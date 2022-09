Inflation : 5 choses sur le plan d’abordabilité du Canada

OTTAWA –

Les libéraux ont lancé la session d’automne du Parlement mardi en déposant deux nouveaux projets de loi prévoyant des dépenses de plus de 4,5 milliards de dollars qui, espèrent-ils, réduiront la hausse du coût de la vie pour les Canadiens à revenu modeste.

Voici cinq choses à savoir sur le nouveau plan d’abordabilité du gouvernement :

1. LES LIBÉRAUX ESPÉRENT DOUBLER LES CRÉDITS DE TPS

Environ 11 millions de personnes qui ont déjà droit à des crédits de TPS bénéficieront du double de l’allégement pendant environ six mois dans le cadre du projet de loi proposé. S’il est adopté, les célibataires sans enfants recevront jusqu’à 234 $ de plus, et les couples avec deux enfants recevront jusqu’à 467 $ de plus cette année. Les personnes âgées recevraient en moyenne 225 $ de plus, selon les estimations du gouvernement.

2. CERTAINS ENFANTS SONT ADMISSIBLES AUX DOLLARS DE SOINS DENTAIRES

Les enfants de moins de 12 ans dont les familles ont un revenu annuel inférieur à 90 000 $ sont admissibles à une nouvelle prestation de soins dentaires s’ils n’ont pas déjà une assurance dentaire. Le gouvernement fédéral affirme que les familles admissibles recevront jusqu’à 650 $ par enfant et par année, selon leur revenu.

Alors que l’Agence du revenu du Canada demandera des détails sur les rendez-vous chez le dentiste et s’attendra à ce que les parents conservent les reçus pour montrer comment l’argent a été dépensé, le gouvernement dit qu’il ne viendra pas appeler si les familles ne dépensent pas chaque centime comme prévu.

Si l’ARC découvre que des personnes les ont intentionnellement induits en erreur ou ont utilisé les fonds de manière inappropriée, elles pourraient toutefois être passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $.

La prestation n’est qu’une mesure temporaire pendant que le gouvernement fédéral travaille sur un programme de soins dentaires plus complet et à long terme.

3. UNE PEU D’AIDE ARRIVE POUR LES PERSONNES DONT LE LOYER MANGE LEUR SALAIRE

L’un des projets de loi proposés créerait également un supplément unique de 500 $ à l’Allocation canadienne pour le logement. Le chèque serait offert aux familles dont le revenu est inférieur à 35 000 $ ou aux célibataires gagnant moins de 20 000 $, qui dépensent également au moins 30 % de leur revenu en loyer.

L’idée est de rendre le loyer plus abordable pour les locataires à faible revenu aux prises avec le coût de la vie.

4. LE CALENDRIER DES PAIEMENTS DÉPENDRA DE LA RAPIDITÉ À LAQUELLE LE PROJET DE LOI DEVIENT LOI

Les projets de loi contiennent environ 4,5 milliards de dollars de dépenses, dont 3,1 milliards de dollars n’étaient pas déjà prévus dans le budget 2022.

Les ministres du gouvernement tiennent à faire adopter rapidement les projets de loi à la Chambre des communes afin que les chèques puissent être livrés d’ici décembre – un mois particulièrement difficile pour de nombreuses familles à court d’argent.

Ils peuvent être certains que les projets de loi seront adoptés avec l’aide du NPD, qui a réclamé les trois mesures, mais la vitesse à laquelle cela se produira pourrait finalement dépendre des conservateurs de l’opposition, qui contestent la méthode des libéraux pour lutter contre l’abordabilité.

5. LES POLITICIENS S’ENTRETIENNENT POUR SAVOIR SI LES DÉPENSES AGGRAVERONT L’INFLATION

Le nouveau chef conservateur Pierre Poilievre s’est prononcé contre les libéraux, alléguant que leur plan “imprime plus d’argent, emprunte plus d’argent et jette de l’essence sur le feu inflationniste que le premier ministre a créé”.

Lors d’une conférence de presse, le ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, a répliqué en disant que les dépenses ne sont “pas une mesure inflationniste” car elles vont à des personnes en difficulté et qui n’ont pas d’économies dans lesquelles puiser.

Il a déclaré que les nouvelles dépenses représentaient une fraction de l’économie canadienne globale, qui s’élevait à environ 2,6 billions de dollars. “Donc, c’est comme jeter une pierre dans le lac – le lac ne s’inonde pas. Et c’est ce que nous faisons très attention à faire.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 septembre 2022.