Inflation en hausse de 7,7 % au cours des 12 derniers mois

Le logement représente plus de la moitié de l’augmentation mensuelle globale, en hausse de 0,8 % après des gains constants de 0,7 % au cours des deux mois précédents. Les prix de l’énergie ont bondi en octobre, le prix de l’essence ayant augmenté de 4 % et celui du mazout de 19,8 % après avoir baissé le mois précédent.

Les coûts de l’essence, de la nourriture et du logement continuent d’augmenter en raison de divers facteurs, notamment des problèmes de chaîne d’approvisionnement, des interruptions de travail et d’autres événements comme la guerre en Ukraine.

“L’omniprésence des hausses de prix reste problématique”, déclare Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate. “Dans les catégories qui sont des nécessités – abri, nourriture et énergie – nous continuons à voir des augmentations importantes et constantes. Tout allégement significatif pour les budgets des ménages est encore quelque part à l’horizon.”

Le mois dernier, les prix des biens et services ont augmenté de 0,4 %, ce qui correspond aux attentes des grandes banques et des économistes. Cependant, l’inflation sous-jacente – qui mesure tous les éléments à l’exception des prix volatils des aliments et de l’essence – a été plus faible que prévu, avec une augmentation mensuelle de 0,3 %. De nombreuses grandes banques s’attendaient à ce que l’inflation sous-jacente augmente de 0,4 % ou 0,5 %.

Même si l’inflation diminue plus que prévu, des hausses continues des taux d’intérêt sont attendues jusqu’en 2023. La Réserve fédérale utilise les hausses des taux d’intérêt pour décourager les dépenses, mais les hausses augmentent également le coût de la dette pour les consommateurs, ce qui affecte combien les gens paient pour les prêts et le financement.



Mais les hausses de taux n’affectent pas les prix tout de suite. Ils ont un effet de décalage qui peut durer plusieurs mois, voire des années, en fonction de qui vous demandez. Cela pourrait expliquer pourquoi l’inflation a oscillé autour de 8 % pendant la majeure partie de l’année, malgré toutes les hausses de taux d’intérêt depuis mars.

La plupart des observateurs s’attendent à ce que la Fed mette en place une hausse de 0,5 point de pourcentage lors de sa réunion en décembre. Avec des chiffres d’inflation meilleurs que prévu ce mois-ci, il est moins probable que la Fed mette en œuvre sa cinquième hausse “jumbo” consécutive de 0,75 point de pourcentage depuis qu’elle a commencé à relever ses taux en mars.

