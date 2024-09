Inflammation de l’enfance liée à un risque plus élevé de troubles de santé mentale à l’âge adulte

Une étude récente publiée dans JAMA Psychiatrie a découvert que les enfants qui souffrent de niveaux d’inflammation constamment élevés sont plus susceptibles de faire face à de graves problèmes de santé mentale, tels que la dépression et la psychose, à mesure qu’ils atteignent l’âge adulte. La recherche indique également que ces personnes courent un risque accru de développer des troubles cardiométaboliques, notamment une résistance à l’insuline, un précurseur du diabète. L’étude jette un nouvel éclairage sur l’impact à long terme de l’inflammation chronique pendant l’enfance et l’adolescence et suggère que l’inflammation pourrait être un facteur clé des risques pour la santé mentale et physique plus tard dans la vie.

Les problèmes de santé mentale et physique, en particulier les maladies cardiométaboliques comme le diabète et les maladies cardiaques, sont deux des plus grandes préoccupations en matière de santé dans le monde. De nombreuses études ont montré un lien entre l’inflammation chronique et les problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l’anxiété et la psychose. L’inflammation est la réponse immunitaire de l’organisme à des menaces telles que des infections ou des blessures, mais lorsque cette réponse se prolonge, elle peut contribuer à divers problèmes de santé.

Les recherches antérieures ont principalement porté sur l’inflammation à un moment donné, ce qui ne reflète pas l’évolution des niveaux d’inflammation au cours de la vie d’une personne. De plus, la plupart des études se sont concentrées soit sur la santé mentale, soit sur la santé physique, et non sur les deux. Cette nouvelle étude visait à combler ces lacunes en suivant l’inflammation sur plusieurs points au cours de l’enfance et de l’adolescence, puis en examinant ses liens avec la santé mentale et cardiométabolique au début de l’âge adulte.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les enfants souffrant d’une inflammation chronique élevée courraient un risque plus élevé de développer à la fois des problèmes de santé mentale et des troubles cardiométaboliques. Plus précisément, ils s’attendaient à constater des liens plus étroits entre l’inflammation et des affections telles que la psychose, la dépression et la résistance à l’insuline, qui est souvent un précurseur du diabète de type 2.

« Depuis un certain temps, on s’intéresse à savoir si l’inflammation pourrait jouer un rôle dans les troubles de santé mentale. Pour aider à comprendre cette association, nous avons voulu mener une étude qui pourrait nous permettre d’examiner le degré et le schéma de l’inflammation bien avant l’apparition d’un trouble de santé mentale », a déclaré l’auteur de l’étude. Édouard Palmerchercheur clinicien universitaire et doctorant à l’Université de Birmingham.

L’équipe de recherche a utilisé les données de l’étude longitudinale Avon sur les parents et les enfants (ALSPAC), une étude à long terme basée au Royaume-Uni qui a débuté au début des années 1990. Cette étude suit la santé et le développement des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Pour cette recherche particulière, les scientifiques ont analysé les données de plus de 6 500 participants.

Les chercheurs ont mesuré les niveaux de protéine C-réactive (CRP), un marqueur de l’inflammation, à trois moments de la vie des enfants : âgés de 9, 15 et 17 ans. La CRP est souvent utilisée en milieu médical pour évaluer l’inflammation, car des niveaux plus élevés l’indiquent généralement. une réponse immunitaire accrue. Les chercheurs ont ensuite classé les participants en différents groupes en fonction de l’évolution de leurs niveaux de CRP au fil du temps.

Ensuite, ils ont examiné si ces différents modèles d’inflammation étaient liés à des problèmes de santé mentale à 24 ans, notamment des expériences psychotiques, une dépression clinique et une anxiété. Ils ont également examiné la santé cardiométabolique en mesurant la résistance à l’insuline à l’âge de 24 ans. Pour s’assurer que leurs résultats étaient aussi précis que possible, les chercheurs ont pris en compte d’autres facteurs susceptibles d’influencer les résultats en matière de santé, tels que le poids corporel, les complications à la naissance et les problèmes de santé de la petite enfance. .

