Inflation : les Canadiens réduisent leurs dépenses, des voyages à la nourriture

MONTRÉAL –

L’année n’a pas été facile pour les Canadiens sur le plan financier.

L’inflation élevée depuis des décennies et la flambée des taux d’intérêt ont amené de nombreuses personnes à revoir de plus près leurs habitudes de consommation et, par conséquent, à faire des choix difficiles.

Mercredi, la Banque du Canada a relevé son taux directeur pour la septième fois consécutive, le portant à 4,25 %, son plus haut niveau depuis janvier 2008.

Le cycle agressif de hausse des taux de la banque centrale, qui a commencé en mars, est une réponse au taux d’inflation extrêmement élevé du Canada. Après avoir culminé à 8,1 % en juillet, le taux d’inflation annuel a ralenti pour s’établir à 6,9 % en octobre, ce qui demeure bien au-dessus du taux cible de 2 % fixé par la Banque du Canada.

Ces tendances économiques affectent tout, des prix de l’essence aux factures d’épicerie en passant par les versements hypothécaires.

Et dans un effort pour réduire les coûts, les Canadiens d’un océan à l’autre font des sacrifices et changent leur mode de vie.

« UN VRAI COUP DE PIED DANS LE VISAGE » : LES PROPRIÉTAIRES POUR LA PREMIÈRE FOIS FACE À LA CRISE HYPOTHÉCAIRE

L’ancien lutteur olympique Colin Daynes et sa partenaire, la combattante d’arts martiaux mixtes Lupita (Loopy) Godinez, décrivent le paiement d’un intérêt de 8 % sur l’hypothèque de leur nouveau condo comme « un vrai coup de pied au visage ».

Le couple a obtenu le financement dont ils avaient besoin pour acheter leur première maison ensemble il y a quelques semaines à peine après une recherche stressante de plusieurs mois coïncidant avec la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

Ils ont fermé leur unité d’une chambre dans un condominium nouvellement construit à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 28 novembre.

“C’est une belle vue. J’adore ça”, a déclaré Daynes.

L’offre du couple d’acheter le condo a été acceptée fin juillet et leur premier courtier a indiqué qu’il pourrait payer des intérêts d’environ 4,5 %, a déclaré Daynes.

Le joueur de 48 ans a lutté pour le Canada aux Jeux olympiques de 1996 et travaille maintenant dans l’industrie cinématographique, tandis que Godinez participe à des combats de l’UFC.

Daynes a déclaré qu’ils gagnaient tous les deux “beaucoup d’argent” et qu’ils mettaient au moins 200 000 $ sur un condo de 525 000 $, alors ils ont pensé qu’il ne faudrait pas longtemps pour obtenir un financement.

Cela a fini par prendre trois mois et deux courtiers en hypothèques, tandis que les taux d’intérêt ont augmenté entre-temps.

Après deux mois sans succès, il a déclaré qu’ils avaient changé de courtier et avaient fini par obtenir un prêt hypothécaire auprès d’un prêteur non bancaire à 7,99 %. Il a déclaré que les revenus de Godinez provenant des combats ne suivaient pas un horaire hebdomadaire typique, ce qui peut avoir été un problème pour certains prêteurs.

“Avec tout le stress et les maux de tête que nous avons traversés pour obtenir un prêt hypothécaire, nous ne faisons que signer pour effectuer la transaction.”

Il a dit qu’ils seront libres de rechercher un meilleur taux une fois que 90 jours se seront écoulés.

Daynes a déclaré que cela n’avait aucun sens qu’il leur soit si difficile d’obtenir du financement pour un condo d’entrée de gamme compte tenu de leurs revenus et de leur acompte substantiel.

« Si nous avons du mal à emprunter 300 000 $, dans quelle situation se trouvent les autres ? »



—Par Brenna Owen à Vancouver

« IL N’Y A PAS DE GRANDE SOLUTION À TOUT CELA » : UN RÉSIDENT D’OTTAWA FAIT DU PAIN POUR ÉCONOMISER LA PÂTE

Le prix d’une miche de pain dans les épiceries ces jours-ci est trop élevé pour être justifié pour Jeff Lowe, un résident d’Ottawa.

