Inflation : la Banque du Canada attaquée

La Banque du Canada a fait l’objet d’une rare attaque de critiques après avoir mal évalué l’inflation et s’être enfermée dans des prévisions rigides qui l’ont empêchée de réagir rapidement alors que les prix montaient en flèche et que l’économie canadienne commençait à surchauffer.

L’une des principales banques centrales du monde, elle est maintenant obligée de rattraper son retard, augmentant les taux d’intérêt plus agressivement que prévu au moment même où les niveaux d’endettement des ménages canadiens atteignaient de nouveaux sommets, dépassant de loin ceux des autres pays du G7.

Avec une éventuelle récession qui se profile, la banque est confrontée à des questions de politiciens, d’économistes et même du grand public sur l’opacité de son processus décisionnel et à de nouveaux appels pour qu’elle publie des procès-verbaux, une pratique courante chez nombre de ses pairs.

De son côté, la Banque du Canada a admis des faux pas et promet plus de transparence, notamment une analyse des erreurs de prévision de l’inflation, attendue en juillet.

Mais il est toujours confronté aux attaques quasi quotidiennes du politicien Pierre Poilievre, le favori à la tête du Parti conservateur de l’opposition, qui utilise régulièrement les médias sociaux pour accuser la banque centrale d’être à la fois incompétente et une marionnette du gouvernement.

Il s’est également engagé à licencier le gouverneur Tiff Macklem s’il est élu, une décision qui nécessiterait de modifier la loi mais qui souligne néanmoins le niveau de mécontentement.

« Y a-t-il toujours de la place pour plus de transparence? Probablement. C’est quelque chose sur lequel nous réfléchissons en ce moment », a déclaré la première sous-gouverneure Carolyn Rogers à Reuters lors d’une interview ce mois-ci. « C’est quelque chose auquel nous pensons beaucoup. »

La Banque du Canada, qui est indépendante dans l’élaboration des politiques, n’a pas fait face à ce niveau de chaleur politique depuis le début des années 1990, lorsque le chef de l’opposition libérale de l’époque, Jean Chrétien, s’est insurgé contre le gouverneur John Crow à propos de sa politique de taux d’intérêt élevés.

Poilievre, qui n’est pas encore chef de l’opposition, ne deviendra probablement pas premier ministre avant 2025, date des prochaines élections. Mais ses attaques surviennent à un moment où la confiance du public dans la capacité de la banque centrale à freiner l’inflation est vitale pour l’économie.

La Banque du Canada, comme de nombreuses autres banques centrales, a soutenu que l’inflation était « temporaire » ou « transitoire » jusqu’à l’automne 2021 et n’a commencé à relever les taux qu’en mars 2022, alors que l’inflation était déjà plus du double de l’objectif de 2 %.

Les prix augmentent maintenant à des niveaux jamais vus depuis 1983, atteignant 7,7 % en mai et au-dessus de l’objectif depuis 15 mois. Avec la flambée des prix des produits de première nécessité, le risque d’enracinement de l’inflation augmente.

Un sondage du Conference Board du Canada publié cette semaine a révélé que les trois quarts des Canadiens s’attendent à ce que l’inflation soit encore supérieure à la cible dans trois ans. Et les propres données de la Banque du Canada montrent une baisse de confiance dans sa capacité à maintenir l’inflation à un niveau bas et stable.

« Comment maintenons-nous notre crédibilité? La première chose que nous faisons est de ramener l’inflation à la cible et nous nous concentrons absolument sur cela », a déclaré Rogers.

« UNE ERREUR DE COMMUNICATION ASSEZ GRAVE »

Le lent démarrage est dû en partie au fait que la banque s’est enfermée dans des orientations prospectives en juillet 2020, promettant de maintenir les taux d’intérêt à des niveaux planchers jusqu’à ce que « le ralentissement économique soit absorbé », ce qui devrait prendre des années.

« Si vous avez une hypothèque ou si vous envisagez de faire un achat important … vous pouvez être sûr que les taux seront bas pendant longtemps », a déclaré Macklem en juillet 2020.

S’en tenir à l’orientation vers l’avant était nécessaire, a déclaré Rogers, car « c’est ainsi que nous savons que cela fonctionnera la prochaine fois ».

Mais cela a lié les mains de la banque et l’a forcée à réagir plus lentement qu’elle ne l’aurait fait normalement alors que certaines parties de l’économie surchauffaient, selon des entretiens avec des économistes et un ancien banquier central.

