Inflation au Canada : les dirigeants de l’épicerie sur des allégations de profit

OTTAWA –

Les dirigeants de l’épicerie contestent l’accusation selon laquelle les géants de l’épicerie profitent de l’inflation pour augmenter leurs propres bénéfices.

Des dirigeants de Loblaw et d’Empire ont témoigné devant le comité de l’agriculture de la Chambre des communes lundi dans le cadre de son étude sur l’inflation alimentaire.

“Empire n’aime pas l’inflation”, a déclaré Pierre St-Laurent, chef de l’exploitation d’Empire, la société mère de Sobeys.

Jodat Hussain, vice-président principal du financement de détail de Loblaw, a déclaré aux députés que Loblaw augmentait les prix parce que les fournisseurs facturaient plus et que les marges brutes de l’entreprise sur les aliments étaient restées stables.

“Fondamentalement, les prix des épiceries ont augmenté parce que les coûts des produits que les épiciers achètent auprès des fournisseurs ont augmenté”, a déclaré Hussain.

L’exécutif a déclaré que Loblaw repousse les fournisseurs lorsqu’ils proposent d’augmenter les prix, citant son désaccord avec Frito-Lay sur le prix des croustilles, qui a conduit à des étagères vides pendant le conflit.

L’augmentation rapide du coût des produits d’épicerie est devenue un sujet brûlant en politique, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 11 % en octobre par rapport à l’année précédente.

Et le soulagement ne devrait pas arriver de sitôt.

Selon la 13e édition du Rapport sur les prix des aliments au Canada publiée lundi, le coût total de l’épicerie pour une famille de quatre personnes devrait être de 1 065 $ de plus qu’il ne l’était cette année.

L’étude sur l’inflation alimentaire par le comité de la Chambre des communes a été demandée par le porte-parole du NPD en matière d’agriculture, Alistair MacGregor.

Les néo-démocrates ont accusé des entreprises comme Loblaw de profiter de l’inflation en augmentant injustement les prix pour les consommateurs.

Les députés ont entendu des témoignages d’autres intervenants de l’industrie de l’épicerie, dont le Conseil canadien du commerce de détail; Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada ; et Producteurs de fruits et légumes du Canada.

« Nous vivons une confluence unique d’événements – guerre, conditions météorologiques extrêmes et flambée des prix du carburant, qui s’ajoutent aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux pénuries de main-d’œuvre », a déclaré Karl Little, vice-président principal des affaires publiques du Conseil canadien du commerce de détail.

Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie, a également comparu devant les députés. Le chercheur en alimentation s’est dit préoccupé par le manque de surveillance de la concurrence qui, selon lui, alimente la méfiance entre les consommateurs et les épiciers.

« Le Bureau de la concurrence déçoit constamment le public canadien en ne fournissant pas un soutien énergique aux législateurs au Canada alors qu’il se contente d’approuver des acquisitions et de superviser des enquêtes avec peu ou pas de vigueur », a déclaré Charlebois.

Le Bureau de la concurrence a annoncé en octobre qu’il lançait une étude pour déterminer si le secteur très concentré de l’épicerie contribue à la hausse des prix des aliments.

L’organisme de surveillance de la concurrence devrait fournir un ensemble de recommandations au gouvernement dans son rapport final, qu’il prévoit de publier en juin.

Le comité tiendra également une autre réunion sur l’inflation alimentaire le 12 décembre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 décembre 2022.