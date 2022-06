Inflation et hausse des prix – The New York Times

Mais la Maison Blanche et d’autres législateurs prennent la théorie au sérieux. Donc, dans le bulletin d’aujourd’hui, je veux examiner les arguments pour et contre l’idée que la cupidité fait grimper les prix.

Le cas pour

C’est ainsi que le camp de la cupidité le voit : l’inflation a d’abord augmenté à cause d’autres facteurs, comme le Covid et les projets de loi de relance économique. Mais les entreprises ont augmenté les prix plus que nécessaire pour dégager des bénéfices plus élevés. Ils savaient qu’ils pouvaient s’en tirer parce que les consommateurs n’avaient plus de référence pour ce que les prix devraient être. Et ils n’ont pas fait face à une concurrence suffisante pour maintenir les prix bas.

Les partisans de la théorie ne prétendent pas que les entreprises sont soudainement devenues beaucoup plus gourmandes ou monopolistiques. Pendant des décennies, les bénéfices des entreprises ont augmenté plus rapidement que la croissance économique, et des pans entiers de l’économie, comme le commerce de détail et la finance, sont devenus plus concentrés entre les mains de quelques-uns.

Mais l’inflation donne aux entreprises cupides et monopolistiques une chance d’en profiter, a déclaré Lindsay Owens, directrice exécutive de Groundwork Collaborative, de gauche. Le profit « est un accélérateur de la hausse des prix », m’a-t-elle dit. « Ce n’est pas la cause première. »