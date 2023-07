Inflation de la zone euro Juillet et données sur la croissance économique du PIB au deuxième trimestre

Initialement, une grande partie des pressions sur les prix dans la zone euro provenaient des coûts élevés de l’énergie, mais ces derniers mois, ce sont les prix des produits alimentaires qui y ont le plus contribué. Ce mois-ci, l’alimentation, l’alcool et le tabac ont encore une fois tiré l’inflation — les prix ont augmenté de 10,8 % en juillet, une hausse néanmoins inférieure à celle des mois précédents.

La zone euro a lutté contre une inflation élevée au cours de l’année écoulée, ce qui a conduit la BCE à subir une année entière de hausses de taux consécutives dans le but de faire baisser les prix. La semaine dernière, la banque centrale a de nouveau augmenté ses taux d’un quart de point de pourcentage, portant son taux directeur à 3,75 %.

L’inflation sous-jacente – qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie – est restée inchangée à 5,5% en juillet, ce qui, selon Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics, serait une « déception pour les décideurs ».

L’inflation de la zone euro a chuté en juillet et de nouveaux chiffres de croissance ont montré une reprise de l’activité économique au deuxième trimestre de cette année – mais les économistes craignent toujours qu’une récession ne se profile.

Les chiffres de l’inflation interviennent dans un contexte de croissance auparavant moribonde, avec une stagnation du PIB (produit intérieur brut) au premier trimestre de cette année. Mais une publication de données distincte lundi a montré que la croissance s’était accélérée au deuxième trimestre, augmentant de 0,3 %, soit plus que les 0,2 % attendus par les analystes interrogés par Reuters.

Cependant, Kenningham de Capital Economics a attribué le chiffre du PIB du deuxième trimestre à des augmentations ponctuelles en France et en Irlande, qui, selon lui, « donnent une impression trompeuse de la force sous-jacente de l’économie ».

« [It] ne change pas notre point de vue sur le fait que l’économie se dirige vers la récession », a-t-il écrit dans une note après la publication des données.

« À l’exclusion [France and Ireland] La croissance du PIB n’aurait été que de 0,04% t/t, soit zéro à une décimale ! Comme il est peu probable que ces facteurs se reproduisent au cours des prochains trimestres et que l’impact du resserrement de la politique monétaire continue de s’intensifier, nous pensons que le PIB de la zone euro se contractera au second semestre. »

Les économies de la France et de l’Irlande se sont montrées relativement résistantes au deuxième trimestre, la première affichant un taux de PIB de 0,5 %, tandis que la seconde a progressé de 3,3 %.

L’économiste principal de la zone euro d’ING, Bert Colijn, a noté l’Irlande comme une valeur aberrante.

« Sans l’Irlande, la croissance aurait été réduite de moitié. En examinant les composantes les plus volatiles, nous soutenons que l’économie est restée globalement stagnante », a déclaré Colijn dans une note. « A en juger par les données d’enquête dont nous disposons jusqu’à présent sur le troisième trimestre, les risques sont à la baisse pour les trimestres à venir. »

L’Espagne s’en est également bien sortie, avec une croissance de 0,4 %. L’Allemagne, cependant, s’est montrée plus faible au cours de la même période de trois mois, ne pas afficher de croissance.