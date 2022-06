Inflation : les hausses de taux pourraient augmenter les risques de récession aux États-Unis

WASHINGTON –

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour freiner l’inflation, qui atteint actuellement son plus haut niveau depuis quatre décennies et défie les efforts de la Fed jusqu’à présent pour la maîtriser.

De plus en plus, semble-t-il, cela pourrait nécessiter la seule chose douloureuse que la Fed a cherché à éviter : une récession.

Un rapport sur l’inflation pire que prévu pour mai – les prix à la consommation ont grimpé de 8,6% par rapport à l’année précédente, le plus grand bond depuis 1981 – a incité la Fed à relever son taux d’intérêt de référence de trois quarts de point mercredi.

Jamais depuis 1994 la banque centrale n’avait relevé son taux directeur autant d’un coup. Et jusqu’au mauvais rapport sur l’inflation de vendredi, les traders et les économistes s’attendaient à une hausse des taux d’à peine un demi-point de pourcentage mercredi. De plus, plusieurs autres randonnées sont à venir.

« L’atterrissage en douceur » que la Fed espérait réaliser – ralentir l’inflation à son objectif de 2% sans faire dérailler l’économie – devient à la fois plus délicat et plus risqué que ce que Powell avait négocié. Chaque hausse de taux signifie des coûts d’emprunt plus élevés pour les consommateurs et les entreprises. Et chaque fois que les emprunteurs potentiels trouvent les taux de prêt prohibitifs, la baisse des dépenses qui en résulte affaiblit la confiance, la croissance de l’emploi et la vigueur économique globale.

« Il y a un chemin pour nous pour y arriver », a déclaré Powell mercredi, faisant référence à un atterrissage en douceur. « Cela ne devient pas plus facile. C’est de plus en plus difficile »

Cela a toujours été difficile : la Fed n’a pas réussi à organiser un atterrissage en douceur depuis le milieu des années 1990. Et la Fed de Powell, qui a mis du temps à reconnaître l’ampleur de la menace inflationniste, doit maintenant rattraper son retard avec une série agressive de hausses de taux.

« Ils vous disent: » Nous ferons tout ce qu’il faut pour ramener l’inflation à 2% « , a déclaré Simona Mocuta, économiste en chef chez State Street Global Advisors. « J’espère que les données (sur l’inflation) ne les obligeront pas à faire tout ce qu’ils sont prêts à faire. Il y aura un coût. »

Selon Mocuta, le risque d’une récession est maintenant probablement de 50-50.

« Ce n’est pas comme si vous ne pouviez pas l’éviter », a-t-elle déclaré. « Mais ça va être difficile de l’éviter. »

La Fed elle-même reconnaît que des taux plus élevés causeront des dommages, bien qu’elle ne prévoie pas de récession : mercredi, la Fed a prédit que l’économie connaîtra une croissance d’environ 1,7 % cette année, une forte baisse par rapport à la croissance de 2,8 % qu’elle avait prévu en mars. Et il s’attend à ce que le chômage reste en moyenne à 3,7% à la fin de l’année.

Mais s’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, Powell a rejeté toute idée selon laquelle la Fed doit inévitablement provoquer une récession comme prix de la maîtrise de l’inflation.

« Nous n’essayons pas de provoquer une récession », a-t-il déclaré. « Soyons clairs là-dessus. »

L’histoire économique suggère, cependant, que des hausses de taux agressives et destructrices de croissance pourraient être nécessaires pour enfin contrôler l’inflation. Et généralement, c’est une prescription pour une récession.

En effet, depuis 1955, chaque fois que l’inflation a dépassé 4 % et que le chômage est tombé en dessous de 5 %, l’économie est tombée en récession en deux ans, selon un article publié cette année par l’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers et son collègue de l’Université de Harvard, Alex Domash. Le taux de chômage aux États-Unis est maintenant de 3,6 % et l’inflation a dépassé 8 % chaque mois depuis mars.

L’inflation aux États-Unis, qui était maîtrisée depuis le début des années 1980, a refait surface avec vigueur il y a un peu plus d’un an, en grande partie en raison de la reprise étonnamment robuste de l’économie après la récession pandémique. Le rebond a pris les entreprises par surprise et a entraîné des pénuries, des livraisons retardées et des prix plus élevés.

Le programme de relance de 1,9 billion de dollars américains du président américain Joe Biden a ajouté de la chaleur en mars 2021 à une économie déjà réchauffée. Il en va de même pour la décision de la Fed de poursuivre les politiques d’argent facile – maintenir les taux à court terme à zéro et injecter de l’argent dans l’économie en achetant des obligations – qu’elle avait adoptées il y a deux ans pour guider l’économie pendant la pandémie.

Il y a seulement trois mois, la Fed a commencé à relever ses taux. En mai, Powell promettait de continuer à augmenter les taux jusqu’à ce que la Fed voie « des preuves claires et convaincantes que l’inflation diminue ».

Certains des facteurs à l’origine de la reprise de l’économie se sont entre-temps évanouis. Les paiements de secours fédéraux ont disparu depuis longtemps. L’épargne des Américains, gonflée par les chèques de relance du gouvernement, est revenue en dessous des niveaux d’avant la pandémie.

Et l’inflation elle-même a dévoré le pouvoir d’achat des Américains, les laissant moins dépenser dans les magasins et en ligne : après ajustement pour tenir compte de la hausse des prix, le salaire horaire moyen a chuté de 3 % le mois dernier par rapport à l’année précédente, la 14e baisse consécutive. Mercredi, le gouvernement a annoncé que les ventes au détail avaient chuté de 0,3 % en mai, la première baisse depuis décembre.

Maintenant, la hausse des taux comprimera encore plus l’économie. Les acheteurs de maisons et d’automobiles absorberont des coûts d’emprunt plus élevés, et certains retarderont ou réduiront leurs achats. Les entreprises paieront également plus pour emprunter.

Et il y a un autre sous-produit des hausses de taux de la Fed : le dollar augmentera probablement à mesure que les investisseurs achètent des bons du Trésor américain pour capitaliser sur des rendements plus élevés. Un dollar en hausse nuit aux entreprises américaines et à l’économie en rendant les produits américains plus coûteux et plus difficiles à vendre à l’étranger. D’autre part, cela rend les importations moins chères aux États-Unis, contribuant ainsi à atténuer certaines pressions inflationnistes.

L’économie américaine est encore solide. Le marché du travail est en plein essor. Les employeurs ont ajouté en moyenne 545 000 emplois par mois au cours de la dernière année. Le chômage est proche de son plus bas niveau depuis 50 ans. Et il y a maintenant environ deux offres d’emploi pour chaque Américain sans emploi.

Les familles ne sont pas endettées comme elles l’étaient avant la Grande Récession de 2007-2009. Les banques et autres prêteurs n’ont pas non plus accumulé de prêts risqués comme ils le faisaient à l’époque.

Pourtant, Robert Tipp, stratège en chef des investissements chez PGIM Fixed Income, a déclaré que les risques de récession augmentaient, et pas seulement à cause des hausses de taux de la Fed. La crainte croissante est que l’inflation soit si insoluble qu’elle ne puisse être maîtrisée que par des hausses de taux agressives qui mettent l’économie en péril.

« Le risque est en hausse », a déclaré Tipp, « parce que les chiffres de l’inflation sont si élevés, si forts. »

Tout cela rend l’action de la Fed pour maîtriser l’inflation et éviter la récession encore plus perfide.

« Ça va être une marche sur la corde raide », a déclaré Thomas Garretson, stratège principal de portefeuille chez RBC Gestion de patrimoine. « Ça ne va pas être facile. »