Macklem a également signalé qu’il souhaitait une reprise complète du marché du travail avant de relever les taux, ce qui a ensuite été confirmé lorsque le mandat politique de la banque a été renouvelé en décembre, créant des perspectives encore plus accommodantes pour les taux.

David Dodge, gouverneur de la Banque du Canada de 2001 à 2008, a déclaré que les Canadiens avaient été amenés à croire que la banque centrale n’était pas trop préoccupée par l’inflation et qu’elle maintiendrait donc les taux d’intérêt « à pratiquement zéro pour toujours, contre vents et marées ».

C’était « une erreur de communication assez grave », a déclaré Dodge à Reuters.

Dodge et d’autres personnes avec qui Reuters s’est entretenu ont clairement indiqué que la banque centrale avait raison de réagir avec force au début de la pandémie et ont déclaré que la nature sans précédent de la crise rendait les résultats difficiles à prévoir.

« Nous avons beaucoup raison. Nous nous sommes trompés sur certaines choses. Nous avons été transparents à ce sujet », a déclaré Rogers. « Notre travail repose sur notre capacité à prévoir et dans cet environnement, la prévision a été un très grand défi pour tout le monde. »

TOUJOURS STIMULANT

Trudeau et la ministre des Finances Chrystia Freeland ont défendu l’indépendance de la banque centrale et attribué la flambée des prix aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale et à la guerre inattendue en Europe.

« Personne ne fait tout correctement », a déclaré une source gouvernementale de haut niveau. « Mais ce que (la Banque du Canada) n’a pas compris, c’est que (Vladimir) Poutine allait envahir l’Ukraine. »

Les économistes s’accordent à dire que la guerre en Ukraine a compliqué la situation et poussé l’inflation à une forte hausse, même si elle devenait déjà persistante avant l’invasion. Pour compliquer la situation, la banque centrale relève maintenant les taux alors même que le gouvernement fédéral continue de déployer des mesures de relance.

Le bureau de Freeland défend ce choix, affirmant que le budget de cette année est sur « la voie d’un resserrement budgétaire rapide – en particulier selon les normes de nos pairs », a déclaré une porte-parole du ministère.

Alors que les marchés parient sur une hausse de 75 points de base en juillet, les économistes affirment que le resserrement agressif risque de saper la crédibilité de la banque auprès d’un public qui a promis de l’argent bon marché, mais qui est désormais confronté à une augmentation des coûts du service de la dette.

Le marché canadien de l’habitation, autrefois brûlant, montre déjà des fissures en raison de la hausse des taux d’intérêt, avec des ventes en chute libre et des prix en baisse par rapport au sommet de février.

Et les taux plus élevés ne semblent pas contribuer à ralentir l’emballement des prix, a déclaré David Strva, un résident d’Ottawa, ajoutant qu’il n’était pas sûr de faire confiance à la Banque du Canada pour ramener l’inflation à son objectif.

« S’ils ne font qu’augmenter les taux d’intérêt et que c’est le principal contrôle dont ils disposent, je ne suis pas sûr de ce que cela fera », a-t-il déclaré avec un haussement d’épaules. « L’inflation continue d’augmenter. »

Une façon de regagner la confiance du public est de publier les procès-verbaux des réunions des banques centrales, a déclaré Derek Holt, vice-président de l’économie des marchés financiers à la Banque Scotia.

« La Banque du Canada dit qu’elle est axée sur le consensus, donc si c’est vraiment vrai dans la réalité, alors elle ne devrait avoir aucun problème à divulguer comment ce consensus a été atteint », a-t-il déclaré.

Pour sa part, la Banque du Canada affirme que le fait qu’elle prend ses décisions par consensus est exactement la raison pour laquelle elle n’a pas besoin de procès-verbaux officiels et que ses déclarations trimestrielles sur la politique monétaire « apportent de la transparence aux délibérations ».

Rogers a déclaré que la banque faisait de son mieux pour « présenter les différentes perspectives » dans ses discours et déclarations.

Mais jusqu’à présent, il ne fait pas grand-chose pour apaiser les critiques. Poilievre, un populiste et passionné de Bitcoin, continue de faire passer le récit sur les réseaux sociaux, avec des tweets et des publications sur Facebook qui obtiennent des milliers de likes de la part de son demi-million de followers.

« Ils ont fait ce que Trudeau leur avait dit : imprimer de l’argent pour les déficits, provoquant une inflation galopante et une dangereuse bulle immobilière », a-t-il écrit dans un tweet plus tôt ce mois-ci.



