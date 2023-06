Inflation au Canada : D’autres hausses de taux d’intérêt prévues ?

TORONTO-

Dans la foulée de la hausse inattendue des taux de la Banque du Canada, les économistes pointent vers un nouveau resserrement à court terme.

Mercredi, la Banque du Canada a surpris la majorité des experts en augmentant les taux d’intérêt de 25 points de base à 4,75 %, la première hausse de la banque depuis janvier.

Dans un communiqué, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré: « La demande excédentaire dans l’économie semble être plus persistante que prévu. »

Earl Davis, responsable des titres à revenu fixe chez BMO Global Asset Management, a déclaré que la hausse des taux de mercredi est un signal que de nouvelles hausses pourraient ne pas tarder.

« Lorsque la Banque du Canada commence à grimper, ce n’est pas seulement une randonnée, c’est plusieurs randonnées », a-t-il déclaré à BNN Bloomberg. « Donc, parce qu’ils marchent aujourd’hui, je m’attends à en voir un, sinon deux, de plus sur la ligne avant qu’ils ne s’arrêtent à nouveau. »

Davis avait précédemment prédit que les taux atteindraient 6% d’ici la fin de l’année, mais a depuis déplacé cette estimation à 5 ou 5,50%, bien que les taux puissent atteindre 6% aux États-Unis.

Davis a ajouté que l’annonce de mercredi se résume à des « anticipations d’inflation » qui remontent ou bloquent leur déclin.

« S’ils recommencent, ce que je prévois, c’est qu’ils tirent dans la foule de l’inflation, car ils doivent maintenant réduire les attentes », a-t-il déclaré.

Davis n’est pas le seul à s’attendre à de nouvelles hausses en cours, Steven Ranson, président et chef de la direction de Home Equity Bank, s’attend également à ce que d’autres augmentent.

« Il y a probablement encore 25 points de base à venir peut-être pas en juillet, mais peut-être en septembre si l’inflation ne baisse pas, et il ne semble pas que ce soit le cas », a-t-il déclaré. « Arriver à ce chiffre de 2% va être difficile et il semble que nous en soyons loin. »

John Murray, ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada et actuel chercheur principal à l’Institut CD Howe, a déclaré qu’il prévoyait que la banque centrale pourrait augmenter les taux d’intérêt deux ou trois fois de plus avant la fin de cette année alors qu’elle continue de cibler l’inflation – bien que ce qui vient ensuite soit «tout à fait incertain».

Murray a suggéré que la Banque du Canada pourrait utiliser d’autres approches de « resserrement quantitatif actif » en plus des hausses de taux d’intérêt, comme la vente de son inventaire d’obligations.

En fin de compte, Murray a déclaré à BNN Bloomberg qu’il pensait que la banque centrale serait en mesure de ramener l’inflation à son objectif de 2% en utilisant la politique monétaire.

« Je pense que les banques centrales ici et ailleurs sont absolument déterminées à atteindre et à maintenir leur objectif », a-t-il déclaré. « C’est une question de combien de serrage est nécessaire et sous quelle forme. »

Pendant ce temps, Josh Nye, économiste principal à la Banque Royale du Canada, a déclaré dans un communiqué s’attendre à de nouvelles hausses.

« Nous nous attendions à ce que si la BdC sortait de la ligne de touche, elle aurait l’intention d’augmenter plus d’une fois. Si 4,50 % n’était pas suffisamment restrictif, il est difficile de penser que 4,75 % le sont », a-t-il déclaré.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que d’autres randonnées sont à venir.

« Beaucoup dépendra des données, si nous regardons la réunion de juillet, il y a plusieurs éléments de données qui pourraient influencer cette décision », a déclaré David Doyle, responsable de l’économie chez Macquarie Group.

La prochaine annonce de taux est prévue pour le 12 juillet.



Avec des fichiers de Holly McKenzie-Sutter