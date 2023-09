Inflation et dérive du mode de vie : conseils pour économiser de l’argent

On the Money est une nouvelle chronique mensuelle de conseils rédigée par Nicole Dieker, une finances personnelles expert qui écrit sur l’argent depuis plus d’une décennie. Pour la chronique d’interviews Money Talks de Vox, elle a écrit des histoires sur des couples qui courent petites entreprisesnaviguer différentes relations avec les dépensespoignée assurance santé, et plus. Si vous souhaitez des conseils sur les dépenses, l’épargne ou l’investissement – ​​ou sur toute autre émotion complexe qui peut surgir lorsque vous vous préparez à prendre de grandes décisions financières – vous pouvez posez votre question sur ce formulaire. Nous répondons ici à deux questions posées par les lecteurs de Vox, qui ont été éditées et condensées.

Je suis un homme célibataire d’une vingtaine d’années. Chaque mois, je loue une chambre dans une maison partagée dans une ville au coût de la vie élevé pour 1 050 $, j’ai des frais de déplacement pour me rendre au travail de 72 $ (couverts par mon employeur), je dépense environ 60 $ en jeux et en ordinateur de jeu, 300 $ pour la nourriture, 300 $ pour les sorties (danse et autres), 200 $ pour les voyages (en moyenne, très pointu) et 250 $ pour les autres frais accessoires (frais de santé après assurance fournie par l’employeur, vêtements, cadeaux, etc.) . Cela représente environ 2 250 $ et, de mon point de vue, je vis un style de vie indulgent et sybaritique qui me permet toujours de payer mes impôts, de donner 10 % de mes revenus et d’épargner de manière agressive.

Je sais que certains de mes pairs doivent payer prêts étudiants, mais pour beaucoup d’entre eux, cela semble être bien plus que cela. Je crains que le changement de style de vie, ou quoi que ce soit qui leur arrive, m’affecte également. Comment puis-je y faire attention ? D’où est-ce que cela vient le plus probablement ?

Je ne sais pas si vous deviendrez un jour le genre de personne qui dépense plus qu’elle ne gagne. Il semble que vous ayez déjà identifié vos principales valeurs financières – épargner de manière agressive pour l’avenir, donner de l’argent pour que d’autres personnes puissent également avoir un avenir meilleur – et ce sont les types de comportements qui ont tendance à persister tout au long de votre vie.

Cela dit, je peux presque garantir que vous dépenserez plus à l’avenir que ce que vous dépensez actuellement.

Pourquoi? Parce qu’un jour, vous déciderez que vous en avez assez de vivre avec un groupe de colocataires en rotation, ou vous allez entreprendre le genre de changement de carrière qui vous oblige à dépenser plus de 50 $ par mois en vêtements, ou vous êtes rencontrer le genre de personne qui fait partie intégrante de votre vie et vous met en contact avec toutes sortes de nouveaux membres de la famille qui ont tous besoin de cadeaux, de voyages, de nourriture, de sorties, etc.

L’évolution du style de vie se produit lorsque nous changeons notre façon de vivre – et même si vous envisagez de vivre comme un célibataire d’une vingtaine d’années pour le reste de votre vie, en passant vos journées sybaritiques et indulgentes à jouer et à danser, cela n’arrivera probablement pas.

Alors commencez à vous demander où vous voulez être dans cinq ans, puis demandez-vous ce qui arrivera probablement à vos amis et à votre famille au cours de la même période. Avez-vous un frère ou une sœur susceptible d’avoir un enfant, par exemple ? Augmentez votre budget voyages et cadeaux. Commencez à mettre de l’argent de côté pour les mariages de vos amis – parce qu’ils vont avoir lieu, et certains d’entre eux seront des mariages à destination, et beaucoup d’entre eux auront lieu au cours de la même année – et s’il y a une possibilité que vous finissiez par planifier votre propre mariage, demandez-vous combien vous pourriez vouloir dépenser pour la célébration.

Ensuite, examinez où vous en êtes dans votre carrière et où vous devrez peut-être évoluer (au propre comme au figuré) pour atteindre vos objectifs de carrière sur cinq ans. Je soupçonne que vous accordez autant d’importance à l’équilibre travail-vie personnelle qu’à un budget équilibré, je vais donc vous faire savoir quelque chose à l’avance : à un moment donné, vous vous retrouverez probablement avec le genre d’équilibre travail-vie personnelle qui est incompatible avec une chambre dans une maison partagée. D’abord parce que vous aurez besoin de la stabilité que procure le fait d’avoir votre propre espace, et ensuite parce que vous souhaiterez peut-être utiliser votre espace de vie pour recevoir votre famille, vos amis et vos collègues. Vous êtes le genre de personne qui se lancera probablement dans la cuisine, car c’est un excellent moyen d’économiser de l’argent, et vous pourriez finir par être la star du repas-partage annuel de votre bureau.

Si c’est le genre de vie que vous êtes susceptible d’avoir, cela pourrait signifier mettre de l’argent de côté pour un acompte. Meubles. Une nouvelle unité CVC, dans les cinq prochaines années. Peut-être une voiture, si vous n’en avez pas déjà une, ce qui signifie une assurance, des pneus, des vidanges d’huile et payer pour garder la chose suffisamment propre pour la conduire jusqu’au parking du bureau sans que votre employeur se demande si la quantité de crottes d’oiseaux sur votre la voiture suggère que vous n’avez pas votre merde ensemble.

