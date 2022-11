Inflation au Canada : Comparaison des pays du G20

Les dirigeants mondiaux du Groupe des 20 ont conclu cette semaine un sommet de deux jours en Indonésie à un moment où presque tous les pays membres luttent contre des taux d’inflation vertigineux.

Bien qu’elle soit restée stable au Canada en octobre par rapport au mois précédent, l’inflation reste obstinément élevée dans de nombreux pays du G20 et n’a pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie. Par le biais d’une déclaration, les économies du G20 ont convenu de réguler les taux d’intérêt pour éviter tout « débordement entre pays ».

Jusqu’à présent, l’Argentine est en tête des économies du G20 avec un taux d’inflation stupéfiant de 88 % en octobre, dépassant celui de la Turquie à 85,5 %.

Parmi les économies avancées du G20, le Royaume-Uni est confronté à la deuxième inflation la plus élevée de 11,1 %, après que l’Italie a enregistré 12,8 % en octobre 2022.

Le taux d’inflation actuel du Canada était de 6,9 ​​% en octobre, ce qui correspond aux 6,9 % enregistrés en septembre.

Jusqu’à présent, les taux d’inflation élevés ont conduit à l’insécurité alimentaire, et couplés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux effets pandémiques persistants, il est devenu “de plus en plus évident” qu’il y a un ralentissement de la croissance économique mondiale, selon le Fonds monétaire international ( FMI) suivi des progrès des économies du Groupe des Vingt (G20).

“Malgré les preuves croissantes d’un ralentissement mondial, les décideurs devraient continuer à donner la priorité à la maîtrise de l’inflation, qui contribue à une crise du coût de la vie”, a écrit Tryggvi Gudmundsson, économiste au Département des études du FMI, sur un blog du FMI. Les groupes les plus vulnérables et les pays à faible revenu, a-t-il dit, seront probablement les plus durement touchés, et les récents indicateurs du G20 confirment que “les perspectives sont plus sombres”.

Mesures basées sur des enquêtes du FMI

“Nous assistons à un renversement de tout ce pour quoi nous nous sommes battus : réduire la pauvreté, réduire la faim”, a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI lors du sommet des dirigeants du G20 le 15 novembre. “Maintenant, nous avons 345 millions de personnes qui souffrent d’une crise alimentaire. Dans un rapport séparé de la Banque mondiale publié lundi, l’insécurité alimentaire était une préoccupation majeure, l’inflation intérieure des prix alimentaires restant élevée dans presque tous les pays à revenu faible et intermédiaire et les pays à revenu élevé.

Composé de certaines des économies les plus importantes et les plus importantes du monde, dont l’Union européenne (UE), le G20 représente 80 % de la production économique mondiale et les deux tiers de la population mondiale. Les principales économies du G7 telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada font toutes partie du G20. Mais contrairement au G7, le Groupe des 20 comprend également certains des plus grands marchés émergents comme l’Inde, la Chine et le Brésil.

Impacts de la guerre en Ukraine

L’impact de la guerre en Ukraine a dominé les pourparlers du sommet du G20, le premier depuis que la Russie a envahi l’Ukraine cette année.

“La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle cause d’immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes de l’économie mondiale – en freinant la croissance, en augmentant l’inflation, en perturbant les chaînes d’approvisionnement, en aggravant l’insécurité énergétique et alimentaire et en augmentant les risques pour la stabilité financière”. déclaration des dirigeants.

Le Canada a été parmi les plus énergiques pour exhorter les pays du G20 à condamner la guerre de la Russie contre l’Ukraine, qui a contribué à aggraver l’inflation. Le rapport du G20 du FMI a souligné que la guerre en cours a non seulement conduit à une crise humanitaire, mais a également nui à la reprise du marché du travail dans plusieurs marchés émergents d’Indonésie et d’Afrique du Sud. Les sanctions associées ont en outre contribué aux perturbations de l’approvisionnement, à l’augmentation de l’insécurité alimentaire et aux problèmes énergétiques, en particulier dans toute l’Europe.

L’activité économique dans les économies avancées du G20 s’est affaiblie

Avec des taux d’inflation tenaces, les Perspectives de l’économie mondiale du FMI ont récemment revu à la baisse ses perspectives de croissance pour tous les pays du G20, à l’exception de la Chine.

L’économie canadienne devrait croître de 3,3 % cette année, pour ensuite ralentir à 1,5 % en 2023. Selon le rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, la croissance du PIB devrait ralentir pour se situer entre 0 % et 0,5 % d’ici la fin de 2022 et le premier semestre de 2023.

La croissance globale a été revue à la baisse pour les pays avancés du G20, passant de 2,1 % cette année à 0,9 % en 2023. En comparaison, les données ont montré que les économies émergentes du G20 devraient faire preuve d’une plus grande résilience, avec une croissance prévue de 3,8 % en 2023 par rapport à 3,7 % en 2022.

La politique monétaire du G20 devrait encore se durcir

Certains des mouvements de resserrement les plus importants depuis des décennies ont été observés dans les économies avancées du G20 que sont le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de 3,25 % à 3,75 %, tout en prédisant que le pays pourrait connaître une récession potentielle au premier semestre de 2023.

La Réserve fédérale américaine a été la plus agressive avec ses taux d’intérêt, les portant à un niveau jamais vu depuis avant la crise financière mondiale. En janvier 2022, son taux directeur variait entre zéro et 0,25 %, mais le taux d’intérêt le plus récent en novembre se situait entre 3,75 et 4 %. En juillet, la Banque centrale européenne (BCE) a commencé à relever ses taux pour la première fois depuis 2011 et a jusqu’à présent relevé ses taux directeurs de 200 points de base au total.

Mesures basées sur une enquête du FMIA l’exception notable de la Chine et du Japon, les banques centrales de toutes les économies du G20 ont augmenté de manière agressive les taux d’intérêt. Certaines économies de marché émergentes comme l’Argentine, le Brésil et le Mexique ont resserré leur politique monétaire plus tôt que les économies avancées du G20.

Une reprise forte, durable, équilibrée et inclusive

« Un monde divisé perdrait au moins 1,5 % de son PIB par an », a déclaré Georgieva. “Et le coût serait beaucoup plus élevé – 2 fois plus élevé ou plus – pour les économies ouvertes, celles qui dépendent de la coopération internationale.”

Le rapport avertit que les pressions de la fragmentation mondiale pourraient probablement détruire tous les gains de décennies de mondialisation croissante, mais les efforts collectifs du G20 pourraient aider à relever les défis auxquels le monde est confronté.

“Les économies les plus riches doivent rester engagées à continuer de soutenir les plus pauvres”, indique le rapport.