Inflation alimentaire : augmenter les options de consommation, selon un chercheur

De meilleures protections et options pour les consommateurs ne sont que quelques-unes des façons dont Ottawa peut aider à remédier à l’inabordabilité des aliments au Canada, selon l’auteur principal d’un nouveau rapport sur les prix, car les factures d’épicerie moyennes devraient augmenter au cours de la nouvelle année.

Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie et directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’école, s’est entretenu lundi avec Your Morning et CTV News Channel de CTV au sujet du Rapport sur les prix des aliments au Canada pour 2023, qui prévoit une augmentation prochaine des coûts d’épicerie entre cinq et sept par cent.

Une famille de quatre personnes peut s’attendre à ce que sa facture d’épicerie annuelle augmente de 1 065 $ à 16 288 $ en 2023, s’appuyant sur des mois d’augmentations de prix qui n’ont pas été vues depuis des décennies.

Les prix devraient commencer à se stabiliser dans la seconde moitié de 2023, a déclaré Charlebois, dans un contexte de ralentissement économique attendu et d’épiciers offrant potentiellement plus d’offres aux consommateurs.

Parallèlement à la guerre en Ukraine, il a déclaré que les “inefficacités” de la chaîne d’approvisionnement avaient également compromis la durée de conservation de certains produits, un terme appelé “stockage”, qui aurait coûté aux Canadiens des centaines de millions de dollars en seulement six mois. .

Les Canadiens ont peut-être aussi remarqué que le prix de la laitue a grimpé il y a plusieurs semaines en raison d’une pénurie en Californie.

“Le fait qu’il y ait des pannes dans la chaîne d’approvisionnement offrira en fait aux consommateurs des produits qui ne sont plus aussi frais qu’avant”, a déclaré Charlebois.

“Ainsi, lorsque vous achetez un produit, vous rentrez chez vous, il ne durera pas aussi longtemps et vous êtes essentiellement obligé de jeter ce produit, ce qui augmente essentiellement votre facture alimentaire.”

Charlebois doit témoigner devant le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes lundi après-midi, avec des dirigeants de Loblaw et d’Empire Co., sur l’inflation des prix alimentaires.

En plus de renforcer le Bureau de la concurrence du Canada, Charlebois a déclaré que le pays avait besoin de plus de “discipline de la chaîne d’approvisionnement” et de plus grandes protections pour les épiciers indépendants.

«Nous avons vu beaucoup de magasins fermer ces derniers temps et nous avons besoin de plus d’options pour les consommateurs. Ce sont les choses que je recommanderais à Ottawa en ce moment», a-t-il déclaré.

Pour l’instant, son conseil aux consommateurs – si vous voyez un produit trop cher, ne l’achetez pas, car les prix changent si rapidement.

“Donnez-vous une chance, donnez-vous du temps et vous économiserez de l’argent”, a déclaré Charlebois.



Avec des fichiers de la rédactrice de CTVNews.ca Tara De Boer, de la productrice de politique en ligne de CTVNews.ca Rachel Aiello et de la Presse canadienne