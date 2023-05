Inflation : la BdC devrait-elle encore augmenter ses taux d’intérêt ?

Les économistes ont des opinions divergentes sur la question de savoir si la Banque du Canada devrait augmenter à nouveau les taux d’intérêt après une légère accélération du rythme annuel de l’inflation le mois dernier.

Jeudi, l’économiste en chef de la Banque Scotia a publié ses prévisions, affirmant que la banque centrale du Canada « n’a plus le luxe d’attendre de voir comment la balance des risques d’inflation évoluera dans les mois à venir ».

« En conséquence, nous pensons maintenant qu’un mouvement de 25 points de base est nécessaire lors de la réunion de juin », a écrit jeudi Jean-François Perrault dans une note de recherche aux investisseurs. « Le gouverneur (Tiff) Macklem devrait laisser la porte clairement ouverte à des mouvements supplémentaires si ceux-ci sont nécessaires. Nous continuons à nous attendre à ce que le taux directeur soit réduit au début de l’année prochaine et voyons peu de chances d’une réduction cette année.

« Cela étant dit, cette décision est mieux considérée comme une assurance contre l’inflation. Notre modèle n’indique pas la nécessité de taux plus élevés malgré le choc inflationniste d’avril et d’autres développements. »

Le taux d’inflation annuel a augmenté en avril pour la première fois depuis qu’il a culminé en juin l’an dernier. L’indice des prix à la consommation a atteint 4,4 % en avril par rapport à il y a un an, contre 4,3 % en mars.

En plus de cela, l’Association canadienne de l’immeuble a rapporté que les ventes de maisons en avril ont bondi de 11,3 % par rapport au mois précédent, le prix moyen des maisons ayant augmenté de plus de 100 000 $ par rapport à janvier.

Le mois dernier, la Banque du Canada a annoncé qu’elle maintiendrait son taux d’intérêt directeur à 4,5 % pour l’instant et qu’elle s’attend à ce que le taux d’inflation annuel descende à environ 3 % au cours des prochains mois.

Mais Macklem a déclaré que de nouvelles hausses de taux sont possibles si l’inflation reste bloquée au-dessus de l’objectif de 2% de la banque.

Selon Statistique Canada, la hausse des frais d’intérêt hypothécaire et des prix des loyers a en partie contribué à l’augmentation de l’inflation annuelle en avril.

Perrault dit qu’un mois « ne fait certainement pas de tendance », mais le chiffre d’avril l’a amené à relever ses prévisions d’inflation sous-jacente à 3,9% pour 2023 et 2,3% en 2024.

« La hausse de l’inflation et peut-être plus important encore la poussée de l’activité sur le marché de l’habitation et des marchés de l’emploi toujours robustes suggèrent que les risques entourant les perspectives d’inflation de la Banque du Canada sont orientés à la hausse, comme nous le soutenons depuis longtemps », a déclaré Perrault.

« Avec l’inflation sur une trajectoire descendante progressive jusqu’à présent cette année, les risques pesant sur les perspectives d’inflation étaient gérables compte tenu des taux directeurs actuels. »

Les économistes de la Banque Scotia disent qu’ils continuent de croire qu’une légère récession est probable pour le Canada à partir du deuxième trimestre de l’année, « bien que les indicateurs économiques restent raisonnablement positifs ». Ils prévoient une augmentation « historiquement modeste » du taux de chômage de 5% actuellement à 5,7% d’ici la fin de l’année.

Une analyse distincte de l’économiste en chef de BMO, publiée vendredi, indique qu’elle ne croit pas que les perspectives d’inflation fondamentale aient changé.

« Nous n’aurions jamais rêvé de dire » nous vous l’avions dit « , mais nous avons averti haut et fort pendant des mois que ce ne serait pas une descente en ligne droite et sans à-coups de l’inflation vers l’objectif de 2% », a déclaré BMO. Douglas Porter a déclaré dans une note de recherche.

Porter dit qu’il est « presque certain que l’inflation globale baissera considérablement le mois prochain », potentiellement d’un point de pourcentage complet dans les trois plus bas.

« Et quelques analystes demandent maintenant ouvertement à la Banque de recommencer à augmenter les taux dès la réunion du 7 juin. Ce serait probablement une erreur, et une meilleure option serait d’attendre au moins les emplois de mai et les données de l’IPC, pas de mentionner un premier aperçu du PIB du T2, pour une image plus complète de la façon dont l’économie se porte », a déclaré Porter.

Un autre facteur à considérer en termes de hausses de taux, note Porter, est de savoir si les États-Unis font défaut en raison de leur différend en cours sur le relèvement du plafond de la dette.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de l’Associated Press