C’est d’ailleurs pour cela que les gens dépensent autant. La somme d’argent nécessaire pour garder notre merde ensemble augmente à mesure que nous vieillissons – même si vous parvenez à maintenir le type de style de vie qui repose sur l’épargne, les dons à des œuvres caritatives, le plaisir de se faire plaisir occasionnellement et l’acquisition du moins de biens inutiles possible. .

Et oui, cela vous arrivera.

Sois prêt.

Comment les autres millennials font-ils face à la crise du coût de la vie ?

Je vais supposer que par « millennials », vous entendez « les gens de mon âge ». Vous n’êtes probablement pas la vingtaine vivant dans la maison partagée de la lettre précédente ; vous êtes la trentaine ou la quarantaine qui essaie d’entretenir une maison (que vous achetiez ou louiez) tout en sautant les vacances, en dépensant le moins possible en épicerie et en essayant de déterminer s’il existe un produit encore moins cher un forfait téléphonique quelque part.

La vingtaine qui a écrit la première lettre ne comprend peut-être pas encore ce que signifie être financièrement responsable des refoulements d’égouts et des repas scolaires et s’assurer d’être habillé pour le travail que vous souhaitez, même si vous ne portez que la moitié supérieure de votre tenue. pendant les appels Zoom. Les jeunes d’une vingtaine d’années, même ceux qui épargnent de manière agressive et donnent 10 % de leurs revenus à des œuvres caritatives, n’ont pas établi un budget assez longtemps pour remarquer que nous dépensons tous beaucoup plus qu’avant – et recevons beaucoup moins.

D’une part, ce manque de connaissances comparatives pourrait être un plus. Imaginez si vous n’avez jamais fait vos propres courses jusqu’à ce que vous deveniez adulte, et que vous alliez ensuite à l’épicerie pour la première fois et qu’une douzaine d’œufs coûtent 3,50 $. «C’est sûrement ce que coûtent les œufs», penserait-on. Vous découvrirez ensuite comment inclure les œufs dans votre budget.

C’est malheureusement le même conseil que j’ai pour vous et pour tous les millennials. La façon dont nous faisons face à la crise du coût de la vie consiste à la regarder en face et à l’accepter comme une réalité.

C’est ce que coûtent les choses en ce moment.

Si vous êtes dans une situation où les choses (œufs, maisons, vêtements de travail adaptés à Zoom) coûtent plus cher que ce que vous pouvez vous permettre, voici vos options :

Gagne plus. Plus facile à dire qu’à faire, mais cela vaut vraiment la peine d’être fait.

Dépenser moins. C’est un peu plus facile à faire (puisqu’il y a toujours au moins un service d’abonnement à supprimer), mais économiser 10 $, 20 $ ou même 100 $ chaque mois ne résoudra probablement pas le plus gros problème.

Déménagez dans une zone où le coût de la vie est moins élevé. C’est ce que j’ai fait en 2017, et j’ai déménagé dans une zone où le coût de la vie est encore plus bas en 2020. J’ai acheté une maison à 2 % d’intérêt ; acheté une voiture en espèces. (Je sais que cela ne fonctionnera pas pour tout le monde, surtout si votre famille ou votre carrière vous lie à une partie spécifique du pays, mais au moins un des millennials qui lisent cette chronique devrait sérieusement y réfléchir.)

Pratiquez une gestion agressive de la dette. Acceptez que vous allez vous endetter à la consommation. Construisez-vous une cote de crédit exceptionnelle (les paiements à temps vous permettront d’y parvenir la plupart du temps). Devenez très doué pour mélanger vos soldes entre les cartes d’introduction APR à 0 %. Si vous pouvez obtenir un prêt personnel à 6 % d’intérêt, utilisez-le pour rembourser intégralement vos cartes. Rincez, faites mousser, ne manquez jamais un paiement.

Partagez le coût de la vie avec les autres. L’habitation multigénérationnelle, c’est une réalité ! Il en va de même pour les colocataires, le covoiturage et les jardins communautaires. Même de simples activités quotidiennes, comme échanger des services de garde d’enfants, des casseroles ou des vêtements de travail adaptés à Zoom avec un ami ou un voisin, peuvent contribuer à atténuer une partie de la hausse du coût de la vie.

Commencez à vous préparer là où vous voulez être dans cinq ans. Hé, c’est le même conseil que j’ai donné au premier auteur de la lettre ! Déterminez où vous pourriez vouloir aller dans votre carrière, surtout si vous pouvez vous positionner vers un emploi mieux rémunéré, et déterminez ce que vous devez faire pour y arriver. Demandez-vous quelles sont les étapes que vos proches sont susceptibles de vivre et commencez à mettre de côté l’argent dont vous aurez besoin pour les couvrir. Coupez un autre abonnement. Quittez les réseaux sociaux. Investissez dans ce qui compte et essayez de choisir les types d’investissements (famille, carrière, communauté) qui offrent les meilleurs rendements.

Et rappelez-vous : si les œufs deviennent trop chers, vous pouvez toujours les remplacer par de la compote de pommes non sucrée.