Les chercheurs ont identifié trois groupes distincts en fonction des modèles d’inflammation. Le groupe le plus important, représentant environ 93 pour cent des participants, présentait des niveaux d’inflammation constamment faibles tout au long de l’enfance et de l’adolescence. Deux groupes plus petits présentaient une inflammation constamment élevée, mais le moment de leurs pics d’inflammation différait. Un groupe, soit environ 3 % des participants, a présenté un pic précoce d’inflammation à l’âge de 9 ans, suivi d’une diminution progressive. L’autre groupe, environ 4 pour cent, a connu un pic d’inflammation plus tard vers l’âge de 17 ans.

Le groupe présentant un pic précoce (ceux présentant des niveaux d’inflammation plus élevés à l’âge de 9 ans) présentait un risque significativement plus élevé de développer des troubles psychotiques, tels que la schizophrénie, à l’âge de 24 ans. Ils étaient également plus susceptibles de souffrir de dépression sévère. En revanche, le groupe ayant atteint son pic tardif n’a pas montré d’association forte avec des problèmes de santé mentale.

« L’étude démontre que les informations de faible qualité sont associées à la fois à la santé mentale et aux troubles cardiométaboliques », a déclaré Palmer à PsyPost.

Les deux groupes présentant une inflammation élevée avaient une probabilité plus élevée de développer une résistance à l’insuline avant l’âge de 24 ans, ce qui suggère que l’inflammation infantile pourrait être liée non seulement à des troubles de santé mentale, mais également à des problèmes de santé physique comme le diabète.

L’étude fournit des informations importantes sur les liens entre l’inflammation chez l’enfant et les résultats en matière de santé à l’âge adulte. Mais cette étude, comme toute recherche, présente certaines limites. D’une part, les chercheurs n’ont pas été en mesure de mesurer l’inflammation avant l’âge de 9 ans, ce qui signifie qu’ils ont peut-être manqué des périodes antérieures de forte inflammation qui pourraient également être importantes.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur la relation exacte entre l’inflammation et la santé mentale et physique. Bien que cette étude suggère que l’inflammation pourrait être un facteur commun dans le développement de maladies mentales et de troubles cardiométaboliques, elle ne prouve pas que l’inflammation soit à l’origine de ces affections.

« Nous n’avons pas prouvé de lien de causalité entre l’inflammation et ces troubles, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour démontrer la causalité et mieux comprendre cette association et le mécanisme biologique ou autre qui la sous-tend », a déclaré Palmer.

De futures études pourraient explorer pourquoi certains enfants souffrent d’une inflammation élevée et persistante alors que d’autres n’en ont pas. Des facteurs tels que la génétique, les infections en début de vie ou l’exposition au stress et à l’adversité pourraient tous jouer un rôle, mais la présente étude n’a pas étudié ces possibilités. L’identification de ces facteurs pourrait constituer une étape clé vers la prévention des problèmes de santé liés à l’inflammation plus tard dans la vie.

Cette étude fait partie d’un nombre croissant de recherches suggérant que l’inflammation pourrait jouer un rôle important dans la santé mentale et physique. Si de futures études confirment que l’inflammation joue un rôle clé dans des pathologies telles que la dépression, la psychose et le diabète, cela pourrait ouvrir de nouvelles possibilités de prévention et de traitement. Par exemple, les médecins pourraient un jour être en mesure d’utiliser des marqueurs d’inflammation comme la CRP pour identifier les enfants présentant un risque élevé de maladie mentale ou de maladie cardiométabolique, permettant ainsi des interventions plus précoces.

« Avec davantage de travaux sur la compréhension des facteurs de risque qui prédisposent les gens à la maladie mentale, nous espérons qu’un jour nous pourrons utiliser l’inflammation comme moyen d’établir le profil des risques de maladie mentale », a expliqué Palmer. « Cela nous permettrait de concentrer les interventions sur les personnes les plus à risque et de tenter de prévenir le développement de la maladie. Si nous pouvons prouver que l’inflammation joue un rôle causal et comprendre le mécanisme sous-jacent, nous pourrons peut-être utiliser l’inflammation comme nouvelle cible thérapeutique, que ce soit en traitement ou en prévention. Notre groupe de recherche étudie déjà le rôle thérapeutique potentiel des anti-inflammatoires.

L’étude, « Trajectoires de l’inflammation chez les jeunes et risque de troubles mentaux et cardiométaboliques à l’âge adulte», a été rédigé par Edward R. Palmer, Isabel Morales-Muñoz, Benjamin I. Perry, Steven Marwaha, Ella Warwick, Jack C. Rogers et Rachel Upthegrove.