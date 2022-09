Inflation : 1/4 des Canadiens réduisent leurs achats alimentaires

Au milieu de la flambée des prix dans les épiceries, un nouveau sondage a révélé que 23,6 % des Canadiens ont dû réduire la quantité de nourriture qu’ils achetaient. L’enquête, menée par le laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie en partenariat avec Caddle, a été menée du 8 au 10 septembre et a impliqué 5 000 Canadiens d’un océan à l’autre. Au cours de la dernière année, 8,2 % ont déclaré avoir dû modifier leur régime alimentaire pour économiser de l’argent sur la nourriture et 7,1 % ont déclaré avoir sauté des repas en raison du coût des courses. « Il y a ce sentiment de désespoir. Vingt-quatre pour cent des Canadiens achètent littéralement moins de nourriture en raison de la hausse des prix et de ce nombre, près de 70 % sont des femmes. Il est donc fort probable que les enfants soient touchés par ce qui se passe. sur l’inflation alimentaire », a déclaré mardi Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire, à CTV News Channel. L’enquête a également révélé que près des trois quarts des consommateurs changeaient leurs habitudes d’achat afin de profiter de meilleures offres à l’épicerie. Parmi les répondants, 33,7 % ont déclaré avoir utilisé plus de points du programme de fidélisation pour payer leurs courses au cours de la dernière année. De plus, 32,1 % ont dit qu’ils lisaient plus souvent les circulaires et 23,9 % ont dit qu’ils utilisaient plus de coupons à l’épicerie. Les chiffres de Statistique Canada publiés mardi ont montré que le taux d’inflation d’une année sur l’autre était de 7,0 % pour le mois d’août. Mais alors que le taux d’inflation global a diminué par rapport au mois précédent, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 10,8 % depuis l’an dernier, le rythme le plus rapide en plus de 40 ans. “Le taux d’inflation des aliments dépasse le taux d’inflation général depuis plusieurs mois maintenant. Et c’est pourquoi les Canadiens sont obligés d’adopter de nouvelles stratégies”, a déclaré Charlebois. Certains Canadiens ont dit qu’ils cherchaient des aubaines dans différents types de magasins. Parmi les répondants au sondage, 19,1 % ont déclaré avoir visité davantage de magasins à prix réduits (tels que No Frills ou FreshCo) pour faire leurs courses, tandis que 11,5 % ont déclaré visiter plus fréquemment des magasins à un dollar pour acheter de la nourriture. De plus, 8,0 % des Canadiens ont déclaré avoir changé d’épicerie principale au cours de la dernière année, tandis que 12,9 % ont déclaré avoir commencé à visiter plus d’un magasin. De plus, 18,0 % ont déclaré acheter plus souvent de la nourriture en vrac. “Contrairement à il y a 40 ans, lorsque l’inflation alimentaire n’était un problème que pendant quelques mois, les Canadiens sont absolument conscients maintenant que ce ‘boogeyman’ de l’inflation alimentaire sera là pendant un certain temps”, a déclaré Charlebois. Le sondage a également révélé que 40,6 % des Canadiens ont déclaré qu’ils essayaient de gaspiller moins de nourriture maintenant qu’il y a 12 mois, tandis que 19,7 % achètent davantage d’aliments à prix réduits qui sont sur le point de se périmer. Le Canada atlantique avait le pourcentage le plus élevé de consommateurs achetant plus d’aliments presque périmés à 29,1 %, suivi des Prairies à 19,5 %. « Considérer la réduction du gaspillage alimentaire comme la première chose que font les consommateurs pour réduire les coûts est encourageant », a déclaré Janet Music, co-auteur du rapport, dans un communiqué de presse. “Les consommateurs semblent voir la réduction du gaspillage alimentaire comme une forme d’incitation, et pas seulement comme un moyen d’adopter un mode de vie plus durable.” Certains Canadiens (15,5 %) ont également commencé à cultiver davantage leur nourriture. L’Ontario avait le pourcentage le plus élevé de répondants qui ont déclaré cultiver leur propre nourriture à 17,4 %, suivi de la Colombie-Britannique à 16,2 %. De plus, 21,0 % choisissent d’acheter plus d’aliments de marques privées telles que No Name et Compliments. Les marques maison sont les plus populaires au Canada atlantique, où 27,8 % ont déclaré acheter plus d’aliments de marque maison, suivis du Québec avec 22,5 %. Vendredi dernier, le dollar canadien a également chuté à son plus bas niveau en deux ans par rapport au dollar américain. Charlebois dit que si le huard continue de glisser, les pressions inflationnistes pourraient se poursuivre pendant une bonne partie de l’hiver. “Si notre devise continue de baisser, devinez ce qu’il adviendra des importations? Elles seront plus coûteuses parce que notre pouvoir d’achat sera soutenu par un huard plus faible”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent en ce moment et j’espère que les choses vont s’arranger. Mais c’est très peu probable, malheureusement.”

