de loyer au cours des six à 12 prochains mois si votre bail est réinitialisé.

« J’ai le sentiment que nous n’avons pas encore vu le pire. »

Les locataires ne sont pas les seuls à ressentir le pincement de la hausse des taux d’inflation, tout comme les propriétaires, a déclaré Lander. En conséquence, ils sont susceptibles de se tourner vers leurs locataires à la recherche d’un moyen de récupérer ces coûts supplémentaires et d’autres dépenses telles que les rénovations, en augmentant le prix du loyer, a-t-il déclaré.

« Nous connaissons tous l’inflation – les propriétaires ne sont pas à l’abri de cela », a déclaré Lander. « Où je pourrais aller [my] employeur et dire: « Vous devez me donner une augmentation plus importante pour suivre le rythme [inflation]les propriétaires… vont voir les locataires et leur disent : « J’augmente votre loyer. » »

En juin de l’année dernière, le taux annuel d’inflation s’élevait à 3,1 %, une baisse par rapport au taux enregistré un mois auparavant. Cependant, depuis lors, le taux d’inflation au Canada a constamment augmenté d’un mois à l’autre avant d’atteindre un sommet en 31 ans de 6,8 % en avril de cette année.

Les prix moyens des loyers au Canada grimpent également depuis plusieurs mois avant d’atteindre un sommet de trois ans le mois dernier, selon les données compilées par Rentals.ca. Dans son dernier rapport sur les loyers, le prix moyen des loyers des propriétés canadiennes était de 1 888 $ par mois en mai 2022. D’un mois à l’autre, il s’agit d’une augmentation de 3,7 %, la plus forte augmentation depuis mai 2019. Les propriétés comprennent les maisons individuelles et maisons jumelées, maisons de ville et appartements.

«Les loyers augmentaient déjà dans de nombreux grands marchés au Canada», a déclaré Paul Danison, directeur du contenu de Rentals.ca, à CTVNews.ca mercredi lors d’un entretien téléphonique. « Mais maintenant, vous ajoutez la hausse des taux d’intérêt [and] l’inflation incontrôlable se poursuit, et les loyers en ce moment ne font qu’exploser.

Selon Danison, il ne fait aucun doute que la hausse du taux d’inflation joue un rôle clé dans l’augmentation des prix moyens des loyers à travers le pays. Les principaux marchés en particulier connaissent une croissance drastique des prix d’une année sur l’autre. À Vancouver, en date de ce mois-ci, le prix moyen de location d’un logement d’une chambre est de 2 377 $ par mois, une augmentation de 19,9 % d’une année sur l’autre. Toronto a également vu les prix des loyers monter en flèche entre 2021 et 2022 – le prix de location moyen d’un logement d’une chambre dans la ville est de 2 133 $ par mois, une augmentation de 15,7 % par rapport à l’année précédente. Les résidents d’Halifax ont également connu une croissance considérable du prix moyen du loyer, un logement d’une chambre coûtant 1 669 $ par mois, une augmentation de 13,4 % par rapport à la même période l’an dernier.





Quelques autres marchés plus petits connaissent également de fortes augmentations, a déclaré Danison, car les résidents capables de travailler à domicile semblent s’éloigner davantage des centres urbains. À Burnaby, en Colombie-Britannique, le prix moyen du loyer est maintenant de 2 012 $ par mois pour un logement d’une chambre, une augmentation de 24,1 % d’une année sur l’autre. Locataires à Kitchener, Ont. connaissent des niveaux de croissance similaires, le prix mensuel moyen d’un logement d’une chambre s’élevant désormais à 1 839 $, soit une augmentation de 22,4 % d’une année sur l’autre.

La hausse des taux d’intérêt exerce une pression supplémentaire sur les locataires, a déclaré John Pasalis, président de Realosophy Realty, une société de courtage immobilier basée à Toronto. Les récentes hausses des taux d’intérêt fixées par la Banque du Canada contribuent à un ralentissement du marché de la revente de logements, ce qui entraîne une baisse des ventes de maisons, a-t-il déclaré. De nombreux acheteurs d’une première maison choisissent désormais de rester sur le marché locatif plutôt que d’acheter une nouvelle maison.

« Les taux d’intérêt rendent très difficile l’entrée de nouveaux acheteurs sur le marché », a déclaré Pasalis à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. « Beaucoup de ces personnes vont déménager sur le marché de la location, ce qui va malheureusement faire grimper les prix des loyers. »

« C’est un marché très difficile pour les locataires en ce moment car il y a tellement de concurrence. »

Compte tenu de chacun de ces facteurs, Danison a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix des loyers au Canada continuent d’augmenter à un rythme similaire tout au long de l’automne.

« Quand vous voyez des taux d’inflation comme celui-ci, et que vous voyez les taux d’intérêt augmenter, et que vous voyez un tel manque d’offre et de demande, il est difficile de ne pas voir les loyers continuer à augmenter », a déclaré Danison. « Je suppose que le taux mensuel va encore augmenter à un nombre assez important. »

LES LOCATAIRES PEUVENT-ILS S’ATTENDRE À UNE BAISSE DES PRIX PLUS TARD CETTE ANNÉE ?

