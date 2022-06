Inflation : la moitié des finances des Canadiens sont pires que l’an dernier

Alors que les taux d’inflation atteignent leur plus haut niveau au Canada en quarante ans, près de la moitié des Canadiens disent qu’en ce moment, leur situation financière est pire qu’à la même époque l’an dernier.

Un autre tiers dit s’attendre à ce que les choses empirent encore au cours de l’année à venir, le plus grand nombre de personnes à répondre de cette façon depuis plus d’une décennie.

Les chiffres proviennent d’un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid (ARI) publié vendredi, qui a interrogé plus de 5 000 adultes canadiens entre le 7 et le 13 juin sur leur situation financière et leurs difficultés.

Les résultats mettent en lumière la situation difficile à laquelle sont confrontés les Canadiens d’un océan à l’autre.

À l’heure actuelle, l’inflation est de 7,7 % supérieure à celle de l’an dernier, selon Statistique Canada. Le taux d’inflation n’a pas été aussi élevé depuis 1983, l’année où la fête du Canada a remplacé la fête du Dominion.

TENDANCE À LA BAISSE

Le pourcentage de Canadiens qui répondent qu’ils sont moins bien lotis financièrement qu’il y a un an a augmenté de façon constante au cours des dernières années. En 2018, seulement 29 % des Canadiens ont dit qu’ils s’en sortaient moins bien que l’année précédente. Ce nombre est passé à 32 % au premier trimestre 2020, puis à 45 % au deuxième trimestre 2022.

C’est maintenant le plus élevé depuis qu’ARI a commencé à suivre cette question spécifique en 2010.

Parallèlement, le nombre de Canadiens qui ont déclaré faire la même chose qu’il y a un an a chuté, passant de 54 % en 2018 à 44 % en 2020 et à 36 % au deuxième trimestre de 2022.

Fait intéressant, le pourcentage de Canadiens qui disent s’en tirer mieux que l’année précédente est passé à 23 % en 2020, après avoir oscillé pendant des années autour de 13 à 14 %. Ce chiffre est maintenant de 17 %.

Lorsque ces résultats sont ventilés selon le revenu du ménage des répondants, ceux qui se situent dans les échelons supérieurs du revenu, gagnant plus de 200 000 $ par année, étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer qu’ils s’en sortaient mieux que l’an dernier sur le plan financier, à 26 %. , et les moins susceptibles de déclarer qu’ils allaient moins bien, à 30 %.

À l’autre extrémité de l’échelle, ceux qui gagnaient moins de 25 000 $ par année étaient plus susceptibles de dire qu’ils étaient moins bien lotis cette année, à 51 %, et moins susceptibles de dire qu’ils s’en sortaient mieux que l’année dernière, à 15 % — soulignant comment les riches sont moins touchés par des changements tels que l’inflation, et les pauvres continuent de s’appauvrir à mesure que la hausse des coûts frappe leurs portefeuilles.

Seulement un Canadien sur cinq a dit s’attendre à ce que les choses s’améliorent d’ici un an, tandis qu’un tiers s’attend à ce que les choses s’aggravent encore.

“Les résidents de la Saskatchewan expriment le plus de pessimisme et le moins d’optimisme sur cette question”, indique le rapport.

LE COÛT DE LA VIE EST EXORBITANT POUR BEAUCOUP

Les préoccupations concernant le simple coût de la vie sont celles qui consomment le temps et l’énergie de la plupart des Canadiens, la nourriture, le logement et les factures entraînant une énorme quantité de soucis financiers à travers le pays.

Lorsqu’on leur a demandé quels étaient les principaux problèmes provinciaux, les répondants pouvant choisir jusqu’à trois options, le « coût de la vie/inflation » était le choix le plus populaire, 63 % des répondants l’ayant sélectionné comme un problème majeur.

Les soins de santé et l’abordabilité du logement occupent les deuxième et troisième places avec 52 % et 31 % respectivement, tandis que les changements climatiques et l’environnement arrivent en quatrième position avec 26 %.

« Certaines régions du pays subissent plus de pression économique que d’autres », indique le rapport. « Au Canada atlantique, le coût de la vie était déjà plus élevé que dans la plupart des autres régions du pays l’année dernière. Le Nouveau-Brunswick a connu des taux d’inflation plus élevés que les autres provinces, tout comme le Manitoba et la Colombie-Britannique. »

En ce qui concerne l’ensemble du pays, plus de la moitié des locataires ont déclaré qu’il était difficile de payer leur loyer.

Pour les propriétaires, les versements hypothécaires mensuels sont à la hausse après une série de hausses des taux d’intérêt par la Banque du Canada. Un quart des Canadiens ayant une hypothèque affirment que les prix ont déjà augmenté, tandis qu’un autre sur deux dit s’attendre à une hausse des prix. Les deux tiers disent que si leurs paiements augmentaient de 300 $ par mois, ils pourraient ne plus être en mesure de se le permettre.

“Le défi pour beaucoup, alors que les soutiens de l’ère de la pandémie sont supprimés et que certains ont du mal à rembourser le CERB qu’ils ont reçu, est d’éviter la création de dettes”, indique le rapport, notant que de nombreux Canadiens sont déjà aux prises avec des dettes.

