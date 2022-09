Inflation : Combien de plus l’Action de grâces coûtera aux Canadiens

Le dîner de l’Action de grâces coûtera cher aux Canadiens cette année, selon les données compilées par le laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

Sylvain Charlebois, qui enseigne la politique alimentaire à l’université et dirige le laboratoire, explique que les prix de certains aliments de base du dîner de Thanksgiving ont augmenté de 26 % par rapport à mars 2020 et de 22 % par rapport à la même période l’an dernier. Statistique Canada a rapporté le 20 septembre que pour tous les produits alimentaires au détail, l’inflation était en hausse de 10,8 %.

“Les gens reçoivent moins pour leur argent pour se nourrir à Thanksgiving. Beaucoup de gens ont du mal là-bas », a déclaré Charlebois à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique lundi. Il a ajouté que sept pour cent des personnes interrogées par le laboratoire plus tôt en septembre ont admis avoir sauté des repas en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.

« Il y a plus de pression que jamais sur les familles », a-t-il déclaré.

La dinde, un pilier des dîners de l’Action de grâces au Canada, a augmenté son prix au kilogramme de 15 % en moyenne par rapport à l’année dernière et de 22 % par rapport à mars 2020, selon les nouvelles données.

Les pommes de terre sont 22 % plus chères que l’an dernier et 26 % plus chères qu’en mars 2020.

Le maïs congelé est en hausse de 6 % par rapport à l’an dernier, mais de seulement 1 % par rapport à mars 2020.

Le prix du pain a augmenté de 13 % par rapport à l’année dernière et de 21 % par rapport à 2020.

Les navets ne sont que 2 % plus chers cette année que l’an dernier, mais 26 % plus chers qu’en mars 2020.

Le coût du bacon, un aliment de base de l’Action de grâces dans la maison de Charlebois, a augmenté de 2 % par rapport à 2021 et de 25 % par rapport à mars 2020.

Les canneberges sont 12 % plus chères que l’an dernier et 14 % plus chères qu’en 2020, et le prix du beurre est en hausse de 13 % par rapport à l’année dernière et de 25 % par rapport à mars 2020.

Les personnes qui cherchent à compenser la hausse des prix des denrées alimentaires par des offres d’achat sont également déçues, a déclaré Charlebois.

“Les remises sont environ 10% inférieures (en valeur) à ce que nous voyions il y a à peine un an”, a déclaré Charlebois. “Et il y a moins de remises disponibles pour les consommateurs.”

UN « PHÉNOMÈNE MONDIAL »

Les Canadiens ne sont pas seuls dans leurs difficultés à payer pour la nourriture, a déclaré Charlebois, avec une poignée de facteurs mondiaux faisant grimper les prix dans des pays comme la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Australie, le Japon et les États-Unis.

“De manière générale, nous devons reconnaître qu’il s’agit d’un phénomène mondial”, a déclaré Charlebois. « Au sein du G7, le Canada a actuellement le troisième taux d’inflation alimentaire le plus bas. Seuls le Japon et la France ont un taux d’inflation inférieur.

En Allemagne, a-t-il dit, le taux d’inflation alimentaire a atteint 16,6 %.

L’un des principaux moteurs de l’inflation alimentaire mondiale, a déclaré Charlebois, reste la perturbation de la chaîne d’approvisionnement causée par la pandémie de COVID-19 et compliquée par les pénuries de main-d’œuvre.

“Les défis de la chaîne d’approvisionnement persistent depuis un certain temps”, a-t-il déclaré. “Ils sont toujours là et cela a rendu les choses plus coûteuses pour tout le monde.”

L’autre facteur principal est l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie, qui a fait grimper les prix des matières premières. Les matières premières sont des matières premières que les pays échangent pour être utilisées dans la fabrication et la production. Ils comprennent tout, des métaux précieux à l’énergie en passant par les produits agricoles comme le blé.

“Les prix ont en fait commencé à baisser depuis le pic du 17 mai, mais nous nous attendons à ce qu’ils augmentent au cours des prochains temps en raison d’une récolte plus faible que prévu.”

Ensuite, il y a la question très canadienne du pouvoir d’achat du huard par rapport au dollar américain. Au 26 septembre, le huard valait 73 cents pour chaque dollar américain, ce qui pourrait causer des problèmes aux épiciers alors que l’automne cède la place à l’hiver.

“Nous importons beaucoup de nourriture de l’étranger pendant l’hiver et beaucoup de nos épiciers négocient les prix maintenant, donc avec un dollar plus faible, leur pouvoir d’achat va baisser”, a déclaré Charlebois. “Le dollar canadien s’affaiblit de jour en jour alors que nous entrons dans l’automne, et cela va être un problème.”