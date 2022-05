Inflation au Canada : comment nous nous comparons aux autres pays du G7

Alors que les Canadiens ressentent la douleur d’une inflation record, parmi les pays du G7, nous sommes dépassés par l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui connaissent également des taux d’augmentation astronomiques au cours de la dernière année.

Alors qu’une grande partie de cette inflation est alimentée par des fermetures pandémiques et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a amplifié ces pressions existantes parmi les économies avancées, qui constatent une hausse des prix dans presque tout – de la nourriture et des engrais à l’énergie et au gaz naturel.

Les retombées du COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne affectent désormais les poches de nombreux ménages dans les économies avancées du G7.

Avec la réunion des ministres des Finances du G7 en cours cette semaine à Bonn, en Allemagne, CTVNews a compilé des données du Fonds monétaire international (FMI), de Statistique Canada et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour analyser et comparer la façon dont l’inflation au Canada figure parmi ses pairs du G7.



L’inflation frappe tous les pays du G7, mais le Royaume-Uni est en tête avec 9 %

Alors que tous les pays du G7 ont connu une hausse de l’inflation, le Royaume-Uni a grimpé à 9% en avril, son plus haut niveau depuis le début des années 1980. Pendant ce temps, les États-Unis ont atteint leur plus haut niveau en plus de 40 ans, à 8,3 %. L’inflation la plus élevée au Canada a également atteint un sommet à 6,8 %, le plus élevé depuis 1991.

Un récent rapport du FMI montre que les perspectives économiques mondiales ont subi un énorme revers, largement exacerbé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le rapport indique que de tels événements augmentent les risques économiques et que les compromis politiques peuvent devenir plus difficiles. L’inflation est désormais un « danger clair et présent pour de nombreux pays », selon le rapport.

Les experts du FMI prévoient qu’en raison des perturbations liées à la guerre, l’inflation mondiale restera élevée beaucoup plus longtemps que prévu auparavant.





Parmi ses pairs du G7, le Canada affiche le quatrième taux d’inflation le plus élevé, suivi de l’Italie, de la France et du Japon. Avec un taux d’inflation le plus bas estimé à 2 %, le Japon connaît sa plus forte inflation en trois décennies.

Les banques centrales de tous les pays du G7 se précipitent maintenant pour resserrer leur politique monétaire, car beaucoup s’éloignent de leurs objectifs d’inflation. Pas plus tard que le mois dernier, la Banque du Canada a relevé son taux directeur cible d’un demi-point de pourcentage à 1 % pour freiner l’inflation. Il a en outre déclaré qu’il y aurait d’autres hausses de taux.

La crise ukrainienne gonfle les prix des denrées alimentaires et de l’énergie

Dans un récent discours à Montréal, le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Toni Gravelle, a déclaré qu’une «tempête parfaite» avait stimulé l’inflation.

Pour les consommateurs, c’est un double coup dur.

Les bouleversements économiques provoqués par la pandémie et la guerre en Ukraine ont eu un impact sur l’inflation, a déclaré Gravelle dans ses remarques. Les achats réguliers comme l’essence et les produits d’épicerie continueront d’augmenter en raison de la hausse des prix des produits de base comme le pétrole, le blé et les engrais.

De plus, en raison du coût de production élevé, les entreprises répercutent une partie de ce coût sur les ménages ordinaires.

Selon Statistique Canada, la hausse des prix des engrais et du gaz naturel a fait augmenter les coûts pour les agriculteurs, qui ont répercuté une partie de ces coûts sur les consommateurs.

Presque tous les pays du G7 ressentent désormais la douleur des prix alimentaires élevés.

Alors que les États-Unis ont l’inflation alimentaire la plus élevée parmi tous les pays du G7, le coût de la nourriture au Royaume-Uni est également en forte hausse, ainsi que les inquiétudes concernant la pénurie alimentaire.

Des données récentes de l’OCDE montrent que le Canada a la deuxième inflation alimentaire la plus élevée parmi ses pairs du G7.

Les experts au Canada affirment que la hausse de l’inflation poussera davantage de Canadiens au risque de souffrir de la faim, car l’inflation dépasse leurs budgets d’épicerie.





L’un des principaux contributeurs à l’inflation des carburants est le prix de l’énergie.

La Russie fournissant environ 19 % du gaz naturel mondial et 11 % du pétrole, les prix de l’énergie ont bondi de façon alarmante et cela vaut pour tous les pays du G7. Le Canada est en retard sur les pays du G7 en ce qui concerne les prix de l’énergie.

Les pays européens du G7 sont durement touchés.

Parmi les économies du G7, l’Allemagne est la plus dépendante du carburant russe et la forte baisse des prix est ressentie par son secteur commercial à forte intensité industrielle ainsi que par les consommateurs. Selon des données récentes de l’OCDE, les prix au comptant du gaz en Europe sont plus de 10 fois plus élevés qu’il y a un an. Le prix du pétrole a également doublé sur la même période.

Pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie, l’Allemagne a récemment réduit sa taxe sur les carburants grâce à un programme énergétique de 16,5 milliards de dollars américains. D’autres pays européens du G7 ont pris des mesures similaires.

Avec la crise ukrainienne en cours, la France a également introduit de nouvelles mesures pour aider les ménages, les entreprises, les agriculteurs et les pêcheurs à faire face à la hausse des prix de l’énergie. L’année dernière, la France a plafonné les hausses des prix du gaz et de l’électricité et a offert des aides financières aux ménages à faible revenu. Pour protéger les entreprises et les consommateurs contre des factures plus élevées, l’Italie a approuvé un paquet de 4,9 milliards de dollars américains. Le paquet couvrira 5,2 millions de familles en maintenant leurs factures d’énergie au niveau observé l’été dernier.





Avant la réunion du G7, dans un récent discours au Forum économique de Bruxelles mardi, la secrétaire américaine au Trésor, Janet L. Yellen, a félicité les dirigeants européens pour leur proposition d’éliminer progressivement tous les approvisionnements énergétiques russes d’ici six mois.

“Aucun pays ne contrôle le vent et le soleil. Faisons en sorte que ce soit la dernière fois que l’économie mondiale soit prise en otage par les actions hostiles de ceux qui produisent des combustibles fossiles », a-t-elle déclaré.