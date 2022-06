Inflation : la sécurité des retraites est une préoccupation croissante, selon une enquête

De plus en plus de Canadiens ont du mal à épargner pour la sécurité de leur retraite alors que l’inflation continue de monter en flèche et que les marchés déclinent, selon une nouvelle enquête.

L’enquête, commandée par le Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) et Abacus Data, a été menée du 21 au 27 avril auprès de 1 716 adultes canadiens et publiée jeudi. Il a révélé que 55 % des répondants craignaient d’avoir suffisamment d’argent pour survivre à la retraite.

Les inquiétudes sont particulièrement fortes chez les Canadiens de moins de 35 ans, selon le sondage, car ils sont moins susceptibles de posséder une maison ou d’avoir plus de 5 000 $ d’économies. Parmi les non-propriétaires âgés de 18 à 34 ans, 75 % disent s’inquiéter de leur capacité à acheter une maison en raison des taux d’intérêt élevés, tandis que les propriétaires du même groupe d’âge s’inquiètent de pouvoir payer les versements hypothécaires.

Le taux d’inflation annuel a atteint 7,7 % en juin, poussé par les prix du logement, de l’essence et de l’épicerie, a rapporté mercredi Statistique Canada.

« Les perspectives générales de la sécurité de la retraite au Canada s’assombrissent », a déclaré David Coletto, PDG d’Abacus Data, dans un communiqué de presse.

« Soixante-quinze pour cent de tous les Canadiens conviennent qu’une crise de la retraite est en train d’émerger au Canada et 72 % estiment que l’épargne-retraite coûte trop cher – les deux en hausse de sept points par rapport à l’an dernier. Et, si les tendances actuelles se maintiennent, ce sera plus difficile pour les jeunes générations.

Les perspectives ne sont pas nécessairement meilleures pour ceux qui sont prêts à prendre leur retraite.

Une autre enquête récente d’Angus Reid a révélé que 62 % des personnes âgées de 55 ans ou plus ont retardé leur retraite parce qu’elles n’ont pas suffisamment d’économies ou d’investissements et que 63 % des Canadiens âgés craignent de ne jamais pouvoir prendre leur retraite.

Toutes les générations s’accordent à dire que de meilleures pensions sont nécessaires pour réduire les tensions financières et garantir un régime de retraite plus solide, selon l’enquête.

Parmi les personnes interrogées dans le cadre de l’étude HOOP, 82 % étaient d’accord pour dire que « tous les travailleurs devraient avoir accès à une pension qui garantisse un pourcentage de leur revenu de travail à la retraite », et 66 % seraient prêts à accepter un salaire inférieur pour une meilleure pension. .

« Des recherches antérieures du HOOPP auprès d’employeurs, ainsi que de nos propres participants, ont confirmé que de bons régimes d’épargne-retraite en milieu de travail réduisent le stress financier et améliorent la tranquillité d’esprit des travailleurs de tous âges », a déclaré Steven McCormick, vice-président principal, Exploitation des régimes du HOOPP, dans un communiqué de presse.

« Et cela, à son tour, améliore la productivité des employeurs. »

L’accession à la propriété est considérée comme faisant partie intégrante de la stabilité de la retraite, 45 % des Canadiens prévoyant compter sur la vente d’une maison pour leurs plans de retraite. Mais, alors que le prix moyen des maisons augmente à un rythme record, 58 % des répondants s’inquiètent de leur capacité à acheter une maison au moment de leur retraite.

Bien que l’épargne pour la retraite ait été considérée comme une priorité élevée par 54 % des répondants, seulement 32 % ont déclaré qu’ils avaient encore quelque chose à épargner.

« Les préoccupations concernant la retraite et l’épargne ont été élevées chaque année où nous avons réalisé l’Enquête canadienne sur la retraite, et maintenant elles sont exacerbées par la hausse des taux d’intérêt et l’inflation », a déclaré McCormick.

« Bien plus de la moitié des Canadiens s’attendent à ce que ces facteurs causent des difficultés financières et les forcent à prendre leur retraite plus tard. Dans le même temps, le financement de la retraite par la vente d’une maison devient une stratégie moins viable pour de nombreuses personnes. Cela soulève la question de savoir si les jeunes générations du Canada se dirigent vers une tempête parfaite sur la sécurité de la retraite.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et Brooklyn Neustaeter de CTVNews.ca.