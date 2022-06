Inflation : la faim chez les enfants est une préoccupation majeure au Canada

TORONTO-

Sauter un repas occasionnel est devenu la norme pour Tara Andrews, qui dit que la flambée des prix des épiceries a rendu trop difficile de se nourrir correctement, elle et ses deux adolescents.

Même avec l’aide de dons de nourriture et de ses parents à la retraite, la mère célibataire de 49 ans affirme que la montée en flèche du coût de la vie est supérieure à ce qu’elle peut gérer avec son revenu mensuel de 1 200 $. Elle a déjà un mois de retard pour le loyer de mai et s’attend à ce qu’il en soit de même pour juin.

« Ma facture d’épicerie a presque doublé et j’obtiens peut-être la moitié de ce que j’avais l’habitude d’obtenir. C’est une relation directe selon laquelle plus les choses deviennent chères, moins je peux me permettre d’acheter », explique Andrews depuis sa maison à Coquitlam, avant JC

C’est une histoire familière pour divers organismes qui se consacrent à la lutte contre l’insécurité alimentaire, le chef de Banques alimentaires Canada affirmant que de nombreuses familles avec enfants sont particulièrement précaires alors que les programmes alimentaires en milieu scolaire se terminent.

Kirstin Beardsley dit qu’environ un tiers des personnes qui dépendent des banques alimentaires canadiennes sont des enfants – jusqu’à 400 000 chaque mois. L’agence affirme que l’utilisation des banques alimentaires augmente chez les familles monoparentales.

« Ce sont des enfants qui n’ont pas la chance de s’épanouir. Et cela a un impact à long terme sur le pays », déclare Beardsley.

« Vous ne pouvez pas perdre de vue le fait que les enfants n’ont pas une autre enfance, ils ne peuvent pas recommencer. C’est leur seule chance et vous devez vous assurer que nous donnons à chacun l’opportunité dont il a besoin pour construire la vie qu’ils veulent. »

Cet été, Banques alimentaires Canada espère porter à 175 000 les paniers alimentaires d’été qu’elle offre aux enfants, soit 25 000 de plus que l’an dernier et bien plus que les 700 paquets inauguraux de 2015.

À Toronto, le chef de la Daily Bread Food Bank affirme également que les demandes d’aide ont grimpé en flèche alors que l’inflation a atteint un sommet de près de quatre décennies.

Neil Hetherington dit que son agence reçoit environ 160 000 visites de clients par mois, contre environ 120 000 par mois en janvier. Il dit que la modélisation que l’organisation a faite avec la CIBC prédit que cela passera à 200 000 visites de clients par mois en décembre.

Il dit que ses homologues à travers le pays lui parlent de pics similaires, beaucoup signalant une augmentation de 20 à 30% de la demande.

Alors que bon nombre de ces visiteurs sont en marge depuis des années, Hetherington dit qu’il voit également de nouveaux visages qui, autrement, ne se seraient jamais tournés vers les organismes de bienfaisance alimentaires, rapprochant la flambée des prix des denrées alimentaires, des prix de l’essence, des coûts du logement et de l’incertitude continue du travail dans certains secteurs.

« Nous voyons des personnes qui travaillent, mais leur chèque de paie ne suit pas le coût de pouvoir se rendre en voiture à leur lieu de travail ou de pouvoir nourrir leurs enfants. Ils sont de plus en plus inquiets de ce qu’ils voient et (de) pouvoir mettre de la nourriture sur la table », dit Hetherington.

De retour en Colombie-Britannique, Andrews dit que les choses seraient bien pires pour elle sans la subvention pour son appartement de trois chambres, qui fait baisser le loyer à 540 $ par mois.

Mais elle dit que les problèmes financiers préexistants se sont aggravés pendant la pandémie et n’ont fait qu’empirer en 2022, l’inflation ayant également fait grimper le coût du gaz et des services publics.

Elle est également aux prises avec 150 000 $ en prêts scolaires, mais ne peut couvrir que les intérêts.

« J’ai plus de chance que d’autres parce que je vis dans un logement, donc c’est subventionné, mais vous avez quand même toutes les factures qui vont avec pour faire fonctionner la maison. Et puis il y a la nourriture en plus », dit-elle.

« Je gagne assez pour couvrir mes factures et vraiment pas pour me payer de la nourriture. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 juin 2022.