Malgré ce qui est susceptible d’être une hausse des taux d’inflation à court terme, Lander a déclaré qu’il s’attend à ce que le taux finisse par se stabiliser et diminuer d’ici la fin de l’année. Cela est dû à la hausse des taux d’intérêt que les Canadiens ont constatée au cours des derniers mois. Alors que la banque centrale du Canada a déclaré que l’objectif d’augmenter le taux d’intérêt est de refroidir l’inflation, cela peut prendre des mois avant que l’effet de ces hausses ne commence à se matérialiser, a déclaré Lander.

« Si la première augmentation des taux d’intérêt avait eu lieu en février, je me tournerais vers le mois d’août en me disant : ‘D’accord, est-ce que je commence à voir des signes indiquant que cette augmentation des taux, qui n’était que de 25 points de base, commence à avoir un effet ?' » dit Lander. « Les hausses de taux d’intérêt qui arrivent au milieu de cette année devraient vraiment commencer à faire effet vers la fin de l’année, et c’est à ce moment-là que je m’attends à ce que l’inflation commence à redescendre vers son niveau d’origine. »

Cependant, une tendance à la baisse de l’inflation ne signifie pas nécessairement que les prix des loyers baisseront également, a déclaré Lander. Un résultat plus probable serait de voir les prix des loyers augmenter à un rythme plus lent par rapport à la rapidité avec laquelle ils ont augmenté au cours des derniers mois, a-t-il déclaré.

« Ils vont continuer à augmenter … Le loyer augmente toujours, il est très rare que le loyer baisse », a déclaré Lander. « C’est juste que la vitesse à laquelle votre loyer augmente ne sera pas aussi rapide qu’il se réinitialise maintenant. »

Idéalement, les Canadiens verront le marché locatif se redresser en 2023, a déclaré Danison.

« La croissance devra ralentir à un moment donné », a-t-il déclaré. « Mais je ne vois pas les loyers baisser avant la fin de l’année. »





QUELLES OPTIONS DISPOSENT LES LOCATAIRES ?

À moyen et long terme, un facteur clé à prendre en compte pour déterminer la rapidité avec laquelle les prix des loyers augmenteront est la quantité d’offre sur le marché locatif, a déclaré Lander. Si la demande continue de l’emporter sur l’offre, comme c’est le cas actuellement, le manque de logements disponibles pour les locataires fera grimper les prix des loyers, a-t-il déclaré.

La solution réside dans les municipalités qui établissent des règlements qui encouragent la construction de maisons et suppriment une partie de la bureaucratie qui existe autour des restrictions de zonage, a-t-il dit, plutôt que de s’attendre à ce que les gouvernements régionaux ou nationaux interviennent, a-t-il dit.

« Presque tous les problèmes de logement sont municipaux et c’est en partie pourquoi les gouvernements fédéral et provincial ont tant de mal à régler ce genre de problèmes », a déclaré Lander. « Je pense que le locataire moyen cherche la solution au mauvais endroit. »

En dehors de cela, Pasalis a déclaré qu’il encourageait ceux qui cherchaient à entrer sur le marché locatif à tenir compte des directives existantes en matière de contrôle des loyers. Chaque province du Canada a son propre ensemble de politiques conçues pour protéger les locataires en limitant la fréquence des augmentations de loyer, ainsi que les montants par lesquels les prix peuvent augmenter.

En Colombie-Britannique, par exemple, les propriétaires doivent donner à leurs locataires un préavis d’au moins trois mois avant toute augmentation de loyer. Une hausse des prix ne peut avoir lieu qu’une fois par an et est basée sur le taux d’inflation actuel. D’autres provinces ont des lignes directrices similaires. En Ontario, les propriétaires ne peuvent augmenter le prix des loyers que 12 mois après le début de la location ou 12 mois après la plus récente augmentation de loyer. Une hausse de prix est également calculée à l’aide de l’indice des prix à la consommation de la province.

« Chaque province aura ses propres lignes directrices sur les loyers et le contrôle des loyers, et certaines seront plus strictes que d’autres », a déclaré Pasalis.

Danison a déclaré qu’il conseille aux locataires de renouveler leurs baux existants dans la mesure du possible, au lieu de signer de nouveaux accords avec d’autres propriétaires.

« Lorsque vous devez déménager, vous pourriez parler de centaines de dollars de plus par mois pour trouver un endroit similaire à celui dans lequel vous vivez actuellement », a-t-il déclaré.

Les conseils de Danison incluent également la recherche de nouvelles maisons potentielles le plus tôt possible, même des mois avant l’expiration d’un bail. Il souligne également un certain nombre d’avantages offerts aux locataires, tels qu’un loyer gratuit pendant un mois, un service de télévision et Internet gratuits pendant un an, ainsi qu’un parking gratuit.

« Parlez à vos amis, parlez aux agents de location [and] faites savoir aux gens que vous cherchez un endroit », a-t-il dit. « Il y a des offres à conclure si vous faites preuve de créativité. »