Donc, il a sorti les fournitures de pâtisserie.

“Au lieu de 5 $ pour une miche de pain, je fais du pain”, a-t-il déclaré.

Lowe a déclaré qu’il pouvait cuire environ trois pains pour le prix d’un dans une épicerie.

Face à une inflation alimentaire élevée depuis des décennies, lui et sa femme trouvent des moyens de réduire leurs factures d’épicerie.

De la cuisson de leur propre pain à l’achat de coupes de viande moins chères, Lowe a déclaré qu’ils faisaient ce qu’ils pouvaient pour limiter les dépenses inutiles.

“Nous ne réduisons pas de moitié notre facture d’épicerie, mais nous supprimons tout le surplus”, a-t-il déclaré.

Le coût des aliments a augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies. En octobre, les prix des épiceries ont augmenté de 11 % par rapport à il y a un an, en légère baisse par rapport aux 11,4 % du mois précédent.

Et les prix alimentaires devraient continuer d’augmenter l’année prochaine.

Selon la 13e édition du Rapport sur les prix des aliments au Canada publiée lundi, le coût total de l’épicerie pour une famille de quatre personnes devrait être de 1 065 $ de plus en 2023 qu’il ne l’était cette année.

En attendant, Lowe fera des voyages plus fréquents à l’épicerie, à la recherche d’économies et de moyens de contrôler son budget.

“Il n’y a pas de solution miracle à tout cela”, a déclaré Lowe. “Ce sont de petites victoires.”



— Par Nojoud Al Mallees à Ottawa

« VOYAGER SERAIT UN LUXE À CE MOMENT » : UN ÉTUDIANT INTERNATIONAL RESTANT LOCAL POUR LES VACANCES

Sarah Jourdain rentre généralement chez elle en République dominicaine pour les vacances.

Mais l’étudiante internationale, qui vit à Montréal depuis quatre ans, a déclaré que les coûts étaient trop élevés pour justifier le voyage cette année.

Lors de la recherche d’un billet d’avion le mois dernier, Jourdain a déclaré qu’elle avait été choquée de constater que les prix du vol aller-retour normalement de 500 $ avaient grimpé en flèche pour atteindre environ 1 200 $.

Il est généralement conseillé d’acheter un billet d’avion international depuis le Canada deux mois avant un départ, mais deux mois plus tard, Jourdain a déclaré qu’elle était toujours confrontée à des prix élevés sans précédent.

“Étant donné que 1/8, la République dominicaine 3/8 est un endroit très touristique, vous trouverez toujours des billets à moins de 1 000 $”, a déclaré Jourdain.

Jourdain a déclaré qu’elle connaissait un certain nombre d’autres étudiants internationaux qui ont choisi de ne pas rentrer chez eux cette saison des fêtes en raison des billets d’avion coûteux et de l’augmentation globale du coût de la vie.

De nombreux étudiants ont d’autres dépenses quotidiennes à prendre en compte avant de voyager à l’étranger, a déclaré Jourdain.

« Voyager serait un luxe à ce stade », a-t-elle déclaré.

Au lieu de célébrer les fêtes à l’étranger, Jourdain restera à Montréal et passera du temps avec sa famille élargie et ses amis.

Elle prévoit de faire son prochain voyage de retour en dehors des heures de pointe.



— Par Caitlin Yardley à Montréal

« TOUT EST CHER ICI » : MAMAN DE DEUX S’ADAPTE À LA VIE AU CANADA

Misha Subramanyam aimerait pouvoir satisfaire davantage l’amour de son fils de neuf ans pour les musées et les galeries d’art.

La graphiste basée à Toronto a déclaré que sa famille avait souscrit un abonnement annuel au Musée royal de l’Ontario pour le rendre plus abordable, mais qu’elle ne pouvait pas envisager de visiter d’autres personnes. Peut-être que l’année prochaine, ils obtiendront une adhésion au Musée des beaux-arts de l’Ontario. L’année dernière, ils en avaient un pour l’Aquarium Ripley du Canada.

