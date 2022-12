Inflation IPC novembre 2022 :

Hors prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, l’IPC dit de base a augmenté de 0,2% sur le mois et de 6% sur une base annuelle, contre des estimations respectives de 0,3% et 6,1%.

L’augmentation par rapport à il y a un an, bien que bien supérieure à l’objectif de 2% de la Réserve fédérale pour un niveau d’inflation sain, était à égalité au plus bas depuis novembre 2021.

L’indice des prix à la consommation, qui mesure un large panier de biens et services, n’a augmenté que de 0,1% par rapport au mois précédent et de 7,1% par rapport à il y a un an, a rapporté mardi le département du Travail. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à une hausse mensuelle de 0,3 % et à un taux de 7,3 % sur 12 mois.

Les actions ont grimpé en flèche après le rapport, les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ayant initialement augmenté de plus de 800 points avant de se détendre un peu.

La baisse des prix de l’énergie a contribué à contenir l’inflation. L’indice de l’énergie a diminué de 1,6 % pour le mois, en partie en raison d’une baisse de 2 % de l’essence. Les prix des aliments, cependant, ont augmenté de 0,5 % et de 10,6 % par rapport à il y a un an. Même avec sa baisse mensuelle, l’indice de l’énergie a augmenté de 13,1 % par rapport à novembre 2021.

Les coûts du logement, qui représentent environ le tiers de la pondération de l’IPC, ont continué d’augmenter, augmentant de 0,6 % sur le mois et maintenant de 7,1 % sur une base annuelle.

Le rapport de l’IPC est publié le jour même où le Comité fédéral de l’open market chargé de fixer les taux entame sa réunion de deux jours. Les marchés s’attendent largement à ce que le FOMC annonce mercredi une augmentation des taux de 0,5 point de pourcentage, quelle que soit la lecture de l’IPC de mardi.

L’inflation a atteint un pic au printemps 2021, résultat de facteurs convergents qui ont porté les hausses de prix à leurs plus hauts niveaux depuis l’époque de la stagflation du début des années 1980.

Parmi les principales circonstances aggravantes figuraient un déséquilibre de l’offre et de la demande provoqué par la pandémie, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’impact sur les prix de l’énergie, et des milliards de dollars de relance budgétaire et monétaire qui ont envoyé une abondance d’argent pour chasser trop peu de biens qui ont été capturés dans les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les prix des véhicules d’occasion, qui avaient largement contribué à la poussée initiale de l’inflation, ont chuté de 2,9 % pour le mois et sont maintenant en baisse de 3,3 % par rapport à il y a un an. Pas plus tard qu’en février, l’indice des voitures et camions d’occasion a augmenté de plus de 40% sur une base annuelle, le résultat d’une demande plus élevée car une pénurie de micropuces a entraîné un retard dans la production de voitures neuves.

Les coûts des services de soins médicaux ont également diminué de 0,7 % sur une base mensuelle et ont augmenté de 4,4 % sur une année.

L’IPC global a culminé à environ 9 % en juin 2022 et a connu une baisse lente mais régulière depuis.

Après avoir passé des mois à qualifier la poussée d’inflation de “transitoire”, les responsables de la Réserve fédérale ont commencé à relever les taux d’intérêt en mars. La banque centrale a augmenté son taux d’emprunt à court terme six fois en tout, poussant l’indice de référence jusqu’à une fourchette cible de 3,75 % à 4 %.

