Inflation : les coupons partagent des conseils pour économiser de l’argent

Alors que le taux d’inflation au Canada monte en flèche, approchant un sommet en 40 ans, certains acheteurs font tout ce qu’ils peuvent pour économiser sur l’essentiel.

Selon Statistique Canada, l’inflation a atteint 7,7 %, son niveau le plus élevé depuis 1983. La hausse des prix des aliments en mai dépasse le taux général d’inflation : les graisses et les huiles ont augmenté de 30 %, les légumes frais ont augmenté de 10,3 %, le poisson est en hausse de 11,7 % et la viande en hausse de 9 %.

« La hausse est importante mais aussi assez violente », a déclaré mercredi à CTV News Channel Sylvain Charlebois, professeur de distribution alimentaire et de politique alimentaire à l’Université Dalhousie.

Et tandis que les épiceries canadiennes affichent des revenus énormes, deux «coupeurs extrêmes» offrent aux acheteurs canadiens des conseils sur la façon de garder une partie de cet argent dans leurs propres poches.

Kathleen Cassidy, qui gère un compte de conseil en coupons appelé « Living on a Loonie » sur Instagram et TikTok, dit que ses 397 000 abonnés combinés sur les réseaux sociaux souhaitent en savoir plus sur la façon d’acheter plus avec moins. Ses comptes compilent des listes de coupons éligibles et de ventes remarquables que les acheteurs peuvent utiliser pour économiser de l’argent, ainsi que d’autres trucs et astuces sur la façon d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

« Je pense qu’au cours des derniers mois, voire des années, nous avons définitivement vu les coupons devenir beaucoup plus populaires », a déclaré Cassidy à CTV News Channel mercredi. « Je pense que vous voyez beaucoup plus de vidéos sur TikTok de personnes essayant simplement de nourrir leur famille, et leur budget d’épicerie ne le réduit plus. »

En utilisant ce qu’elle a appris sur les coupons, Cassidy a déclaré qu’elle avait économisé des milliers de dollars sur l’épicerie au cours des dernières années.

Une autre couponeuse canadienne, Leanne Matthewson, dit qu’en 2021, elle a économisé environ 10 000 $ sur l’épicerie en utilisant une combinaison de coupons, d’applications de remise en argent et de programmes de fidélité. En 2016, elle a rejoint un groupe Facebook et un site Web appelé Canadian Savings Group, qui enseigne aux Canadiens comment trouver des coupons et les utiliser.

« Ils ont joué un rôle déterminant en m’aidant à maintenir ma facture d’épicerie à un niveau bas », a déclaré Matthewson à CTV News Channel mercredi à propos du groupe.

COMMENT COMMENCER À COUPONNER

Le démarrage ne mènera pas les acheteurs plus loin que leur épicerie locale, ou même simplement leur téléphone portable.

« Vous commencez dans les magasins, commencez en ligne sur votre téléphone en utilisant des applications de remise en argent, car vous commencez ensuite à apprendre à faire correspondre les prix », a déclaré Matthewson. « Si vous comptez faire une chose pour vous aider à économiser de l’argent, utilisez vos applications comme Flipp et Reebee. Cela vous donnera une correspondance de prix, et c’est là le début des économies d’argent.

La correspondance des prix est un programme géré par certains magasins qui permet aux acheteurs de payer le même prix sur un article répertorié dans un autre magasin s’ils peuvent montrer un dépliant.

Cela peut souvent être utilisé en combinaison avec des coupons, qui peuvent parfois être trouvés en magasin sur l’étagère près de l’article lui-même.

Sur ses réseaux sociaux, Cassidy recommande également une approche holistique pour économiser sur les articles du quotidien.

« Je pense que les coupons englobent de nombreux aspects différents au Canada », a-t-elle déclaré. Cela inclut l’utilisation d’applications de remise en argent et d’applications qui vous aident à faire correspondre les prix pour obtenir la meilleure offre ; trouver quels articles sont en vente et les combiner avec des coupons éligibles provenant des étagères, du site Web ou des circulaires de votre magasin ; vous inscrire aux programmes de fidélité de vos magasins préférés ; et en utilisant ce que vous avez déjà à la maison.

« Je regarde l’épicerie où je fais mes courses, ce qui est en vente cette semaine-là, et je construis en quelque sorte mon plan de repas autour de cela, plus ce que j’ai déjà à la maison dans le congélateur ou le garde-manger », a déclaré Cassidy. « Et cela m’aide vraiment à me concentrer sur ce que j’ai besoin d’acheter et à économiser de l’argent à long terme. »

Mais Matthewson a également averti les débutants en coupons de ne pas être trop excités par un accord de coupon.

« Lorsque vous commencez à couponner, vous voulez trouver tous les produits que vous pouvez qui sont en vente, que vous puissiez les utiliser ou non », a-t-elle déclaré. « Et vous pouvez aller trop loin et acheter 50 ou 60 dentifrices ou brosses à dents. »

Mais Matthewson a ajouté que si les acheteurs se retrouvaient avec ce genre d’aubaine, ces produits pourraient aller à ceux qui en ont besoin.

« Vous pouvez donner ce genre de choses. Vous n’allez pas l’utiliser », a-t-elle dit.

Cassidy fait don de ce qu’elle peut aux réfrigérateurs communautaires et aux banques alimentaires dans le besoin.

Et bien que le couponing nécessite du temps et des efforts, les deux couponers ont déclaré que cela en valait la peine.

Quand elle élevait son bébé, Matthewson a dit qu’elle passerait le temps où elle était éveillée au milieu de la nuit à faire des coupons. Au début, elle a dit qu’il fallait des heures pour trouver des bons de réduction, les organiser et ensuite planifier ses courses, mais avec beaucoup de pratique et d’expérience, elle passe maintenant moins de deux heures par semaine sur les bons de réduction.

Dans son travail d’éducation des autres sur la façon de coupons en ligne, Cassidy a déclaré qu’elle pense que les gens commencent à voir que le temps passé à essayer d’économiser de l’argent à l’épicerie porte ses fruits – littéralement.

« Je pense que surtout depuis la pandémie, et maintenant avec cette inflation, il y a beaucoup de gens qui, dans le passé, n’auraient pas voulu consacrer ce genre de temps et d’efforts aux coupons, mais voient vraiment à quel point cela peut être précieux maintenant », dit-elle.