“Ce n’est pas comme si nous pouvions aller à tous en même temps”, a déclaré la mère au foyer de deux enfants.

« Mon fils n’arrête pas de demander à retourner à l’aquarium et je me dis : « Non. Nous ne payons pas. Notre abonnement est terminé, alors oubliez les poissons. »

Les vêtements et l’épicerie ont également moins de place dans le budget de la famille de quatre personnes, qui a déménagé à Toronto depuis Brisbane, en Australie, en février 2020.

Subramanyam a déclaré que Toronto était plus chère que Brisbane au départ et que les dépenses avaient encore augmenté au cours de la dernière année, le coût des produits laitiers ayant un coup particulier pour son ménage majoritairement végétarien.

« Le simple fait d’acheter une boîte de yaourt reviendrait à cinq dollars », déclare Subramanyam. “Je fais un gros pot maintenant.”

Elle a dit qu’ils avaient accepté “le fait que tout est cher ici, à commencer par les vêtements pour enfants”.

“(Nous achetons) définitivement moins… Je ne me souviens pas d’avoir acheté quoi que ce soit pour moi cette saison. J’ai juste décidé de me concentrer sur les enfants et sur ce dont ils ont besoin.”

Elle a continué à suivre des cours de natation, de patinage et de flûte pour son fils de neuf ans, craignant qu’autrement “il ne rate son cours”.

Mais Subramanyam a déclaré qu’il n’avait pas eu de grande fête d’anniversaire cette année, la garderie de son fils de 15 mois est en attente jusqu’à ce qu’elle trouve une place à 10 $ par jour et un voyage en famille espéré dans son Inde natale cet hiver est reporté au printemps.



— Par Cassandra Szklarski à Toronto

“ÇA M’A INFLUENCÉ À VOYAGER MOINS OU À VISITER SANS DOMICILE” : UN RÉSIDENT DE MONTRÉAL FAIT MOINS DE VOYAGES POUR VOIR SA FAMILLE

Lorsque Craig Fisher a déménagé à Montréal en août 2021 après avoir vécu à Winnipeg pendant une décennie, il était impatient de rendre régulièrement visite à sa famille à London, en Ontario.

Au début, il s’attendait à faire le voyage environ une fois par mois. Mais maintenant que l’inflation a fait monter en flèche les coûts de transport, il a déclaré que ces déplacements devenaient moins fréquents.

“Je considère que l’inflation est un facteur important”, a déclaré le joueur de 31 ans lors d’une escale entre les deux villes à la gare Union de Toronto. “Cela m’a incité à voyager moins ou à moins visiter la maison.”

Cela a également changé la façon dont il y arrive.

Les premiers voyages, il a pris l’avion. Il a pu tirer profit de billets d’avion aller simple entre Montréal et Toronto, parfois pour aussi peu que 70 $. Mais alors que l’inflation commençait à s’emparer de l’économie et que les restrictions de voyage étaient levées, il a déclaré que ces tarifs aériens abordables avaient diminué.

Les voyages en avion ont enregistré la plus forte hausse de l’inflation liée au transport d’une année à l’autre, bondissant de 18,5 % en octobre par rapport à il y a un an.

Lorsque les voyages en avion ne semblaient plus viables, Fisher a déclaré qu’il avait choisi de conduire sa voiture. Mais ensuite, l’augmentation des prix de l’essence – un bond de 17,8 % entre octobre 2021 et 2022 – l’a dissuadé.

Finalement, il a décidé de commencer à faire le voyage en bus au début de 2022. Depuis lors, il a déclaré que le coût était resté relativement stable. Mais, ces jours-ci, il a remarqué une augmentation de l’achalandage.

“Je pense que cela va de pair avec les gens qui font ce que j’essaie de faire ; économiser un peu d’argent tout en se rendant à l’endroit où ils doivent être.”



— Par Jordan Omstead à Toronto



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 décembre 2022.