Inflation alimentaire : fin en vue, selon un expert

Alors que la hausse du coût des aliments continue de dépasser le taux global d’inflation, un expert canadien affirme que l’industrie a peut-être déjà atteint son apogée.

Statistique Canada a annoncé mercredi que le taux d’inflation annuel du pays était passé à 8,1 % en juin, ce qui en fait le plus grand changement annuel depuis janvier 1983.

Les Canadiens ont également continué de voir des prix plus élevés à l’épicerie, le coût des aliments ayant augmenté de 8,8 % par rapport à juin l’an dernier, bien que ce taux soit inchangé par rapport à mai.

Les deux, cependant, sont encore plus élevés que le taux d’inflation à la consommation de juin.

“C’est certainement la raison pour laquelle les gens remarquent toujours des prix plus élevés à l’épicerie et au restaurant”, a déclaré mercredi à CTV News Channel Sylvain Charlebois, professeur et directeur principal du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

“Mais la bonne nouvelle est que je crois que notre taux d’inflation alimentaire a atteint un sommet dans notre pays, donc nous commençons enfin à voir le bout du tunnel de l’inflation alimentaire.”

Le prix de l’essence, qui a augmenté de plus de 50 % en juin par rapport à il y a un an, est en grande partie à l’origine de la dernière augmentation de l’inflation, selon StatCan.

Hors essence, l’inflation a augmenté de 6,5 % en juin, contre 6,3 % en mai.

Les derniers chiffres surviennent après que le Canada a connu une augmentation de 7,7 % de l’inflation d’une année sur l’autre en mai, en hausse de près d’un point de pourcentage par rapport à avril.

Charlebois a déclaré que l’inflation augmentait plus rapidement dans certaines régions. Les chiffres de StatCan montrent que certains produits ont connu des augmentations plus importantes de leur prix de détail moyen par rapport à d’autres.

“Mais d’une manière générale, je pense que l’industrie alimentaire commence également à contrôler les éléments liés à la chaîne d’approvisionnement et à l’impact du conflit ukrainien”, a-t-il déclaré.

Citant la société d’analyse de données NielsenIQ, M. Charlebois a déclaré que les Canadiens semblent également acheter plus de nourriture dans les magasins à un dollar, les ventes d’aliments ayant augmenté de 18 % depuis mars. Il a qualifié cette tendance de consommation de « commerce à la baisse ».

Dans une déclaration distincte fournie à CTVNews.ca, Charlebois a déclaré que le secteur agricole canadien devrait également connaître une forte récolte cette année, ce qui contribuera à maintenir les prix des produits de base bas.

Mais dans l’ensemble, il a dit qu’il ne s’attend pas à ce que les prix d’une année à l’autre baissent de si tôt.





Récemment, la Commission canadienne du lait a approuvé une deuxième augmentation du prix du lait de 2,5 %, ou deux cents le litre, pour l’année, qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre.

Cela fait suite à une augmentation de 8,4 %, ou 6 cents le litre, en février.

Les producteurs ont indiqué que l’augmentation des coûts de production était la raison de cette augmentation.

Mais la Fédération canadienne des contribuables a critiqué la commission pour avoir accordé des augmentations de salaire et des primes pendant la pandémie de COVID-19 tout en augmentant les prix du lait.

“Il n’y a rien de mal avec les bonus, mais le manque de transparence est tout simplement inacceptable”, a déclaré Charlebois dans le communiqué envoyé par courrier électronique.

« Les contribuables et les consommateurs méritent mieux. Notre système de quotas a été conçu pour mettre notre secteur laitier à l’abri des cycles inflationnistes. Quelque chose ne fonctionne pas.

Entre-temps, la Banque du Canada a augmenté son taux d’intérêt à un jour à 2,5 % le 13 juillet pour tenter de modérer l’inflation, après une série de hausses plus tôt cette année.

Charlebois a déclaré qu’avant la hausse des taux d’intérêt, le marché était “inondé de liquidités”, ce qui a contribué à augmenter les prix, y compris à l’épicerie.

Maintenant, avec la hausse des taux d’intérêt, certains prix devraient s’attendre à fléchir ou à baisser, a-t-il dit, tandis que les importations deviendront moins chères en raison d’un huard plus fort.

Cependant, il a déclaré que de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine pourraient ajouter de la pression sur le dollar canadien.

Quant à ce qui nous attend, un rapport sur les prix des aliments pour 2022 publié par l’Université Dalhousie, ainsi que l’Université de Guelph, l’Université de la Saskatchewan et l’Université de la Colombie-Britannique, prévoit que l’inflation des aliments augmentera jusqu’à 7 % d’ici la fin de l’année.



Avec des fichiers de CTV News et de La Presse Canadienne