Deux Canadiens sur cinq ont déclaré avoir une dette de carte de crédit.

Parmi ceux qui ont obtenu un score élevé sur l’indice de stress économique ARI et ont été classés comme «en difficulté» sur cet indice, 62% avaient une dette de carte de crédit, et trois sur cinq de ce groupe ont déclaré qu’il leur faudrait plus d’un an pour payer éteint.

L’indice de stress économique, créé en janvier, examine les coûts de base liés à la qualité de vie, tels que la dette, le logement et les coûts alimentaires des ménages, ainsi que les angoisses des répondants et les évaluations de leurs propres finances, pour déterminer qui a un temps plus difficile.

Il existe quatre catégories : en difficulté, mal à l’aise, à l’aise et en plein essor. La proportion de ceux qui «prospérent» a chuté de six points depuis mai, tandis que le nombre de ceux qui «éprouvent des difficultés» a augmenté de trois points au cours de cette période. Une bonne nouvelle est que 29 % des Canadiens entrent dans la catégorie « confortable », comparativement à 26 % en mai.

« Une majorité dans chacune des provinces de l’Atlantique appartient aux catégories En difficulté ou Mal à l’aise », indique le rapport, 55 % en Nouvelle-Écosse et 64 % à Terre-Neuve-et-Labrador entrant dans l’une de ces deux catégories.

Partout au pays, dans la plupart des provinces, plus de la moitié des répondants appartenaient à l’une des deux dernières catégories, avec 64 % à Terre-Neuve-et-Labrador, 59 % en Alberta, 62 % en Saskatchewan, 57 % au Manitoba. , 55 % en Nouvelle-Écosse et 54 % en Ontario. L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas été incluse dans l’enquête.

« Il n’y a qu’au Québec (61 %) et en Colombie-Britannique (52 %) que plus de la moitié entrent dans les deux premières catégories de l’ESI », indique le rapport. « Notamment, selon l’IPC de Statistique Canada, ces provinces ont le coût de habitant de n’importe quelle province du pays.

La province avec le pourcentage le plus élevé de répondants canadiens jugés « prospères » était le Québec, avec un énorme 30 %.

Un peu plus de 75 % des Canadiens ont déclaré que leur province avait mal géré l’inflation.

Environ un Canadien sur trois a déclaré que ses coûts liés à l’achat d’essence avaient augmenté, tandis qu’un peu moins de la moitié ont déclaré que ces coûts avaient diminué pour eux parce qu’ils évitaient consciemment de conduire et recherchaient d’autres moyens de transport pour économiser de l’argent.

LES PRIX ALIMENTAIRES LAISSANT CERTAINS AIMÉS

Le rapport note que l’inflation affecte certains produits plus durement que d’autres.

“L’inflation alimentaire était de 10% en mai, supérieure au taux d’inflation global de 7,7%”, indique le rapport.

Un peu plus de la moitié des Canadiens interrogés ont déclaré avoir du mal à payer la facture d’épicerie chaque mois, le rapport notant que c’est sept points de plus qu’en octobre dernier.

Et plus votre tranche d’imposition est basse, plus il est difficile de mettre de la nourriture sur la table. Sept Canadiens sur dix gagnant moins de 25 000 $ par année ont déclaré qu’il était difficile de se nourrir et de nourrir leur famille, tandis qu’au moins un tiers de tous les revenus ont déclaré avoir de la difficulté à établir un budget pour la nourriture.

Une résidente de la Colombie-Britannique a déclaré à La Presse canadienne que sa facture d’épicerie avait plus que doublé. Banques alimentaires Canada s’inquiète du fait que de plus en plus d’enfants – qui représentent un tiers de ceux qui dépendent des banques alimentaires – pourraient avoir faim cet été alors que l’école se termine et que l’accès aux programmes alimentaires en milieu scolaire est coupé.

Plus tôt ce mois-ci, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a appelé les députés à rire à la Chambre des communes après avoir parlé du fait que les Canadiens n’avaient pas les moyens de payer l’épicerie. Dans une vidéo publiée par Singh sur l’incident, des rires peuvent être entendus après avoir déclaré qu’un Canadien sur quatre a faim.

“Je viens de mentionner que les Canadiens ont faim et j’entends des rires dans les chambres”, a déclaré Singh après que le président lui ait demandé de se répéter. “Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. Absolument honte.” Il a déclaré sur les réseaux sociaux que ceux qui riaient étaient des députés conservateurs.

CONFIANCE DANS LES INSTITUTIONS

Dans un contexte de hausse de l’inflation, la Banque du Canada est censée réduire au minimum l’impact sur les Canadiens grâce à des ajustements politiques, mais la confiance des Canadiens dans cette institution est partagée, selon le sondage. Alors que 46 % ont dit faire confiance à la Banque du Canada, 41 % ont dit que non.

Lorsque les tendances politiques des répondants au sondage ont été prises en compte, les résultats sont devenus plus frappants : les anciens partisans du Parti conservateur et du Parti populaire du Canada étaient moins susceptibles de faire confiance à la Banque du Canada, avec 59 % et 86 % indiquant cette respectivement.

La Banque du Canada a admis avoir fait des faux pas et tente maintenant de rattraper son retard alors que l’économie canadienne est en surchauffe.