Infirmière mariée du circuit de la faculté de médecine ? Munna Bhai MBBS Trivia a bouleversé les fans indiens

Internet est une mine d’or qui réserve souvent des surprises, à la fois bonnes et mauvaises et bon, nous sommes surtout pour. Les fans de Bollywood attendaient une information intéressante lorsqu’un utilisateur des médias sociaux a publié sur Twitter une pépite d’informations sur le personnage désormais emblématique de « Circuit » dans la star de Sanjay Dutt « Munna Bhai MBBS ». Sorti en 2003, le film a réussi à acquérir un statut culte parmi les fans de Dutt et d’autres alors qu’il naviguait dans le voyage réconfortant de l’impétueux Munna, un crétin local au cœur d’or qui se transforme en un homme bon. Mais Circuit acolyte de Munna, joué par un talentueux Arshad Warsi, a souvent été salué par les fans comme un personnage emblématique en termes d’humour et de performance de Warsi également.

Comme pour tous les autres films, les fans du film ont eu une agréable surprise lorsqu’ils sont tombés sur une publication virale sur les réseaux sociaux qui soulignait qu’au fur et à mesure du générique de fin du film, elle révélait où se trouvait le personnage et ce qu’il faisait. . Alors que Munna a fini par épouser le Dr Suman de Gracy Singh, Circuit s’est également marié et a eu un fils, qu’ils ont appelé «Short Circuit». Mais peu de gens ont réalisé que la femme mariée par Circuit était la même femme qui était infirmière de la faculté de médecine où Munna avait étudié.

Les fans, beaucoup d’entre eux ont été surpris par cette révélation et ont réagi avec des mèmes et des commentaires hilarants. Découvrez-en quelques-uns :

J’avais aujourd’hui des années pour trouver ça – Vansh (@vanshtaneja22) 23 juin 2021

Nous avons besoin d’un film sur ce… MCU – Univers cinématographique Munnabhai – Desi de la classe moyenne (@middleclassdesi) 23 juin 2021

Munna Doctor se Shaadi kar sakta hai à Circuit ka Nurse se karna waajib hai na bhai…— Mayukh (@mayukhjsr) 23 juin 2021

Cela mérite un certificat d’appréciation de Raju Hirani – arun p (@arun_6466) 23 juin 2021

L’utilisateur dans les commentaires a ajouté que dans la scène où Munna regarde la radiographie, il spécule que le patient souffre d’un lymphosarcome de l’intestin, qui se veut un hommage au film Anand de la star d’antan Rajesh Khanna comme dans ce film. Khanna souffrait de la même maladie.

la scène où Munna regarde la radiographie, il spécule que le patient souffre d’un lymphocercome de l’intestin. C’est un hommage au film Anand de Rajesh Khanna car dans ce film Khanna souffrait de la même maladie. pic.twitter.com/Wk5yL6xdxX– Saharsh (@whysaharsh) 23 juin 2021

Un hommage similaire au film de Khanna et Amitabh Bachchan, selon l’utilisateur, portait le nom du patient paralysé dans le film. Anand Benerjee est une combinaison des noms du personnage de Khanna, Anand Sehegal, et du personnage d’Amitabh, Bhaskar Benerjee.

Bien que ceux-ci ne puissent pas être exactement corroborés pour le moment, mais nous devons dire, bon œil !

