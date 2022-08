Inflation : le gouvernement du Manitoba annonce 87 millions de dollars pour aider les résidents

Les Manitobains recevront une aide financière de la province pour faire face à l’inflation et à la hausse des coûts.

La première ministre Heather Stefanson a annoncé mercredi que la province dépenserait 87 millions de dollars pour un «paquet d’abordabilité pour les familles».

« Il est plus que clair que de nombreux Manitobains souffrent et ont de la difficulté à joindre les deux bouts », a déclaré Stefanson. « Alors que les familles manitobaines sont résilientes, cette période économique difficile a créé la tempête parfaite avec des augmentations de coûts sans précédent qui nous frappent partout où nous nous tournons.

Dans le cadre du forfait, les familles avec enfants et dont le revenu du ménage est inférieur à 175 000 $ en 2021 recevront un chèque de prestations de 250 $ pour le premier enfant et de 200 $ pour chaque enfant supplémentaire.

La province estime que 145 000 familles avec environ 282 000 enfants bénéficieront des chèques.

Les aînés dont le revenu familial est inférieur à 40 000 $ et qui ont demandé un crédit d’impôt foncier pour l’éducation en 2021 recevront un chèque de prestations de 300 $.

Stefanson a également annoncé que ceux qui reçoivent une aide à l’emploi et au revenu recevront une augmentation de leur taux. Les clients de l’assistance générale sans enfants à charge recevront 50 $ de plus par adulte chaque mois, et tous les clients de l’AIE recevront 25 $ de plus par ménage chaque mois.

Les chèques seront postés fin septembre.

L’annonce du Manitoba intervient une semaine après que la Saskatchewan a annoncé des chèques de 500 $ pour tous les résidents de 18 ans et plus pour faire face à l’inflation.



-Avec des fichiers de La Presse Canadienne