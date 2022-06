Inflation et nouvelles économiques : mises à jour en direct

Selon des documents de la Cour fédérale, un stratagème a utilisé des « tactiques agressives et trompeuses » pour amener les gens à investir dans du bon vin et du whisky. Le crédit… Luke Sharrett/Getty Images

Une entreprise affirme sur son site Web que l’achat de son whisky peut « vous aider à acquérir un morceau d’histoire ». Un autre dit qu’il se spécialise dans l’acquisition et la vente des « plus illustres vins excitants et agréables du monde Investment Grade ».

Mais selon les archives de la Cour fédérale, les responsables des deux sociétés et d’une troisième entreprise ont utilisé un stratagème élaboré pour escroquer plus de 150 personnes à travers les États-Unis, principalement des personnes âgées, de plus de 13 millions de dollars en promettant des retours sur les whiskies et les vins fins – retours qu’ils n’ont jamais reçus.

Les accusations sont incluses dans un affidavit déposé devant un tribunal fédéral de l’Ohio dans le cadre de l’arrestation la semaine dernière de Casey Alexander, un citoyen britannique qui, selon les autorités, a participé au stratagème, originaire de Grande-Bretagne.

M. Alexander et «d’autres co-conspirateurs inconnus» ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre du stratagème, selon des documents judiciaires déposés devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l’Ohio. M. Alexander a été libéré moyennant une caution de 50 000 $, selon les archives judiciaires. Son avocat, John J. Spellacy, n’a pas répondu aux demandes de commentaires mardi.

Les trois sociétés, Charles Winn LLC, Windsor Jones LLC et Vintage Whiskey Casks LLC, ont chacune des adresses dans le Delaware, selon les documents judiciaires. Aucune des trois sociétés n’a répondu aux demandes de commentaires mardi.

Les responsables des entreprises ont appelé à froid des dizaines de personnes et les ont persuadées de virer des fonds ou de faire des chèques à leurs entreprises, a déclaré Matthew E. Scalisi, un agent spécial du Federal Bureau of Investigation, dans l’affidavit. Les co-conspirateurs, a-t-il ajouté, ont utilisé « des tactiques agressives et trompeuses », de faux noms et la promesse de stocker les vins fins et les whiskies dans un entrepôt en Grande-Bretagne, pendant qu’ils accumulaient de la valeur. Après l’investissement initial, les conspirateurs sont restés en contact avec les personnes ciblées par e-mail et par téléphone, les persuadant de continuer à investir avec la promesse de « rendements encore plus importants », selon l’affidavit. Daniel Ball, porte-parole du procureur américain du district nord de l’Ohio, a refusé de commenter l’affaire mardi. Des documents judiciaires indiquent que le FBI a eu connaissance du stratagème en avril 2020, après que le fils d’un homme de 89 ans qui avait été ciblé a informé la police de Highland Heights, Ohio, près de Cleveland. L’homme a déclaré aux autorités que son père avait été escroqué de plus de 300 000 dollars par l’une des sociétés, Charles Winn. L’homme a déclaré que son père pensait qu’il investissait dans des «vins de dessert rares» dont la valeur augmenterait avec le temps. Selon des documents judiciaires, Charles Winn LLC est enregistré dans le Delaware et aurait « son siège social » en Grande-Bretagne. Plusieurs autres plaintes ont été déposées auprès de la police des Highlands en 2019, selon des documents judiciaires, les victimes signalant qu’elles avaient été appelées à froid par un «Robert Wilson» ou un «Sebastian Renner» qui prétendaient représenter Charles Winn, LLC. Une autre personne, âgée de 73 ans, de Grandville, Michigan, a envoyé 85 560 $ à Charles Winn pour des « vins européens rares », selon des documents. La société a promis un retour sur investissement de 35 à 40% et a affirmé avoir des acheteurs chinois prêts à payer pour les vins rares, selon des documents. Une autre personne a déclaré qu’aux alentours de décembre 2020, un représentant prétendant appartenir à Vintage Whiskey Casks avait appelé pour glaner leur intérêt pour une « opportunité d’investissement dans le whisky ». Le représentant a ensuite été identifié comme étant M. Alexander. Vers novembre 2021, M. Alexander a rencontré la personne à Phoenix et a parlé pendant environ une heure de whisky, a déclaré la personne, ajoutant que M. Alexander leur avait dit que s’ils investissaient plus d’argent, ils recevraient une invitation « à une fête de haut niveau ». -des investisseurs finaux en Écosse. La personne a déclaré avoir reçu plus tard un appel d’un autre représentant de la société, leur demandant d’acheter 250 000 $ de whisky Hogshead. (La personne a envoyé un chèque de 100 000 $, mais l’a stoppé après que les autorités l’ont contactée.) Selon des documents, un témoin interne avait commencé à coopérer avec les autorités vers mai 2020 et a déclaré avoir reçu plusieurs lettres de cessation et d’abstention d’agences de sécurité de l’État, y compris le Texas State Securities Board, et d’avocats qui représentaient ceux qui affirmaient avoir été emmenés. . Les enquêteurs fédéraux ont déclaré que les entreprises « ont remboursé environ 250 000 dollars sur les 13 millions de dollars investis par les victimes dans le prétendu stratagème de fraude au vin et au whisky ».